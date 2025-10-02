Đây là mẫu smartphone mỏng như iPhone Air, giá 5,5 triệu đồng vừa ra mắt tại Việt Nam

ZTE vừa chính thức giới thiệu tại Việt Nam mẫu smartphone mới nubia Air, mang triết lý “mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ”. Đây là sản phẩm gây nhiều chú ý khi chỉ mỏng 5,9mm và nặng 172g, thuộc nhóm điện thoại mỏng nhất hiện nay. Để so sánh, iPhone Air của Apple có độ mỏng 5,6 mm, nặng 165 gram.

Điểm đáng chú ý là dù mỏng nhẹ, thiết bị vẫn duy trì được độ bền nhờ khung nhôm hợp kim, kính cường lực Gorilla Glass 7i và khả năng chống bụi, kháng nước chuẩn IP68/IP69. Điều này giúp máy vượt qua nhiều thử nghiệm khắc nghiệt, đáp ứng nhu cầu di chuyển và sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

nubia Air trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K và mật độ điểm ảnh 440 PPI, hỗ trợ dải màu DCI-P3 100% cùng độ sáng tối đa 4.500 nit. Thông số này giúp máy hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

Tần số quét 120Hz cũng được tích hợp, đem đến trải nghiệm cuộn lướt mượt mà cho cả công việc và giải trí. Về nhiếp ảnh, sản phẩm sở hữu cụm 3 camera AI 50MP hỗ trợ nhiều chế độ chụp khác nhau, trong khi camera trước 20MP phục vụ nhu cầu selfie.

Về cấu hình, nubia Air sử dụng vi xử lý Unisoc T8300 tám nhân trên tiến trình 6nm, tiết kiệm điện năng hơn 28% so với thế hệ trước. Máy được hỗ trợ RAM động tối đa 20GB, cho phép chạy đa nhiệm mượt mà.

Pin dung lượng 5.000mAh kết hợp với loạt công nghệ tối ưu AI như AI Scheduling hay APP Freeze giúp máy vận hành ổn định, hạn chế tình trạng hao pin khi sử dụng lâu dài. Một điểm nhấn khác là tính năng AI Translate có khả năng dịch cuộc gọi hai chiều theo thời gian thực, hỗ trợ giao tiếp xuyên ngôn ngữ cho người dùng.

Bên cạnh đó, nubia Air còn hướng đến trải nghiệm giải trí và kết nối. Thiết bị tích hợp HiFi 4 DSP cho chất âm mạnh mẽ, cùng hệ thống micro khử ồn AI giúp nâng cao chất lượng đàm thoại. Công nghệ nubia LinkFree cho phép gọi và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi nhất định mà không cần mạng di động, mở rộng sự tiện ích cho người dùng.

nubia Air sẽ chính thức lên kệ từ ngày 10/10/2025 với giá niêm yết 5,49 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt trước từ 1 – 9/10, khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi gồm giảm giá trực tiếp, tặng kèm đồng hồ hoặc loa công nghệ, cùng chính sách trả góp 0%.