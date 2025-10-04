Mua iPhone mới: Vì sao nhất định phải chọn iPhone 17 thay vì iPhone 16 hay 15?

Apple vừa chính thức ra mắt dòng iPhone 17, và nếu bạn đang sở hữu một chiếc iPhone đời cũ, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: "Có nên nâng cấp không?". Năm nay, câu trả lời trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. iPhone 17 không chỉ là một bản cập nhật thông thường, mà là một bước nhảy vọt, mang những tính năng "Pro" cao cấp xuống dòng máy tiêu chuẩn, khiến nó trở thành lựa chọn đáng giá vượt xa iPhone 16 và iPhone 15.

Dù thiết kế tổng thể không thay đổi so với thế hệ trước, những nâng cấp bên trong của iPhone 17 lại thực sự "thay đổi cuộc chơi". Dưới đây là 4 lý do vì sao bạn nên bỏ qua iPhone 16 và 15 để tiến thẳng lên iPhone 17.

1. "Cuộc cách mạng" màn hình: ProMotion 120Hz lần đầu xuất hiện

Đây là nâng cấp đáng giá và dễ nhận thấy nhất. Sau nhiều năm chờ đợi, Apple cuối cùng đã mang công nghệ màn hình ProMotion 120Hz và Always-On lên phiên bản iPhone tiêu chuẩn.

So với iPhone 16 & 15: Cả hai thế hệ trước đều bị giới hạn ở màn hình 60Hz. Sự khác biệt khi chuyển lên 120Hz là cực kỳ rõ rệt: mọi thao tác cuộn lướt, chuyển cảnh, chơi game đều mượt mà một cách ấn tượng. Đây là trải nghiệm vốn chỉ có trên các dòng Pro đắt đỏ. Độ sáng vượt trội: iPhone 17 còn sở hữu độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, cao hơn hẳn con số 2.000 nits của các đời trước, giúp hiển thị ngoài trời nắng gắt tốt hơn bao giờ hết.

Chỉ riêng nâng cấp về màn hình đã đủ sức thuyết phục người dùng lựa chọn iPhone 17.

2. Hệ thống camera được "đại tu" toàn diện

Nếu bạn là người yêu thích nhiếp ảnh, iPhone 17 là một bản nâng cấp không thể bỏ lỡ. Apple đã không chỉ cải tiến mà còn định nghĩa lại khả năng chụp ảnh trên dòng iPhone tiêu chuẩn.

Camera sau: Lần đầu tiên, camera góc siêu rộng được nâng cấp lên cảm biến 48MP Fusion, ngang bằng với camera chính. Điều này có nghĩa là mọi bức ảnh, từ phong cảnh hùng vĩ đến ảnh chụp nhóm, đều sẽ có độ chi tiết và sắc nét vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. iPhone 16 và 15 vẫn dùng cảm biến siêu rộng 12MP cũ kỹ. Camera trước: Camera selfie được làm mới hoàn toàn với cảm biến 18MP và tính năng Center Stage, cho chất lượng ảnh chân dung và video call ấn tượng hơn hẳn camera 12MP trên các thế hệ trước.

3. Cấu hình mạnh mẽ, không còn nỗi lo bộ nhớ

iPhone 17 mang đến sự an tâm về hiệu năng và không gian lưu trữ, điều mà người dùng iPhone 15 và 16 có thể vẫn còn trăn trở.

Chip A19 Bionic: Con chip thế hệ mới cho hiệu năng xử lý và đồ họa vượt trội, đảm bảo mọi tác vụ từ cơ bản đến chơi game nặng đều được xử lý mượt mà trong nhiều năm tới.

Bộ nhớ trong gấp đôi: Apple đã loại bỏ phiên bản 128GB. iPhone 17 có dung lượng khởi điểm từ 256GB. Giờ đây, bạn có thể thoải mái quay video, chụp ảnh và cài đặt ứng dụng mà không cần lo lắng về việc hết dung lượng – một lợi thế cực lớn so với các phiên bản 128GB của iPhone 15 và 16.

4. Pin "trâu" hơn, sạc nhanh hơn đáng kể

iPhone 17 giải quyết triệt để những lo ngại về thời lượng pin và tốc độ sạc.

Thời lượng pin: Máy cho thời gian phát video lên đến 30 giờ, một con số ấn tượng so với 22 giờ của iPhone 16 và 20 giờ của iPhone 15.

Sạc siêu nhanh: Hỗ trợ sạc nhanh 40W, cho phép nạp 50% pin chỉ trong 20 phút. Tốc độ này nhanh hơn đáng kể so với sạc 20W (mất 30-35 phút) trên các đời cũ, mang lại sự tiện lợi vượt trội trong cuộc sống bận rộn.

Hiện tại, iPhone 17 256GB đang có giá bán là 24,99 triệu đồng, iPhone 16 256GB có giá 22,99 triệu đồng còn iPhone 15 có giá 19,99 triệu đồng cho phiên bản cùng bộ nhớ. Mức giá này không chênh lệch quá nhiều, nhưng hiệu năng mà iPhone 17 sở hữu hoàn toàn vượt trội.

Do đó, dù iPhone 15 và 16 vẫn là những chiếc điện thoại tốt, nhưng iPhone 17 đã tạo ra một khoảng cách quá lớn. Với màn hình 120Hz ProMotion siêu mượt, hệ thống camera kép 48MP toàn diện, bộ nhớ trong 256GB và công nghệ sạc siêu nhanh, iPhone 17 không còn là một bản nâng cấp nhỏ giọt. Đây là một bước tiến mang những trải nghiệm cao cấp nhất đến với người dùng, và là lựa chọn đầu tư thông minh và xứng đáng nhất ở thời điểm hiện tại.