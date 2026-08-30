Nhiều mẫu iPhone cũ giảm giá kỷ lục, có mẫu chỉ còn hơn 5 triệu đồng

Bước vào giai đoạn thế hệ iPhone 18 series mới chuẩn bị ra mắt, những chiếc iPhone đời cũ đang trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu công nghệ nhờ mức giá rẻ bất ngờ. Điển hình như chiếc iPhone 11 Pro bản 64GB từng làm mưa làm gió một thời nay chỉ còn được chào bán ở mức chạm đáy khoảng 5,3 triệu đồng.

Ngay cả thế hệ kế nhiệm là iPhone 12 bản 64GB cũng ghi nhận mức giá vô cùng dễ chịu khi lùi về quanh mốc 5,6 triệu đồng. Nếu muốn một thiết bị cao cấp hơn với dung lượng lưu trữ thoải mái, người dùng hiện chỉ cần bỏ ra khoảng 8,4 triệu đồng cho một chiếc iPhone 12 Pro 256GB. Đây thực sự là những lựa chọn vô cùng kinh tế, làm khuynh đảo phân khúc smartphone dưới 10 triệu đồng hiện nay.

Làn sóng giảm giá sâu không chỉ dừng lại ở các thiết bị đời cũ mà còn lan rộng sang cả những dòng máy cao cấp vừa ra mắt trong thời gian gần đây. Dạo quanh các hệ thống lớn khách hàng sẽ dễ dàng nhận thấy dải giá iPhone cũ hiện nay vô cùng đa dạng, trải dài từ mức 9 triệu đồng cho iPhone 13 128GB đến hơn 37 triệu đồng cho siêu phẩm cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 1TB.

Sự cạnh tranh càng trở nên rõ nét hơn tại hệ thống CellphoneS, nơi mức giá chạm mức 4,59 triệu đồng cho một chiếc iPhone Xs 64GB qua tay, trong khi phiên bản iPhone 17 Pro Max 512GB cũ có giá hơn 32 triệu đồng. Đặc biệt, Viện Di Động còn tranh thủ tung ra các khung giờ vàng ưu đãi cực sốc, đưa giá siêu phẩm iPhone 16 Pro Max 512GB xuống chỉ còn 28,5 triệu đồng, iPhone 15 Pro 128GB rớt xuống 18,1 triệu đồng và iPhone 14 Pro Max 128GB cũng lùi sâu về mốc 15,9 triệu đồng.

Dù thị trường có nhiều biến động về giá, những mẫu máy cao cấp nhất vẫn chứng tỏ được sức hút mãnh liệt không thể chối từ. Dữ liệu thực tế từ các đại lý chỉ ra rằng iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max đang là hai cái tên dẫn đầu doanh số thiết bị cũ bán ra. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi chúng sở hữu cấu hình vượt trội, thời lượng pin ấn tượng và đặc biệt là khả năng giữ giá cực tốt theo thời gian.

Trái ngược với tệp khách hàng sẵn sàng chi bạo, giới trẻ và đối tượng học sinh, sinh viên lại ưu tiên bài toán kinh tế thiết thực hơn. Nhóm người dùng này đang có xu hướng dịch chuyển sang những thiết bị mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và chi phí. Chính vì thế, các mẫu máy màn hình lớn như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max bỗng chốc trở thành món hàng được săn đón nồng nhiệt, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu giải trí, học tập mượt mà trong khi vẫn đảm bảo mức chi phí không quá đắt đỏ.