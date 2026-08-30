Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ
Trái với cảnh chen lấn thường thấy, bến tàu đưa khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 5 ngày rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ lạ thường. Lượng khách Việt sụt giảm mạnh khiến nhiều chủ tàu mòn mỏi chờ đợi, chật vật gom khách ghép để cho tàu xuất bến.
29-08-2026
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30-08-2026
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ghi nhận của PV Tiền Phong tại Cảng tàu Quốc tế Hạ Long thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh lượng khách đến đây mua vé tham quan vịnh không nhiều.
Tại hầu hết các quầy bán vé trong cảng đều trong tình trạng trống, chỉ có khoảng 3-4 quầy là có du khách đến làm thủ tục mua vé.
Khác với cảnh đông đúc, chen lấn trong dịp hè hay các đợt nghỉ lễ kéo dài, cả bến cảng trở nên thoáng đãng hơn, chỉ lác đác vài du khách thong dong tản bộ hoặc chụp ảnh check-in chờ giờ lên tàu.
Cả khu có khoảng gần 20 quầy bán vé nhưng ngày đầu kỳ nghỉ chỉ có khoảng 4-5 quầy là có khách đến xếp hàng mua vé tham quan vịnh.
Theo một nhân viên nhà tàu (giấu tên) chạy tàu ghép, cả buổi sáng chỉ lác đác vài khách lẻ đến hỏi xong rời đi. Ở đây đông nhất là khoảng 11h chủ yếu là khách nước ngoài mua tour nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long còn khách Việt đi lẻ chỉ lác đác vài nhóm nhỏ.
Nhân viên của các hãng tàu ngồi chơi dài trong cảng, họ tranh thủ sử dụng điện thoại để liên lạc với các đơn vị lữ hành để nhận khách.
Trên khu vực đường dẫn ra bến tàu chỉ lác đác vài nhóm khách lẻ vừa trở về sau hải trình tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long.
Tàu du lịch theo tuyến xếp hàng dài trên bến cảng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Một chủ tàu cho biết đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận được đoàn khách nào, kỳ nghỉ đầu hè đó có chủ tàu đã được các công ty lữ hành đặt tour kín lịch các ngày cuối tuần từ lâu. Hiện tại các tàu đỗ trên bến đều là những tàu không có khách và phải chuyển sang dịch vụ chạy tàu ghép.
Chị Hiền, chủ tàu du lịch H.A cho biết, từ sáng đến trưa chị chỉ bán được dịch vụ cho một vài khách đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ. Nguyên nhân vắng vẻ như trên là do du lịch biển đã vào cuối mùa, cùng với đó kỳ nghỉ này thời tiết không thuận lợi có mưa nhiều nên có thể khách du lịch ngại ra biển.
"Có thể ngày đầu khách từ nơi khác đến Quảng Ninh chủ yếu sử dụng các dịch vụ ở trên bờ. Tôi hi vọng ngày mai thời tiết thuận lợi và lượng khách mua vé tham quan vịnh Hạ Long sẽ nhiều hơn", chị Hiền chia sẻ.
Hai khách du lịch từ Sài Gòn đến Quảng Ninh du lịch cho biết họ cảm thấy bất ngờ với khung cảnh vắng vẻ ở bến cảng. "Lúc đầu chúng em xem review trên mạng thấy ở đây vào dịp nghỉ lễ rất đông. Nhóm em dự định sau khi tham quan vịnh Hạ Long sẽ thưởng thức ẩm thực Quảng Ninh rồi di chuyển đến các địa phương khác như Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội để du lịch trong dịp nghỉ lễ này", hai cô gái trong ảnh chia sẻ.
Một nhân viên soát vé trên bến cho biết khách mua vé đi vịnh hôm nay chủ yếu là khách quốc tế, rất ít khách Việt Nam. Nhiều tàu chấp nhận chở vài khách hoặc ghép khách lại để giảm chi phí.
Những chiếc tàu 48 chỗ hiện đại chỉ chở vài khách đi tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu kỳ nghỉ.
Theo Quốc Nam
Báo Tiền phong
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