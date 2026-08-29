VASMIE đặt mục tiêu thu hút 300 - 500 hội viên mới mỗi năm, quyết tâm cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số

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Nhiều chuyển biến tích cực tại VASMIE trong 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 28/8, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VASMIE) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và Tọa đàm về giải pháp phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Báo cáo về hoạt động trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Đừng - Chủ tịch VASMIE cho biết, Nhiệm kỳ II (2025-2030) của Hiệp hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, tạo áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

“Đây là một trong những khó khăn của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong công tác phát triển hội viên và triển khai các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã đề ra”, ông Nguyễn Văn Đừng nói.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch VASMIE thông tin, sau hơn nửa năm hoạt động kể từ Đại hội lần thứ II (tháng 12/2025), Hiệp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong đó, nổi bật là phát triển mô hình tổ chức, nhân sự, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước, xúc tiến triển khai một số đề án trong chương trình nhiệm vụ quốc gia, khởi động các công tác liên quan đến củng cố cơ sở vật chất, nâng cao trang website.

Đặc biệt, công tác phát triển hội viên đang được Hiệp hội chú trọng. Theo đó, Ban Thường vụ đã gặp gỡ, trao đổi, thống nhất nội bộ để triển khai công tác phát triển hội viên, tìm kiếm nhân sự, bố trí các vị trí phù hợp để từng bước kiện toàn bộ máy.

"Bước đầu, Hiệp hội đã thu hút được khá đông các tổ chức doanh nghiệp đăng ký tham gia làm hội viên. Trong đó, một số nhân sự là Chủ tịch, Tổng giám đốc của các tổ chức, doanh nghiệp đã ứng cử vào các vị trí Trưởng ban chuyên môn", Chủ tịch VASMIE thông tin.

﻿VASMIE triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ﻿ ﻿vừa và nhỏ

Với khẩu hiệu xuyên suốt “Đột phá để phát triển trong kỷ nguyên số”, tại Hội nghị, ông Phan Minh Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VASMIE cho biết, thời gian tới, Hiệp hội sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Thạch Lâm)

Thứ nhất, nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy điều hành. Cụ thể, Hiệp hội đã thành lập các ban chuyên môn quy tụ đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệm; đồng thời, mời thêm một số doanh nghiệp uy tín, quy mô lớn tham gia vào Ban Chấp hành.

Tùy theo nhu cầu phát triển trong tương lai, VASMIE có thể thành lập thêm các đơn vị chuyên môn (như viện về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, robot, đào tạo công nghệ) cùng các chi nhánh tại địa phương. Qua đó, Hiệp hội có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và dịch vụ bổ trợ khác, nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ hai, giúp các hội viên nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với nhiệm vụ này, ông Phan Minh Hà nhấn mạnh, VASMIE đã xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, giúp các hội viên nâng cao năng lực cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác và phát triển mạng lưới hội viên bằng chính sách thúc đẩy hợp tác, chia sẻ nguồn lực, mở rộng cơ hội kinh doanh và hình thành chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Để thu hút hội viên tham gia, VASMIE đã xây dựng chương trình phát triển hội viên gắn với các quyền lợi hấp dẫn. Hiệp hội cũng đặt ra mục tiêu kết nạp từ 300 đến 500 hội viên mới mỗi năm.

Thứ tư, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và kinh doanh, chuyển đổi sang mô hình ESG và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Theo Phó Chủ tịch VASMIE, Hiệp hội sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ tiêu chí về sản phẩm xanh từ quy trình, nguyên liệu đầu vào, công nghệ áp dụng, hồ sơ các và chứng nhận cần thiết. Từ đó, giúp các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thứ năm, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia pháp lý sâu về sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp, Hiệp hội sẵn sàng đồng hành, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Đồng thời, VASMIE cũng chủ động kiến nghị chính sách tới các cơ quan quản lý, nhằm góp phần kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo chuyên đề và tổ chức phiên thảo luận mở, đi sâu vào giải quyết những "điểm nghẽn" cốt lõi của doanh nghiệp vừa và nhỏ như phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI thực chiến và yêu cầu xuất khẩu xanh hướng tới phát triển bền vững.