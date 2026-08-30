Xe ga Honda 160cc thiết kế lấn lướt Air Blade, trang bị ngang ngửa SH gây sốt với giá 56 triệu đồng

Không chỉ mang trên mình diện mạo góc cạnh, hầm hố được đánh giá là cuốn hút hơn cả những người anh em như Air Blade hay Vario, mẫu xe này còn sở hữu hàng loạt trang bị xịn sò tiệm cận Honda SH. Đáng chú ý, mức giá quy đổi của phiên bản nâng cấp này lại đầy hấp dẫn, chỉ rơi vào khoảng 56 triệu đồng, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt lớn trên thị trường.

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất trên Honda Click 160 thế hệ mới chính là ngôn ngữ thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe được vuốt lại sắc nét hơn với các mảng ốp nhiều lớp và những đường gân dập nổi kéo dài liền mạch sang hai bên thân xe. Sự tinh chỉnh này giúp tổng thể chiếc xe không chỉ hiện đại mà còn toát lên vẻ năng động, đậm chất thể thao. Cụm đèn pha phía trước được tạo hình sắc sảo, kết hợp hài hòa cùng dải đèn định vị ban ngày để tăng tối đa khả năng nhận diện.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ đèn pha đến đèn hậu đều ứng dụng công nghệ LED nhằm nâng cao hiệu năng cũng như tăng cường tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, tay dắt phía sau cũng được vuốt gọn lại để ăn nhập với phần đuôi xe, kết hợp cùng bộ tem và logo Click 160 mới tạo nên một diện mạo vô cùng bắt mắt khi nhìn từ mọi góc độ.

Trái tim của Honda Click 160 mới vẫn là khối động cơ eSP+ xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van với dung tích thực tế đạt 156,93 cc. Khối động cơ làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 15,4 mã lực.

Sức mạnh này được truyền qua hộp số vô cấp V-Matic, mang lại cảm giác vặn ga cực kỳ êm ái. Nhờ đó, mẫu xe thể hiện khả năng tăng tốc ấn tượng từ những cú đề pa tĩnh cho đến những pha bứt tốc vượt xe, hoàn toàn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu luồn lách linh hoạt trong đô thị đông đúc lẫn những chuyến đi đường trường.

Được định vị là mẫu xe tay ga hiện đại, Click 160 không làm người dùng thất vọng khi trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp cùng hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Sự nâng cấp này giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát và phân bổ lực phanh, đảm bảo an toàn tối đa trên những bề mặt có độ bám thấp hoặc đường trơn ướt. Trải nghiệm lái càng thêm đầm chắc nhờ bộ mâm hợp kim 14 inch thể thao đi kèm lốp không săm kích thước lớn với thông số 100/80-14 phía trước và 120/70-14 phía sau.

Về mặt tiện ích, khu vực điều khiển gây ấn tượng với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị trực quan mọi thông số từ tốc độ, lượng xăng, quãng đường đến các đèn cảnh báo. Chủ nhân của chiếc xe cũng được tận hưởng sự tiện lợi từ hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key tích hợp chức năng tìm xe và chống trộm. Đặc biệt, cổng sạc ở hộc chứa đồ phía trước đã được nâng cấp lên chuẩn USB Type-C thời thượng, đi kèm khu vực sàn để chân có thêm móc treo đồ dạng Pop-up gập mở linh hoạt. Dưới yên xe là không gian cốp chứa đồ rộng 18 lít thoải mái cất giữ mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân. Tất cả những tiện nghi này được đặt trên một bộ khung có trọng lượng 118 kg, chiều cao yên 778 mm và bình xăng 5,5 lít, mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho thói quen sử dụng hằng ngày.

Hiện tại, Honda Click 160 phiên bản nâng cấp đã chính thức cập bến các đại lý tại Thái Lan với mức giá đề xuất là 69.900 baht, tương đương khoảng 56 triệu đồng tiền Việt. Mức giá này được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh khi đặt lên bàn cân cùng các mẫu xe tay ga tầm trung khác hiện nay. Trong bối cảnh các dòng xe ga từ 25 đến 40 triệu đồng tại thị trường Việt Nam đang dần bão hòa, sự xuất hiện của một mẫu xe dồi dào công nghệ và mang thiết kế ấn tượng như Click 160 chắc chắn sẽ là một lựa chọn đầy hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cá tính, mạnh mẽ và xứng tầm thương hiệu.