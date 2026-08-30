Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ

Tàu du lịch theo tuyến xếp hàng dài trên bến cảng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Một chủ tàu cho biết đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận được đoàn khách nào, kỳ nghỉ đầu hè đó có chủ tàu đã được các công ty lữ hành đặt tour kín lịch các ngày cuối tuần từ lâu. Hiện tại các tàu đỗ trên bến đều là những tàu không có khách và phải chuyển sang dịch vụ chạy tàu ghép.