Cùng mang tên 17 Pro Max nhưng không phải iPhone, chiếc smartphone này đang gây sốt trên cộng đồng công nghệ

Ít ngày sau khi Apple chính thức mở bán dòng iPhone 17 series, có một dòng 17 series khác cũng chính thức ra mắt thị trường.

Những chiếc smartphone này cũng được đặt tên 17 Pro, 17 Pro Max, sở hữu một cụm camera lớn hình chữ nhật ở mặt lưng và “có cảm giác cầm không khác gì những chiếc iPhone 17 Pro, Pro Max” - theo Wired. Nhưng vì sao, Xiaomi 17 Pro, Pro Max lại đang gây sốt trên cộng đồng công nghệ toàn cầu?

Theo Wired, lý do khiến Xiaomi 17 Pro và Pro Max thu hút sự quan tâm lớn, bên cạnh cái tên giống hệt iPhone là vì Xiaomi đã tinh giản màn hình thứ 2 (vốn không mới trên thiết kế smartphone) thành một “thanh kẹo” đầy tinh tế. “Tính hữu dụng của màn hình này đôi khi chưa hoàn hảo nhưng nó lại là một điều gì đó khác biệt, thật mới mẻ”.

Xiaomi gọi đây là màn hình mặt sau động (Dynamic Back Display), có kích thước 2,5 x 1,8 inch, bo tròn các góc và bị 2 camera của máy chiếm mất một phần không gian sử dụng.

Về cơ bản, màn hình thứ 2 này có 5 chức năng gồm:

Chủ đề màn hình tùy chỉnh : Có thể cài đặt một chiếc đồ hồ đơn giản với nhiều kiểu dáng khác nhau, hình nền động, hình ảnh hoặc văn bản của riêng bạn hoặc một trong những thú cưng hoạt hình để phản ánh trạng thái của điện thoại (chẳng hạn chúng trông mệt mỏi khi pin yếu).

Thông báo : Với một số ứng dụng nhất định, bạn có thể xem thông báo theo thời gian thực về các thông tin như chuyến bay, tàu hỏa, tình trạng giao hàng và các nút điều khiển phát nhạc. Bạn cũng có thể kéo xuống để xem thông báo điện thoại trên màn hình này.

Ghim AI : Bạn sử dụng chức năng này để ghim các thông tin như lịch trình hoặc mã QR.

Công cụ xem trước và chụp ảnh selfie: Màn hình sẽ hiển thị bản xem trước để bạn chụp ảnh selfie đẹp hơn bằng camera chính.

Chơi game: Dùng ốp lưng Retro Handheld Console Case (bán riêng), bạn có thể chơi một số trò chơi trên màn hình này. Ốp lưng được tích hợp các nút điều khiển và biến chiếc điện thoại thành một máy Game Boy.

Hiện tại, máy chỉ mới mở bán tại thị trường Trung Quốc nhưng đã có những cơ sở kinh doanh hàng xách tay đưa sản phẩm về Việt Nam với giá khoảng 22 triệu đồng cho bản Pro Max 512 GB.

Ngoài sự thú vị nho nhỏ cho màn hình phụ, Xiaomi 17 Pro và Pro Max, tất nhiên, vẫn là những con “quái vật” về cấu hình. Cả 2 đều trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoàn toàn mới của Qualcomm, RAM 12-16 GB, bộ nhớ trong tối đa 1 TB. Màn hình của máy được trang bị công nghệ M10 mới nhất của Xiaomi, sắc nét, sáng và tiết kiệm pin.

Kết hợp hiệu năng đó với thiết kế pin hình chữ L mới, người dùng có thể bớt lo lắng về việc màn hình thứ 2 gây ngốn pin. Bản Pro Max có pin lên đến 7.500 mAh trong khi bản Pro là 6.300. Không giống Apple, Xiaomi sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, cho phép pin dày hơn mà không làm tăng độ dày của thân máy.

Camera có thể không nổi bật như bản Xiaomi 15 Ultra nhưng bạn vẫn có camera 50 MP. Bản Pro Max có ống kính tele tiềm vọng Prism có khả năng zoom quang 5x, chụp ảnh macro 30 cm.

Như thường lệ, Xiaomi tích hợp tất cả những tính năng hấp dẫn mà bạn mong đợi ở một chiếc flagship năm 2025, từ Wi-Fi 7 và khả năng kết nối thông suốt (gồm cả kết nối với máy Mac và iPad) cho đến AI. Trợ lý cá nhân Hyper XiaoAi có thể ghi nhớ thông tin về bạn – nếu được cho phép – từ đó chủ động đề xuất các ứng dụng và dịch vụ dựa trên thói quen sử dụng.

Đúng như một số trang báo phương Tây đã nói, smartphone có màn hình thứ 2 không mới và người dùng cũng không cần đến màn hình thứ 2 này. Tuy nhiên, việc tích hợp nó vào cụm camera lại là điểm thú vị - cho thấy Xiaomi đã tìm ra một cách thông minh để tăng thêm tiện ích cho người dùng.

“Chúng ta không cần màn hình thứ 2, nhưng với cách làm của Xiaomi, chúng ta sẽ mặc định sử dụng nó nhiều hơn so với dự kiến”.