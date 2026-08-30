Hơn 5.000 điểm bán WinMart vừa 'thay áo'

Mùa Trung thu năm nay, WinMart/WinMart+/WiN triển khai chương trình “Mang Hội Trăng Trở Về” trên toàn hệ thống, với các hoạt động dành cho trẻ em và gia đình tại gần 5.300 điểm bán. Song song, chuỗi bán lẻ này tăng dự trữ một số nhóm hàng tới 130%-200% để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9.

Gần 5.300 điểm bán thành không gian Trung thu

Thông qua chương trình “Mang Hội Trăng Trở Về”, MAMA HY – thương hiệu bánh kẹo thuộc WinCommerce – tổ chức các hoạt động mùa Trung thu tại hệ thống WinMart/WinMart+/WiN.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động bán bánh Trung thu, doanh nghiệp định hướng các điểm bán trở thành những “điểm chạm” mùa lễ, với lồng đèn, hình ảnh lân rồng, trống hội và các hoạt động dành cho trẻ em.

Tại một số siêu thị WinMart, khách hàng có thể tham gia các hoạt động như xem múa lân, giao lưu cùng Chú Cuội – Chị Hằng, làm lồng đèn, chơi trò chơi dân gian và rước đèn. Cách tổ chức này đưa các hoạt động vốn thường diễn ra tại những địa điểm vui chơi hoặc sự kiện riêng vào ngay không gian bán lẻ.

Cùng chương trình, MAMA HY giới thiệu các dòng bánh Trung thu với những vị truyền thống như thập cẩm, hạt sen, đậu xanh và một số sản phẩm mới như lava cà phê & sôcôla, lava trứng hay sen cốm nếp dẻo sữa dừa. Giá bán được công bố từ 55.000-75.000 đồng/chiếc, trong khi hộp 4 bánh có giá 220.000-300.000 đồng.

Tăng nguồn hàng phục vụ kỳ nghỉ 2/9

Bên cạnh Trung thu, WinMart/WinMart+/WiN cũng chuẩn bị nguồn cung cho kỳ nghỉ Quốc khánh. Theo doanh nghiệp, kế hoạch hàng hóa đã được xây dựng và phối hợp với các nhà cung cấp từ khoảng 2 tháng trước kỳ nghỉ, dựa trên dự báo sức mua theo từng khu vực.

Các nhóm được dự báo có nhu cầu tăng gồm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu. Một số sản phẩm phục vụ các buổi liên hoan, họp mặt gia đình và dã ngoại như xúc xích, thịt nguội, kem, sữa chua, bánh kẹo, thực phẩm khô, nước giải khát và nước khoáng cũng được tăng chuẩn bị.

Theo WinCommerce, lượng cung ứng một số nhóm hàng thiết yếu, đặc biệt thực phẩm tươi sống, dự kiến tăng 130%-200% so với ngày thường. Hệ thống đồng thời theo dõi sức bán và tồn kho để bổ sung hàng, cũng như điều tiết giữa các cửa hàng và trung tâm phân phối.

Từ ngày 20/8 đến 2/9, WinMart triển khai chương trình khuyến mại “Mừng lễ Quốc khánh, tưng bừng săn deal”, tập trung vào thực phẩm, đồ uống, hàng thiết yếu và hóa mỹ phẩm.

Mở thêm 668 cửa hàng trong 7 tháng

Việc tổ chức các hoạt động Trung thu trên quy mô gần 5.300 điểm bán diễn ra trong bối cảnh WinCommerce tiếp tục mở rộng mạng lưới. Trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN mở mới 668 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên gần 5.300 tại 34 tỉnh thành.

Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai các mô hình WinMart mới, với định hướng điểm bán không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn trở thành không gian cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm tiêu dùng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, WinCommerce ghi nhận doanh thu thuần 27.201 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.