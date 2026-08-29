Địa phương duy nhất vừa có cảng biển vừa có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Việt Nam

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử TP. HCM, hiện nay, thành phố sở hữu khu vực cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam và hệ thống cảng biển của thành phố cũng là hệ thống cảng lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, thành phố còn là trung tâm khai thác dầu khí lớn nhất cả nước từ năm 1979 đến nay, có tác động sâu rộng đến nền kinh tế quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính mà cần làm rõ hơn vị thế và vai trò của một đô thị biển, thậm chí là siêu đô thị biển của khu vực, không chỉ đối với Việt Nam mà còn với cả Đông Nam Á.

Sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, thành phố mới không chỉ mở rộng không gian ra biển mà còn sở hữu cùng lúc hai lợi thế đặc biệt: nguồn tài nguyên dầu khí lớn và hệ thống cảng biển quốc tế quy mô hàng đầu cả nước. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây chiếm khoảng 93% trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam, với các mỏ lớn như Bạch Hổ, Đại Hùng, Rạng Đông; đồng thời sở hữu hệ thống cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải siêu lớn,

Hai lợi thế này tạo thành một chuỗi kinh tế có tính bổ trợ. Dầu khí ngoài khơi tạo ra nhu cầu lớn về cảng, logistics và dịch vụ hậu cần biển để đưa thiết bị, vật tư, nhân lực ra các mỏ và vận chuyển sản phẩm vào bờ. Ở chiều ngược lại, hệ thống cảng nước sâu tạo điều kiện đưa nguyên liệu, thiết bị công nghiệp nặng vào khu vực và đưa các sản phẩm dầu khí, hóa dầu, thép, năng lượng ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, Cái Mép - Thị Vải được định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế, trong khi các chuyên gia cho rằng TP.HCM mới cần phát triển vành đai công nghiệp gắn với cảng nước sâu và hệ thống giao thông quốc tế để hình thành chuỗi cung ứng khép kín.

Như vậy, sau sáp nhập, TP.HCM có tiềm năng lớn về chuối dầu khí ngoài khơi - công nghiệp năng lượng, hóa dầu - cảng nước sâu - logistics - xuất nhập khẩu. Đây chính là điểm khác biệt lớn: thành phố không chỉ có tài nguyên để khai thác hay cảng để vận chuyển, mà có khả năng kết nối hai lợi thế thành một hệ sinh thái kinh tế biển - công nghiệp quy mô lớn.