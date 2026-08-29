Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/3/2027, đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào thi sát hạch lái xe

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó có xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, vượt xe.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế.

Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.

Theo Cục CSGT, việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học, đồng thời hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Cũng theo Cục CSGT, sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Trong đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 tài xế trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, gồm 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xử lý 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến đơn vị phụ trách.

Từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị xử lý 19 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn.

Cục CSGT cho biết, qua thực tế trên tuyến trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao, đa số lái xe đã có ý thức giữ khoảng cách, đi đúng làn, chấp hành tốc độ; tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục giảm rõ rệt. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn và duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, xử lý hành vi không giữ khoảng cách; qua đó từng bước hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm tai nạn liên quan đến khoảng cách và nâng cao khả năng lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế đi đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn, tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của CSGT.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
sát hạch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng trăm trường hợp sẽ được nhận 10 triệu/người nhân dịp Quốc khánh, điều kiện là gì?

Tin vui: Hàng trăm trường hợp sẽ được nhận 10 triệu/người nhân dịp Quốc khánh, điều kiện là gì? Nổi bật

Quyết liệt xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án sân bay Long Thành

Quyết liệt xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án sân bay Long Thành Nổi bật

Cận cảnh tháo dỡ nhà máy Giầy Thượng Đình trên khu đất vàng Hà Nội

Cận cảnh tháo dỡ nhà máy Giầy Thượng Đình trên khu đất vàng Hà Nội

14:00 , 29/08/2026
An Giang đầu tư đường nối với Cần Thơ gần 5.300 tỷ đồng

An Giang đầu tư đường nối với Cần Thơ gần 5.300 tỷ đồng

13:32 , 29/08/2026
Hướng dẫn chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi tích hợp giấy tờ trên VNeID

Hướng dẫn chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi tích hợp giấy tờ trên VNeID

12:09 , 29/08/2026
Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước

Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước

11:37 , 29/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên