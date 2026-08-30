Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trái với cảnh chen lấn thường thấy, bến tàu đưa khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 5 ngày rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ lạ thường. Lượng khách Việt sụt giảm mạnh khiến nhiều chủ tàu mòn mỏi chờ đợi, chật vật gom khách ghép để cho tàu xuất bến.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 1.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ghi nhận của PV Tiền Phong tại Cảng tàu Quốc tế Hạ Long thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh lượng khách đến đây mua vé tham quan vịnh không nhiều.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 2.

Tại hầu hết các quầy bán vé trong cảng đều trong tình trạng trống, chỉ có khoảng 3-4 quầy là có du khách đến làm thủ tục mua vé.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 3.

Khác với cảnh đông đúc, chen lấn trong dịp hè hay các đợt nghỉ lễ kéo dài, cả bến cảng trở nên thoáng đãng hơn, chỉ lác đác vài du khách thong dong tản bộ hoặc chụp ảnh check-in chờ giờ lên tàu.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 4.

Cả khu có khoảng gần 20 quầy bán vé nhưng ngày đầu kỳ nghỉ chỉ có khoảng 4-5 quầy là có khách đến xếp hàng mua vé tham quan vịnh.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 5.

Theo một nhân viên nhà tàu (giấu tên) chạy tàu ghép, cả buổi sáng chỉ lác đác vài khách lẻ đến hỏi xong rời đi. Ở đây đông nhất là khoảng 11h chủ yếu là khách nước ngoài mua tour nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long còn khách Việt đi lẻ chỉ lác đác vài nhóm nhỏ.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 6.

Nhân viên của các hãng tàu ngồi chơi dài trong cảng, họ tranh thủ sử dụng điện thoại để liên lạc với các đơn vị lữ hành để nhận khách.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 7.

Trên khu vực đường dẫn ra bến tàu chỉ lác đác vài nhóm khách lẻ vừa trở về sau hải trình tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 8.

Tàu du lịch theo tuyến xếp hàng dài trên bến cảng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Một chủ tàu cho biết đến ngày hôm nay vẫn chưa nhận được đoàn khách nào, kỳ nghỉ đầu hè đó có chủ tàu đã được các công ty lữ hành đặt tour kín lịch các ngày cuối tuần từ lâu. Hiện tại các tàu đỗ trên bến đều là những tàu không có khách và phải chuyển sang dịch vụ chạy tàu ghép.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 9.

Chị Hiền, chủ tàu du lịch H.A cho biết, từ sáng đến trưa chị chỉ bán được dịch vụ cho một vài khách đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ. Nguyên nhân vắng vẻ như trên là do du lịch biển đã vào cuối mùa, cùng với đó kỳ nghỉ này thời tiết không thuận lợi có mưa nhiều nên có thể khách du lịch ngại ra biển.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 10.

"Có thể ngày đầu khách từ nơi khác đến Quảng Ninh chủ yếu sử dụng các dịch vụ ở trên bờ. Tôi hi vọng ngày mai thời tiết thuận lợi và lượng khách mua vé tham quan vịnh Hạ Long sẽ nhiều hơn", chị Hiền chia sẻ.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 11.

Hai khách du lịch từ Sài Gòn đến Quảng Ninh du lịch cho biết họ cảm thấy bất ngờ với khung cảnh vắng vẻ ở bến cảng. "Lúc đầu chúng em xem review trên mạng thấy ở đây vào dịp nghỉ lễ rất đông. Nhóm em dự định sau khi tham quan vịnh Hạ Long sẽ thưởng thức ẩm thực Quảng Ninh rồi di chuyển đến các địa phương khác như Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội để du lịch trong dịp nghỉ lễ này", hai cô gái trong ảnh chia sẻ.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 12.

Một nhân viên soát vé trên bến cho biết khách mua vé đi vịnh hôm nay chủ yếu là khách quốc tế, rất ít khách Việt Nam. Nhiều tàu chấp nhận chở vài khách hoặc ghép khách lại để giảm chi phí.

Cảnh tượng lạ ở bến tàu Hạ Long ngày đầu nghỉ lễ- Ảnh 13.

Những chiếc tàu 48 chỗ hiện đại chỉ chở vài khách đi tham quan vịnh Hạ Long trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Theo Quốc Nam

Báo Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes bắt tay SGC làm 2 dự án đường sắt 38.561 tỷ đồng, từng bước kiến tạo 'siêu đầu mối giao thông' 260 ha tại Hà Nội

Vinhomes bắt tay SGC làm 2 dự án đường sắt 38.561 tỷ đồng, từng bước kiến tạo 'siêu đầu mối giao thông' 260 ha tại Hà Nội Nổi bật

Ngay tháng sau, cá nhân có giao dịch tài sản mã hoá vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng

Ngay tháng sau, cá nhân có giao dịch tài sản mã hoá vi phạm điều này có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng Nổi bật

TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI sau 8 tháng

TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI sau 8 tháng

09:12 , 30/08/2026
Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin này trên sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng VssID trước ngày 1/9

Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin này trên sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng VssID trước ngày 1/9

08:32 , 30/08/2026
Công trình có kỳ tích 12.000 tấn "made in Vietnam" tại đặc khu lớn nhất nước, sẽ lập kỷ lục lớn nhất TG

Công trình có kỳ tích 12.000 tấn "made in Vietnam" tại đặc khu lớn nhất nước, sẽ lập kỷ lục lớn nhất TG

08:03 , 30/08/2026
Thủ tướng thúc tiến độ 7 tuyến cao tốc phía Bắc

Thủ tướng thúc tiến độ 7 tuyến cao tốc phía Bắc

07:37 , 30/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên