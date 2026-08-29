TPHCM khởi công, khánh thành 11 dự án trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 29/8, UBND TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9 với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức theo hình thức trực tiếp ở điểm cầu chính tại dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (thuộc phường Hiệp Bình) và trực tuyến tại dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Tham dự buổi lễ tại 2 điểm cầu có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TPHCM tiến hành khởi công, khánh thành 11 dự án nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: H.Nguyễn.

Theo Ban tổ chức, trong 11 công trình, dự án, có 3 công trình được khánh thành gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (khối nhà C), tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng; Dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản, tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng; và Dự án nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu, tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Trong khi đó, 8 dự án được khởi công trong dịp này là các công trình giao thông quy mô lớn như Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư khoảng 20.678 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,9km. Tuyến đường được đầu tư với mặt cắt ngang 60m, quy mô từ 10-14 làn xe, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh, có tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,62km, mặt cắt ngang 60m, quy mô từ 10-12 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Nguyễn.

Đặc biệt, TPHCM cũng khởi công 2 dự án thành phần thuộc Dự án Vành đai 4 TPHCM. Dự án thành phần 2-1, xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, có tổng mức đầu tư khoảng 5.247 tỷ đồng, chiều dài khoảng 18,25 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc, dự kiến hoàn thành năm 2029. Dự án thành phần 2-3, xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, có tổng mức đầu tư khoảng 8.761 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Trong lĩnh vực môi trường, Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư khoảng 7.211 tỷ đồng. Dự án xây dựng mạng lưới thu gom, trạm bơm; xây dựng, nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải, với tổng công suất bổ sung khoảng 60.000 m³/ngày đêm. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2028.

Ở lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH), Dự án NOXH thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam TPHCM, xã Bình Hưng, có quy mô 18 tầng, khoảng 342 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 306 tỷ đồng, thời gian xây dựng dự kiến 72 tháng. Dự án NOXH Lê Thành Tân Tạo 2 tại phường Bình Tân có quy mô khoảng 432 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng.

Các dự án được khởi công, khánh thành mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho tình hình kinh tế xã hội TPHCM. Ảnh: H.Nguyễn.

Trong khi đó, tại điểm cầu phường Cầu Ông Lãnh, Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo chính thức được khởi công. Đây là dự án được TPHCM nghiên cứu trong nhiều năm nhằm cải tạo khu dân cư lâu đời, hạ tầng xuống cấp và điều kiện sống còn nhiều khó khăn ngay khu vực trung tâm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.674 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Dự án tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học và nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, các công trình được triển khai dịp này không chỉ là những dự án hạ tầng, đô thị, giáo dục và an sinh xã hội, mà còn thể hiện quyết tâm của TPHCM trong huy động nguồn lực, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phó chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cũng thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong 8 tháng đầu năm 2026. Theo đó, TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước hơn 625.400 tỷ đồng, đạt 78% dự toán; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7%; thành phố đón hơn 7,9 triệu lượt khách quốc tế. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 10 tỷ USD, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đạt 84.138 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch.

Cùng với đó, TPHCM đang tập trung hoàn thiện quy hoạch thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và triển khai các giải pháp chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.