Tuyên Quang khánh thành đập dâng hơn 330 tỷ đồng trên sông Lô

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Dự án Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm phường Hà Giang được triển khai từ năm 2022 đến năm 2026, tại khu vực phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang trước đây, nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là dự án nhóm B, công trình cấp II thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 330,29 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính: đập dâng, cầu quản lý vận hành kết hợp giao thông, kè bảo vệ bờ sông, gia cố lòng dẫn cùng hệ thống cửa van và thiết bị điều khiển.

Theo thiết kế, đập dâng có tổng chiều dài 98,5 m, gồm 3 khoang có cửa van điều tiết, tổng chiều rộng thông nước 75 m. Cửa van được vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực, có nhiệm vụ dâng và giữ mực nước sông Lô trong mùa cạn, đồng thời mở hoàn toàn vào mùa mưa lũ để bảo đảm khả năng thoát lũ.

Phối cảnh Đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Điểm nhấn của dự án là cây cầu quản lý vận hành kết hợp giao thông được thiết kế dạng vòm, rộng 18m, dài khoảng 122,5 m, gồm 5 nhịp. Công trình kết nối hệ thống giao thông hai bên bờ sông, trong đó có Quốc lộ 2 và tuyến đường vành đai phía Nam thành phố, góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo thuận lợi cho giao thông nội đô.

Khi hoàn thành, đập dâng sẽ tạo không gian mặt nước ổn định tại khu vực trung tâm phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2 với diện tích mặt thoáng khoảng 53,91 ha. Công trình được kỳ vọng góp phần điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định bờ sông, hạn chế sạt lở, đồng thời mở thêm không gian phát triển các hoạt động du lịch gắn với sông Lô.

Đáng chú ý, dự án còn kết hợp chức năng thủy lợi với phát triển hạ tầng đô thị. Hệ thống kè được bố trí đường dạo rộng 1,5m, tạo thêm không gian tiếp cận cảnh quan sông nước; cầu kết nối Quốc lộ 2 với tuyến đường vành đai phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian đô thị.

Theo quy trình vận hành, từ ngày 1/6 đến 31/10 là mùa lũ, các cửa van của đập phải được mở hoàn toàn, trả lại mặt cắt tự nhiên cho dòng sông và không được đóng bất kỳ cửa van nào trong thời gian này. Từ ngày 1/11 đến 30/5 năm sau là mùa cạn, công trình được vận hành để dâng và giữ mực nước theo quy định.

Việc khánh thành và đưa công trình vào khai thác đánh dấu thêm một bước trong quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực trung tâm phường Hà Giang, tạo không gian mặt nước, cảnh quan và giao thông mới, qua đó góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của dòng sông Lô, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.