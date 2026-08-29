Một tỉnh ở Việt Nam khởi công công trình mang tính biểu tượng hơn 21 tỷ đồng, rộng gần 1,5 ha

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 1,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Lễ khởi công có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Điểm nhấn là biểu tượng Ba hạt lúa﻿

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình biểu tượng Ba hạt lúa, qua đó tôn vinh những giá trị đặc trưng của văn hóa lúa nước.

Công viên được đầu tư đồng bộ hệ thống sân, đường nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh, thảm cỏ, hồ cảnh quan và bồn hoa. Dự án cũng có nhà vệ sinh công cộng, sân khấu biểu diễn ngoài trời cùng các công trình phụ trợ.

Khi hoàn thành, Công viên Ba hạt lúa sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi và tham quan cho người dân. Công trình đồng thời được kỳ vọng trở thành nơi giới thiệu, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và các đặc sản tiêu biểu của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng yêu cầu quá trình thi công phải được tổ chức khoa học, tuân thủ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

Các đơn vị liên quan phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Chính quyền xã Vĩnh Lợi được giao xây dựng phương án quản lý, vận hành và khai thác công viên sau khi hoàn thành, bảo đảm công trình luôn xanh, sạch, đẹp và phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân.

Ba doanh nghiệp hỗ trợ 18 tỷ đồng﻿

Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Phát triển N&G, Tập đoàn Công nghệ G-GROUP và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Công Lý đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tổng cộng 18 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cũng trao bằng khen cho 4 doanh nghiệp có đóng góp tài trợ xây dựng công trình.

Việc hình thành Công viên Ba hạt lúa không chỉ bổ sung một không gian công cộng mới cho địa phương mà còn góp phần bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa lúa nước gắn với những sản phẩm đặc trưng của Cà Mau.