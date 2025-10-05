Thêm 1 chiếc iPhone Pro Max trở thành "đồ cổ"

"Vintage" theo định nghĩa của Apple là gì?

Trước hết, cần hiểu rõ thuật ngữ "vintage" của Apple không hoàn toàn có nghĩa là "đồ cổ". Theo định nghĩa chính thức:

Một sản phẩm bị xếp vào danh sách "vintage" khi Apple đã ngừng phân phối nó để bán trong hơn 5 năm và dưới 7 năm.

Đối với các sản phẩm này, Apple và các nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền vẫn tiếp nhận sửa chữa, tuy nhiên việc này sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của linh kiện. Sau 7 năm, sản phẩm sẽ chuyển sang danh sách "obsolete" (lỗi thời) và bị ngừng hỗ trợ phần cứng hoàn toàn.

Từ nay, iPhone 11 Pro Max đã thành "đồ cổ"

iPhone 11 Pro Max: "Cổ điển" nhưng chưa lỗi thời

Kể từ ngày 30/9, iPhone 11 Pro Max đã chính thức gia nhập danh sách "vintage". Một điểm đáng chú ý là phiên bản iPhone 11 Pro tiêu chuẩn vẫn chưa có tên trong danh sách này, cho thấy Apple có thể đã tiếp tục bán ra model này lâu hơn một chút.

Dù bị dán nhãn "cổ điển", iPhone 11 Pro Max vẫn chứng tỏ sức mạnh đáng nể khi là thế hệ iPhone cũ nhất vẫn được hỗ trợ cập nhật lên phiên bản iOS 26 mới nhất. Điều này có nghĩa là về mặt phần mềm và trải nghiệm hàng ngày, thiết bị vẫn hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng việc tìm kiếm linh kiện chính hãng để sửa chữa trong tương lai có thể sẽ khó khăn hơn.

Dù vậy, iPhone 11 Pro Max vẫn là một chiếc điện thoại đáp ứng tốt nhiều nhu cầu của người dùng

Apple Watch Series 3: Một vòng đời đáng kinh ngạc

Cùng với iPhone 11 Pro Max, toàn bộ các phiên bản Apple Watch Series 3 cũng được đưa vào danh sách "vintage". Ra mắt từ tháng 9/2017, đây là một trong những sản phẩm có vòng đời dài và thành công nhất của Apple.

Apple Watch Series 3 cũng đã có mặt trong danh sách "vintage"

Với mức giá phải chăng, Series 3 đã trở thành lựa chọn nhập môn cho hàng triệu người dùng bước vào hệ sinh thái Apple Watch và được bán liên tục trong suốt 5 năm, cho đến tận tháng 9/2022. Vòng đời của nó dài đến mức mẫu Series 4 ra mắt sau đó một năm thậm chí còn bị đưa vào danh sách "vintage" trước cả Series 3.

Tuy nhiên, khác với iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Series 3 đã bị ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm từ phiên bản watchOS 9. Việc bị đưa vào danh sách "vintage" lần này là một dấu hiệu nữa cho thấy sản phẩm đã thực sự đi đến cuối vòng đời công nghệ của mình.

Lời khuyên cho người dùng

Nếu bạn đang dùng iPhone 11 Pro Max: Bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Thiết bị của bạn vẫn mạnh mẽ, được cập nhật phần mềm đầy đủ. Chỉ cần lưu ý rằng việc sửa chữa chính hãng có thể bị hạn chế trong tương lai.

Nếu bạn đang dùng Apple Watch Series 3: Thiết bị đã phục vụ rất tốt, nhưng đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc nâng cấp nếu bạn muốn trải nghiệm các tính năng phần mềm mới và đảm bảo khả năng sửa chữa khi cần thiết.