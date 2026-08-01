Ngay tháng sau, cá nhân có giao dịch tài sản mã hoá vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng

Từ ngày 1/9/2026, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép bị phạt tới 200 triệu đồng

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP, đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

- Quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Mức phạt tiền quy định trên đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Ngoài tiền phạt, Điều 7 Nghị định 284/2026/NĐ-CP còn quy định, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và gỡ bỏ website, phần mềm, hệ thống giao dịch cùng các trang thiết bị được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định, tổ chức vi phạm phải nộp lại khoản tiền tương đương giá trị của tang vật, phương tiện đó. Đối với hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép, chủ thể vi phạm còn bị buộc hủy bỏ và cải chính thông tin.

Nhà đầu tư giao dịch sai quy định bị phạt tới 100 triệu đồng

Điều 9 Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bắn, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Chào bán tài sản mã hóa sai đối tượng bị phạt tới 200 triệu đồng

Theo điểm a khoản 3 Điều 6, tổ chức phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Bên cạnh tiền phạt, tổ chức vi phạm bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa từ 6-12 tháng; đồng thời phải hủy bỏ đợt chào bán, phát hành và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu.

Mức phạt tiền quy định trên đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức, tương ứng từ 75-100 triệu đồng.

Điểm b khoản 3 Điều 6 quy định phạt tổ chức từ 150-200 triệu đồng nếu chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 5 Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành từ 6-12 tháng; buộc hủy bỏ đợt phát hành và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu. Nếu cá nhân thực hiện hành vi tương tự, mức phạt tiền bằng một nửa, tương ứng từ 75-100 triệu đồng.