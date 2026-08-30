Điểm đặc biệt của chiếc ô tô giá chỉ 180 triệu, “uống” 3,7 lít/100 km

Daihatsu, thương hiệu trực thuộc Toyota, vừa giới thiệu loạt nâng cấp cho dòng Mira e:S 2026 tại Nhật Bản. Phieen bản mới tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn nhằm đáp ứng các quy định mới.

Sau khi loại bỏ phiên bản tiêu chuẩn cũ, Daihatsu vẫn duy trì mức giá khởi điểm tương đối dễ tiếp cận cho mẫu xe này. Mira e:S có giá từ 1.096.700 yên, tương đương khoảng 180 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất X Limited sử dụng hệ dẫn động 4WD có giá 1.507.000 yên, tương đương khoảng 248 triệu đồng.

Thiết kế được hỗ trợ bởi AI.

Thế hệ thứ hai của Daihatsu Mira e:S ra mắt từ năm 2017. Ở phiên bản 2026, xe vẫn giữ nguyên thiết kế nội thất và ngoại thất, trong khi những thay đổi chủ yếu tập trung vào các nâng cấp kỹ thuật.

Daihatsu bổ sung hai màu sơn mới gồm xanh gốm ánh kim (Ceramic Green Metallic) và nâu thạch anh (Grace Brown Crystal Mica). Đèn chiếu sáng LED cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản X và X Limited.

Một số tùy chọn màu sắc.

Mira e:S 2026 sử dụng động cơ 3 xi-lanh, dung tích 660cc, hút khí tự nhiên. Với phiên bản dẫn động cầu trước (FWD), xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,7 lít/100 km, tương đương khoảng 27 km/lít.

Mức tiêu thụ này được cải thiện 8% so với phiên bản tiền nhiệm. Động cơ mới được tinh chỉnh nhằm tăng công suất và mô-men xoắn, dù các thông số chi tiết chưa được hãng công bố.

Xe có hai lựa chọn hệ dẫn động gồm cầu trước hoặc 4 bánh, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Mira e:S 2026 nằm ở gói hỗ trợ lái Smart Assist mới nhất.

Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm được nâng cấp khả năng nhận diện, cho phép phát hiện xe đạp cắt ngang, xe ngược chiều khi rẽ phải tại giao lộ và người đi bộ đi ngược chiều lúc rẽ.

Tính năng phát hiện người đi bộ vào ban đêm được trang bị tiêu chuẩn. Ngưỡng vận hành tối đa của hệ thống cũng được nâng từ 60 km/h lên 80 km/h.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát chống đột ngột nhấn ga ở cả phía trước và phía sau đều được tích hợp phanh chủ động, nhằm giảm nguy cơ tai nạn khi xe di chuyển ở tốc độ thấp trong khu vực đỗ xe.

Hệ thống camera kép được bổ sung tính năng cảnh báo chệch đường và cảnh báo đảo làn. Người dùng cũng có thể lựa chọn gói nâng cấp camera hành trình Smart Drive Recorder để hệ thống hoạt động như một camera ghi hình chuyên dụng.

Daihatsu đồng thời sắp xếp lại danh mục sản phẩm của Mira e. Phiên bản B tiêu chuẩn bị loại bỏ, trong khi bản cao cấp G được thay thế bằng phiên bản X Limited mới.

Phát triển trên nền tảng bản X tầm trung, X Limited được bổ sung một loạt trang bị như nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, sưởi ghế trước, ghế lái điều chỉnh độ cao, vô-lăng gật gù, điều hòa tự động và gương gập điện.

Với giá khởi điểm khoảng 180 triệu đồng, mức tiêu thụ nhiên liệu 3,7 lít/100 km và tùy chọn dẫn động 4WD, Mira e:S được Daihatsu định vị trong nhóm xe nhỏ có mức giá dễ tiếp cận tại thị trường Nhật Bản.