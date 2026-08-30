Cận cảnh VinFast VF 2 vừa về đại lý: Dễ phân biệt với Minio Green, giao xe sau lễ 2/9

Những chiếc VF 2 đầu tiên hiện được phân bổ về một số đại lý khu vực phía Bắc. Khả năng cao những chiếc xe này sẽ được bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ sau dịp lễ Quốc khánh 2/9.

VinFast VF 2 đã được đưa về các đại lý ở phía Bắc. Ảnh: VinFast Nam Định

Dễ phân biệt VF 2 với Minio Green

Ra mắt vào đầu tháng 7, VinFast VF 2 được xem là "anh em song sinh" của mẫu xe Minio Green. Về tổng thể, xe sở hữu kiểu dáng, thông số động cơ và pin giống nhau. Tuy nhiên vẫn có những thay đổi để nhận ra 2 dòng xe.

Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất trên ngoại hình VF 2 nằm ở phần mặt trước. Tại đây, dải nhựa ốp giữa cặp đèn pha và dải trang trí hình cánh chim được làm đồng màu với thân xe. Ngoài ra, phía sau xe cũng đã loại bỏ hoàn toàn thanh trang trí mạ crôm.

Phần đầu xe khác biệt với Minio Green. Ảnh: VinFast Nam Định

Về kích thước, VF 2 sở hữu kích thước 3.090 x 1.496 x 1.663 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.065 mm. Nếu so sánh với đàn anh VF 3, VF 2 ngắn hơn 100 mm về chiều dài tổng thể, hẹp hơn 183 mm, trục cơ sở ngắn hơn 10 mm. Tuy nhiên, chiều cao của chiếc xe này lại nhỉnh hơn khoảng 41 mm.

Trang bị trên VF 2 được nhà sản xuất tinh chỉnh ở mức cơ bản để tối ưu chi phí. Ngoại thất xe sở hữu cụm đèn pha công nghệ LED và mâm sắt kích thước 13 inch. Bên trong khoang cabin hoàn toàn không có màn hình giải trí trung tâm. Thay vào đó, VF 2 chỉ trang bị duy nhất màn hình đa thông tin 7 inch phía sau vô lăng. Xe tích hợp hệ thống điều hòa một vùng, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, chìa khóa cơ truyền thống cùng hai loa âm thanh hỗ trợ giải trí radio.

Khoang lái VF 2. Ảnh: VinFast Nam Định

VF 2 tối ưu năng lượng hơn

Động cơ điện của VF 2 được bố trí ở khu vực cầu sau. Khối động cơ này cung cấp mức công suất 40 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 80 km/h.

Năng lượng của VF 2 đến từ bộ pin có dung lượng 18,3 kWh. Khối pin này mang lại tầm vận hành tối đa 210 km theo chuẩn thử nghiệm NEDC. Pin có khả năng sạc nhanh từ mức 10% lên 70% trong vòng 34 phút.

Dù chia sẻ nền tảng phần cứng với Minio Green, VF 2 lại có mức tiêu hao năng lượng tối ưu hơn. Theo nhãn dán năng lượng, mẫu xe này tiêu thụ mức điện năng 100 Wh/km, thấp hơn 5 Wh/km so với Minio Green.

VF 2 có giá bán niêm yết 188 triệu đồng. Ảnh: VinFast Nam Định

Về công nghệ an toàn, VF 2 được trang bị một túi khí dành riêng cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối phanh điện tử EBD.

VinFast VF 2 có mức giá niêm yết 188 triệu đồng. Xét trong phân khúc xe điện mini, VF 2 có giá bán cạnh tranh nhất, đi kèm là lợi thế về mạng lưới trạm sạc V-Green phủ rộng toàn quốc. Khách hàng mua xe sẽ được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng tại trạm V-Green đến ngày 10/2/2029.