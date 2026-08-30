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Tiêu huỷ hơn 1,3 tấn chân, lòng mề gà không rõ nguồn gốc

| | Thị trường

Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) vừa phát hiện hơn 1,3 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ; người kinh doanh bị phạt 24,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, Công an phường Võ Cường phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Qua kiểm tra tại gia đình chị V.T.L. (SN 1989, trú tại tổ dân phố số 6, phường Võ Cường), lực lượng chức năng phát hiện 5.660 kg sản phẩm động vật gồm chân, cổ, cánh, đầu, lòng, mề, tim gà và đầu vịt.

Tại thời điểm kiểm tra, chị V.T.L. xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với 4.300 kg sản phẩm. Tuy nhiên, đối với 1.360 kg sản phẩm còn lại, chị L. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Công an phường Võ Cường phát hiện sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ quy định và thẩm quyền, Đội Quản lý thị trường số 8 quyết định xử phạt chị V.T.L. số tiền 24,5 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ 1.360 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Theo Cơ quan Công an, việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tăng cường, nhất là trong thời điểm Tết Trung thu đang đến gần, nhằm ngăn thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông ra thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

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