Điều chỉnh, bổ sung Quyết định triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang khẩn trương thực hiện.

Điều chỉnh hỗ trợ vốn

Cụ thể, Quyết định số 1679/QĐ-TTg điều chỉnh Điều 4 của Quyết định số 948/QĐ-TTg như sau:

"Điều 4. Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án tại mục 1 phần I của Phụ lục kèm theo Quyết định này (bao gồm dự án Đại lộ APEC phân đoạn sử dụng vốn đầu tư công), ngân sách địa phương tự cân đối 30% phần vốn còn lại (nhưng không thấp hơn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án).

Mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng dự án căn cứ tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo quyết định đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan."

Bổ sung thêm trách nhiệm của UBND tỉnh Kiên Giang

Đồng thời, Quyết định số 1679/QĐ-TTg bổ sung khoản 7 vào Điều 5 của Quyết định số 948/QĐ-TTg như sau:

"7. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đối với các dự án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền, tiến độ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; báo cáo cấp thẩm quyền về việc điều chỉnh và kết quả sau khi thực hiện.

Căn cứ các quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư nêu trên, trường hợp cần bổ sung vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có văn bản đề xuất cụ thể và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu; gửi Bộ Tài chính để tểng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định."

Điều chỉnh và bổ sung một số dự án phục vụ Hội nghị APEC

Ngoài ra, Quyết định số 1679/QĐ-TTg cũng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Quyết định số 948/QĐ-TTg.

Cụ thể, Quyết định bổ sung khoản 1.5 mục 1 phần I như sau:

- Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới.

- Quy mô đầu tư: 02 trạm công suất 15.000 m 3 /ngày đêm.

- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư (tỷ đồng): 800,0.

- Thời gian thực hiện - hoàn thành: Năm 2025 - 8/2027.

Quyết định cũng điều chỉnh dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án tái định cư tại số thứ tự (1) mục 2 phần I từ "Vốn tự cân đối của dự án" thành "Vốn ngân sách địa phương".

Đồng thời, bãi bỏ số thứ tự (4) mục 3 phần II.

Quyết định cũng bổ sung nội dung quy mô đầu tư của dự án Sân bay tại số thứ tự ( 1 ) mục 1 phần II như sau: "nâng cấp mở rộng nhà ga T1, công trình sản xuất suất ăn hàng không và các công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027".

Bổ sung nội dung quy mô đầu tư của các dự án đầu tư khác tại số thứ tự (1) và (2) mục 5 phần II như sau: "(Gồm các công trình công cộng, lưu trú, thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027)".

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 28/8/2026.

Các nội dung khác của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi và tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.