Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này

03-10-2025 - 20:30 PM | Thị trường

Dù có mức giá hấp dẫn nhưng người dùng Việt không nên lựa chọn mẫu iPhone này ở thời điểm hiện tại.

Apple vừa bổ sung 2 thiết bị iPhone và Apple Watch vào danh sách thiết bị “cổ” (vintage). Theo quy định của Apple, một sản phẩm được coi là vintage khi đã ngừng phân phối trên thị trường từ 5 đến dưới 7 năm. Dù vậy, người dùng vẫn có thể yên tâm bởi Apple tiếp tục hỗ trợ linh kiện và dịch vụ sửa chữa trong tối đa 2 năm nữa, tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho.

iPhone 11 Pro Max được giới thiệu vào năm 2019 và nhanh chóng trở thành mẫu iPhone biểu tượng của Apple nhờ hệ thống ba camera đầu tiên trên iPhone, tạo nên bước ngoặt lớn trong nhiếp ảnh di động. Thiết kế này đến nay vẫn được duy trì trên các dòng iPhone Pro mới nhất, chứng minh tính bền vững và định hình phong cách riêng cho sản phẩm cao cấp của Apple.

Mẫu iPhone dù có rẻ đến mấy cũng không nên mua lúc này- Ảnh 1.

iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max và iPhone 11 Pro Max

Tại Việt Nam, iPhone 11 Pro Max không còn được phân phối chính hãng, nhưng vẫn xuất hiện phổ biến trên thị trường hàng đã qua sử dụng. Giá bán hiện tại cho bản 64GB rơi vào khoảng 7 triệu đồng, song người dùng cần thận trọng khi chọn mua vì rủi ro về chất lượng và nguồn gốc là không nhỏ.

Song song với iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Series 3 cũng chính thức được xếp vào nhóm “đồ cổ”. Đây là chiếc đồng hồ ra mắt năm 2017, đánh dấu bước tiến lớn khi lần đầu tiên Apple Watch hỗ trợ kết nối di động, cho phép người dùng nhận cuộc gọi và tin nhắn mà không cần mang theo iPhone.

Series 3 còn được tích hợp cảm biến đo độ cao, tính năng hữu ích cho những ai thường xuyên luyện tập ngoài trời, leo núi hay chạy bộ. Dù đã lỗi thời so với các phiên bản mới, Series 3 vẫn được nhiều người nhớ đến như một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Apple Watch.

Việc iPhone 11 Pro Max và Apple Watch Series 3 bước vào danh sách vintage phản ánh vòng đời sản phẩm đang tiến dần đến giai đoạn cuối. Với người dùng, điều này đồng nghĩa thiết bị vẫn có thể sử dụng trong một vài năm tới, nhưng sẽ dần bị hạn chế về dịch vụ bảo hành, linh kiện thay thế cũng như cập nhật phần mềm. Đây cũng là thời điểm để nhiều người cân nhắc nâng cấp sang các thế hệ mới hơn, tận hưởng trải nghiệm tốt hơn về hiệu năng, camera, pin và tính năng thông minh.

Cùng mang tên 17 Pro Max nhưng không phải iPhone, chiếc smartphone này đang gây sốt trên cộng đồng công nghệ

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn

Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn Nổi bật

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn Nổi bật

7 điểm khiến Volkswagen Viloran thành Xe Gia đình của năm 2025

7 điểm khiến Volkswagen Viloran thành Xe Gia đình của năm 2025

19:30 , 03/10/2025
SunUni Academy tại Forbes 2025: Đào tạo tiếng Anh trực tuyến trong thời đại mới

SunUni Academy tại Forbes 2025: Đào tạo tiếng Anh trực tuyến trong thời đại mới

19:30 , 03/10/2025
Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

19:01 , 03/10/2025
Trung Quốc bất ngờ gom mạnh một loại nguyên liệu quan trọng từ Úc do nguồn cung khan hiếm, giá tăng vọt 11 tháng liên tiếp

Trung Quốc bất ngờ gom mạnh một loại nguyên liệu quan trọng từ Úc do nguồn cung khan hiếm, giá tăng vọt 11 tháng liên tiếp

18:05 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên