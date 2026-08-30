Phát hiện hai cánh cửa khổng lồ dài 210m được đặt sát nhau dưới biển, công trình lá chắn độc nhất lộ diện

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Hà Lan đã hoàn thành Maeslantkering, một trong những công trình phòng chống nước quy mô lớn của quốc gia này, trên tuyến Nieuwe Waterweg gần Hoek van Holland. Công trình được thiết kế nhằm bảo vệ khu vực Rotterdam và các vùng dân cư lân cận trước nguy cơ nước biển dâng do bão, đồng thời duy trì tuyến hàng hải kết nối cảng Rotterdam với Biển Bắc.

Thay vì xây dựng một con đập cố định chắn ngang tuyến đường thủy, Hà Lan lựa chọn giải pháp gồm hai cánh cửa khổng lồ có khả năng di chuyển. Trong điều kiện bình thường, hai cánh cửa được đặt tại các khu vực neo đậu bên bờ, để tàu thuyền có thể ra vào cảng Rotterdam như thường lệ. Khi nguy cơ nước dâng đạt ngưỡng nhất định, hệ thống sẽ tự động kích hoạt quy trình đóng.

Theo Rijkswaterstaat, cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng nước của Hà Lan, Maeslantkering có các bộ phận di động lớn nhất trong số các công trình chắn lũ trên thế giới và góp phần bảo vệ khoảng 2 triệu người tại khu vực Nam Hà Lan.

Mỗi cánh cửa của Maeslantkering dài khoảng 210 m, cao 22 m và sâu 15 m. Hai cấu trúc được bố trí ở hai phía của Nieuwe Waterweg và có thể xoay, di chuyển theo phương ngang vào giữa tuyến đường thủy.

Hệ thống khớp nối tại hai đầu cánh cửa là một trong những bộ phận đáng chú ý nhất. Mỗi khớp cầu có đường kính khoảng 10 m và nặng khoảng 680 tấn, đóng vai trò như điểm xoay giúp các cánh cửa khổng lồ di chuyển có kiểm soát.

Khi hai cánh cửa tiến vào trung tâm, khoảng mở dành cho tàu thuyền dần được thu hẹp. Sau khi đạt vị trí đóng, chúng tiếp tục được hạ xuống đáy tuyến đường thủy để tạo thành hàng rào ngăn nước từ Biển Bắc.

Các khoang bên trong cánh cửa được bơm nước, làm tăng trọng lượng và giảm lực nổi. Nhờ đó, hai cấu trúc từ từ chìm xuống và tựa lên các kết cấu được chuẩn bị sẵn dưới đáy. Theo Rijkswaterstaat, toàn bộ quá trình đóng mất khoảng hai giờ.

Khi nguy cơ bão qua đi, nước dằn được bơm ra ngoài. Hai cánh cửa nổi lên và được đưa trở lại vị trí neo đậu bên bờ, khôi phục tuyến hàng hải.

Maeslantkering được thiết kế để có thể tự động kích hoạt dựa trên dự báo mực nước. Theo các ngưỡng vận hành được Rijkswaterstaat thiết lập, hệ thống bắt đầu quy trình đóng khi mực nước được dự báo đạt khoảng 3 m trên mức NAP tại Rotterdam hoặc 2,9 m tại Dordrecht.

Công trình được thiết kế để chống lại mức nước dâng khoảng 5 m so với NAP. Dù có khả năng vận hành tự động, Maeslantkering vẫn được các đội ngũ chuyên trách giám sát và có thể can thiệp thủ công khi cần thiết.

Thiết kế này cho phép Hà Lan duy trì đồng thời hai mục tiêu: bảo vệ các khu vực đông dân cư trước nguy cơ nước biển dâng và giữ cho Nieuwe Waterweg hoạt động như một tuyến hàng hải quan trọng trong phần lớn thời gian. Khi biển yên bình, công trình gần như không cản trở giao thông; khi bão lớn đe dọa, hai cánh cửa khổng lồ mới được kích hoạt để hình thành một rào chắn tạm thời giữa Biển Bắc và khu vực phía trong.