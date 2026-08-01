Không làm cáp treo, địa phương này chọn xây cầu vượt biển 1.000 tỷ đồng nối 2 bờ: dài hơn 1.800m, mất tận 6 năm để xây dựng

Nằm ở cửa biển Đà Nẵng, cầu Thuận Phước là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn của thành phố. Với chiều dài hơn 1.800 m, vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng và thời gian xây dựng kéo dài 6 năm, công trình không chỉ giữ vai trò kết nối giao thông mà còn trở thành một trong những biểu tượng của Đà Nẵng.

Cầu Thuận Phước bắc qua khu vực cửa sông Hàn, kết nối khu vực trung tâm Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà và tuyến đường ven biển phía Bắc thành phố.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.856 m, rộng 18 m, gồm 4 làn xe cơ giới cùng hai lối đi bộ. Điểm đặc biệt của cầu nằm ở kết cấu dây võng với nhịp chính có khẩu độ khoảng 405 m.

Theo các thông tin được công bố, cầu Thuận Phước là cầu treo dây võng có khẩu độ nhịp lớn nhất Việt Nam, với phần dây võng dài khoảng 655 m. Hai tháp cầu cao khoảng 92 m, tạo nên hình dáng nổi bật khi nhìn từ khu vực ven biển hoặc trên sông Hàn.

Với vị trí nằm tại nơi sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng, cây cầu tạo nên một điểm giao thoa giữa không gian đô thị, sông nước và biển. Đây cũng là một trong những lý do Thuận Phước nhanh chóng trở thành một công trình có giá trị về mặt cảnh quan bên cạnh chức năng giao thông.

Cầu Thuận Phước được khởi công vào năm 2003 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2009. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 1.000 tỷ đồng.

Việc xây dựng cầu trong khu vực cửa biển đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật do công trình phải chịu tác động của gió, dòng chảy và điều kiện thời tiết đặc thù. Sau khoảng 6 năm thi công, cây cầu hoàn thành, tạo thêm một tuyến kết nối quan trọng ở phía Đông Bắc Đà Nẵng.

Trước khi cầu Thuận Phước được xây dựng, giao thông giữa khu vực trung tâm thành phố và bán đảo Sơn Trà chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường khác. Công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Bắc.

Cầu Thuận Phước không tồn tại độc lập mà nằm trong mạng lưới những cây cầu đã góp phần tạo nên diện mạo riêng của Đà Nẵng.

Trong nhiều năm, thành phố liên tục đầu tư các công trình vượt sông Hàn và các tuyến đường ven biển. Từ cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý đến Thuận Phước, mỗi công trình mang một thiết kế và chức năng khác nhau, tạo thành hệ thống giao thông đặc trưng của đô thị này.

Trong đó, Thuận Phước có vị trí đặc biệt khi nằm ở điểm cuối của sông Hàn trước khi đổ ra biển. Từ trên cầu, có thể quan sát đồng thời không gian đô thị Đà Nẵng, sông Hàn, vịnh Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà.

Sau khi đưa vào khai thác, công trình dần trở thành một trong những điểm nhận diện của thành phố. Hình dáng dây võng trải dài giữa không gian sông nước cũng khiến cây cầu thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh quảng bá về Đà Nẵng. Với thiết kế mềm mại, cầu Thuận Phước thường được cư dân địa phương trìu mến gọi là "dải lụa nối đôi bờ sông Hàn".

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, Thuận Phước còn góp phần kết nối các điểm du lịch ở khu vực ven biển và bán đảo Sơn Trà với trung tâm thành phố. Về lâu dài, cây cầu trở thành một phần của không gian du lịch và cảnh quan đô thị Đà Nẵng.

Sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng, cầu Thuận Phước vẫn là một trong những công trình giao thông nổi bật của Đà Nẵng. Từ một dự án có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, cây cầu đã trở thành một dấu ấn về kỹ thuật và kiến trúc đô thị, đồng thời góp phần củng cố hình ảnh Đà Nẵng là “thành phố của những cây cầu”.