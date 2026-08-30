Xe máy phổ thông chạy phố chính thức bước vào kỷ nguyên phanh ABS hai kênh đầy ngỡ ngàng

Trút bỏ vỏ bọc của những chiếc xe giá rẻ nghèo nàn trang bị, thị trường xe máy phổ thông phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày đang chứng kiến một cuộc cách mạng chưa từng có. Đầu năm nay, thương hiệu liên doanh Sundiro Honda đã châm ngòi cho cuộc đua bằng việc ra mắt mẫu xe CBF150RE.

Không còn dừng lại ở mức đủ dùng, CBF150RE được nâng cấp hàng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe thể thao cao cấp. Đáng chú ý nhất là hệ thống phanh đĩa cả trước lẫn sau tích hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kết hợp cùng cụm đèn pha LED dạng thấu kính chiếu sáng tối ưu và màn hình hiển thị LCD sắc nét. Động thái này ngay lập tức buộc các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi.

Sundiro Honda CBF150RE châm ngòi cho cuộc đua nâng cấp cấu hình trong phân khúc xe côn tay phổ thông với phanh đĩa đôi, ABS hai kênh, đèn pha thấu kính LED và màn hình LCD. Haojue đáp trả bằng việc đăng ký bản quyền mẫu xe côn tay 150cc mới với phong cách thiết kế trẻ trung, thể thao hơn dòng DKS150 hiện hữu.

Lời đáp trả đanh thép từ Haojue với 7 biến thể đa dạng

Không để đối thủ chiếm giữ ưu thế quá lâu, thương hiệu Haojue đã nhanh chóng tung ra đòn đáp trả đanh thép. Dữ liệu từ cơ quan quản lý bản quyền công nghiệp hé lộ hãng xe này vừa đăng ký thiết kế cho một mẫu xe côn tay 150 phân khối hoàn toàn mới. Dù mang nhiều đường nét kế thừa từ dòng DKS150 quen thuộc như kiểu dáng vành xe hay cấu trúc lốc máy, tân binh của Haojue lại sở hữu phong cách thiết kế trẻ trung, góc cạnh và đậm chất thể thao hơn đáng kể.

Điểm đáng kinh ngạc nằm ở việc Haojue đăng ký tới bảy phiên bản khác nhau cho cùng một dòng xe, trải dài từ các bản tiêu chuẩn thực dụng cho đến bản cao cấp trang bị tận răng. Trên phiên bản cao cấp nhất, hình ảnh bản quyền cho thấy sự hiện diện của hệ thống phanh đĩa đôi kết hợp công nghệ ABS hai kênh toàn diện.

Đây được xem là bước nâng cấp vượt bậc so với người anh em DKS150 vốn chỉ có phanh ABS một kênh ở bánh trước. Sự phân cấp rõ ràng này giúp tân binh 150 phân khối của Haojue vừa bảo vệ an toàn tối đa cho người lái, vừa không dẫm chân lên dải sản phẩm hiện hữu.

Mẫu xe mới của Haojue có tới 7 biến thể khác nhau, trong đó bản cao cấp sở hữu phanh đĩa trước sau kết hợp ABS hai kênh, đèn chiếu sáng LED thấu kính và màn hình LCD.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tính thực dụng đỉnh cao

Bên cạnh hệ thống phanh an toàn, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED tiết kiệm điện năng, trong đó đèn pha chính tích hợp thấu kính gom sáng giúp tăng khả năng quan sát khi di chuyển trong đêm. Màn hình LCD tuy kích thước vừa phải nhưng hiển thị đầy đủ, rõ ràng các thông số vận hành cần thiết.

Ở chiều ngược lại, các phiên bản tiêu chuẩn lại tập trung tối đa vào bài toán kinh tế và tính thực dụng hằng ngày. Hãng vẫn giữ lại phanh tang trống phía sau, lược bỏ ABS để hạ giá thành, đồng thời trang bị thêm cần đạp khởi động cơ học, khung chống đổ bảo vệ động cơ và baga chở hàng phía sau. Sự kết hợp này hướng tới tệp khách hàng tại các vùng núi địa hình phức tạp như Vân Nam, Quý Châu hay Tứ Xuyên - nơi những chiếc xe cần sự bền bỉ, dễ sửa chữa và khả năng thồ hàng vượt trội.

Phiên bản tiêu chuẩn hướng tới tính thực dụng cao khi trang bị phanh tang trống phía sau, thêm cần đạp khởi động, khung bảo vệ và baga chở hàng phục vụ vùng địa hình đồi núi.

Chuyển hóa thông số kỹ thuật thành lợi ích và bài toán thị trường Việt Nam

Đối với người tiêu dùng, việc các nhà sản xuất mang công nghệ cao cấp xuống dòng xe phổ thông mang lại lợi ích vô cùng thiết thực. Hệ thống ABS hai kênh giúp triệt tiêu nguy cơ trượt bánh nguy hiểm khi phanh gấp trên đường mưa mượt hay bề mặt trơn trượt.

Đèn thấu kính LED mang lại tầm nhìn rõ ràng, giảm mỏi mắt cho người điều khiển trong những chuyến đi đêm dài. Cùng với đó, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp của dòng xe 150 phân khối giúp tối ưu hóa bài toán kinh tế gia đình. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ chuộng giá rẻ mà còn đặc biệt ưu ái những sản phẩm có nhiều công nghệ bảo vệ an toàn.

Đặt giả thuyết nếu mẫu xe côn tay mới này của Haojue được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam, cuộc chiến phân khúc xe côn tay phổ thông sẽ trở nên vô cùng gay kịch. Xe sẽ phải đối đầu trực tiếp với những dòng xe máy chở hàng và đi lại hằng ngày kinh điển, thậm chí cạnh tranh khía cạnh giá bán với các mẫu xe côn tay thể thao như Yamaha Exciter hay Honda Winner.

Cuộc cạnh tranh nâng cấp trang bị đang lan rộng từ dòng xe tay ga và xe phân khối lớn sang phân khúc xe côn tay di chuyển hằng ngày nhờ quy mô thị trường và lượng khách hàng khổng lồ.

Thách thức lớn nhất của mẫu xe này tại Việt Nam chính là tâm lý chuộng thương hiệu Nhật Bản đã cắm rễ sâu trong định kiến người tiêu dùng. Mặc dù sở hữu danh sách trang bị vượt trội cùng độ bền đã được kiểm chứng tại thị trường nội địa, xe vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng xuống tiền nếu mức giá không thực sự mang tính hủy diệt.

Ngoài ra, thiết kế mang thiên hướng thực dụng thồ hàng cũng sẽ là rào cản đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi tại Việt Nam vốn ưu tiên kiểu dáng thể thao xé gió. Tuy nhiên, nếu định giá hợp lý, đây hoàn toàn có thể là sự lựa chọn số một cho nhóm tài xế xe công nghệ, người giao hàng hoặc những ai tìm kiếm một phương tiện di chuyển bền bỉ, an toàn tuyệt đối mỗi ngày.

Tham khảo: Moto Fine