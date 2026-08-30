TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI sau 8 tháng

Số liệu mới nhất từ Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, trong 7 tháng năm 2026, thành phố thu hút gần 9,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký, đạt 89,4% kế hoạch năm. Đến ngày 25/8, tổng vốn đăng ký đã vượt 10 tỷ USD, tương đương 91,5% kế hoạch thu hút FDI năm 2026. Tỷ lệ vốn thực hiện của khu vực FDI đạt 66,4% so với vốn đăng ký.

Theo cơ quan quản lý, độ trễ trong triển khai thường xuất hiện ở các dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều đất, yêu cầu đầu tư đồng bộ về xây dựng, giao thông, năng lượng hoặc phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Một số dự án công nghệ cao, sản xuất, logistics và trung tâm dữ liệu cũng cần thời gian chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nhập khẩu máy móc, thiết bị và tuyển dụng nhân lực chuyên môn.

Từ thực tiễn quản lý tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, cho biết khâu cấp phép đầu tư hiện không phải điểm nghẽn, cả với dự án FDI và dự án trong nước.

Ông Lê Thành Nhân chia sẻ tại buổi Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hùng Lĩnh

Theo ông Nhân, Ban Quản lý đang thực hiện các hình thức cấp phép theo quy định của Luật Đầu tư, trong đó thủ tục đầu tư đặc biệt được bổ sung những năm gần đây đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Do đó, theo đánh giá của Ban Quản lý, gần như không có điểm nghẽn ở khâu cấp phép đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất vẫn phải tiếp tục thực hiện thủ tục để được bàn giao đất triển khai dự án.

"Điểm nghẽn ở khâu đầu tiên ở đây là thủ tục giao đất, cho thuê đất", ông Nhân cho biết. Theo ông, đây là khâu đầu tiên nhà đầu tư tiếp xúc sau khi được cấp phép và hiện còn có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lý giải về vấn đề này, ông Nhân cho biết từ khi Luật Đất đai 2024 được ban hành, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao không còn thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư. Thẩm quyền này được chuyển về UBND cấp tỉnh và cơ quan tham mưu.

Theo ông Nhân, trước đây Ban Quản lý có thẩm quyền về đất đai nên nhiều thủ tục được giải quyết tại chỗ. Hiện nay, quá trình thực hiện phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, đặc biệt là cơ quan chuyên môn về đất đai, do đó đây là một trong những khâu cần được phối hợp xử lý để rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết trước mắt sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, theo dõi và đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan phối hợp xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục giao, cho thuê đất, qua đó giúp nhà đầu tư triển khai dự án theo cam kết.

Về lâu dài, theo ông Nhân, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tổ chức cuộc họp với Ban Quản lý và các sở, ngành liên quan để trao đổi, tìm hướng xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành phố yêu cầu Ban Quản lý, với vai trò cơ quan một cửa tại chỗ, giải quyết các thủ tục nhanh nhất có thể, với giới hạn trong vòng 30 ngày.

Ở góc độ rộng hơn, Sở Tài chính cho biết đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và ban quản lý tăng cường theo dõi tình hình triển khai sau cấp phép; phân nhóm các dự án trọng điểm, dự án quy mô vốn lớn để tập trung đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

Hạ tầng một khu công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hùng Lĩnh

Sở Tài chính cũng cho rằng hiệu quả thu hút FDI cần được đánh giá trên nhiều phương diện, thay vì chỉ dựa vào quy mô vốn đăng ký. Các tiêu chí gồm tỷ lệ vốn thực hiện, thời gian triển khai và đưa dự án vào hoạt động, giá trị gia tăng, năng suất lao động, mức độ ứng dụng và chuyển giao công nghệ, việc làm và đóng góp ngân sách.

Bên cạnh đó, Thành phố cần quan tâm đến mức độ liên kết của doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, khả năng tham gia chuỗi cung ứng, tỷ lệ nội địa hóa, hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, cũng như các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững. Đây là cơ sở để đánh giá sát hơn hiệu quả và sức lan tỏa của từng dự án, qua đó nâng cao chất lượng thu hút FDI trong thời gian tới.