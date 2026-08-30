Toyota Land Cruiser 300 2026 chơi lớn: Bỏ máy V6, dùng động cơ mạnh nhất từ trước đến nay, dễ được dân chơi Việt săn lùng

Nhật Bản chuẩn bị đón phiên bản nâng cấp của mẫu xe Land Cruiser 300. Mẫu SUV này dự kiến ra mắt vào ngày 16/9 sắp tới. Đáng chú ý, hãng xe Nhật sẽ loại bỏ động cơ xăng V6 truyền thống. Thay vào đó, Land Cruiser 300 mới sẽ sử dụng hệ thống hybrid tự sạc.

Dòng xe Land Cruiser 300 ra mắt lần đầu vào năm 2021 và đã nhận được một số cải tiến nhỏ về công nghệ cũng như hệ thống thông tin giải trí vào đầu năm 2025. Do đó, đợt nâng cấp này được xem là toàn diện nhất từ trước đến nay.

Toyota Land Cruiser 300 sẽ không còn động cơ V6 quen thuộc. Ảnh: Toyota

Land Cruiser 300 mới không còn máy V6

Theo trang tin Creative Trend của Nhật Bản, Toyota sẽ loại bỏ động cơ xăng V6 truyền thống để thay thế bằng hệ thống hybrid tự sạc hiệu suất cao, đồng thời nâng cấp trang bị và mở rộng dải sản phẩm máy dầu với một phiên bản tiêu chuẩn mới.

Điểm đáng chú ý nhất ở phiên bản 2027 là sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid i-Force Max tại Nhật Bản, vốn được thừa hưởng từ mẫu Lexus LX700h. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L với một mô-tơ điện tích hợp, đi kèm là hộp số tự động 10 cấp. Khối động cơ này tạo ra tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm – những con số ấn tượng nhất từng thấy trên một chiếc Land Cruiser.

Động cơ hybrid trên Land Cruiser 300 mới thừa hưởng từ Lexus LX700h. Ảnh: Toyota

Việc bổ sung bộ pin bên dưới khoang hành lý khiến dung tích bình nhiên liệu giảm từ 80 lít xuống còn 68 lít, đồng thời trọng lượng xe tăng thêm 170 kg so với phiên bản động cơ xăng V6 bị loại bỏ. Dù vậy, Toyota vẫn duy trì được khả năng lội nước sâu 700 mm nhờ thiết kế chống nước cho bộ pin.

Tại Nhật Bản, động cơ hybrid được lắp trên 2 phiên bản ZX và GR Sport. Bản Land Cruiser ZX gây ấn tượng với cản trước mới và mâm 20 inch. Bản GR Sport vẫn giữ nguyên bộ bodykit hầm hố đi kèm mâm 18 inch. Ngoài ra, cả hai phiên bản hybrid đều được trang bị tiêu chuẩn cấu hình 7 chỗ ngồi. Hơn thế nữa, gói an toàn Toyota Safety Sense được bổ sung tính năng hỗ trợ lái chủ động (PDA).

Nội thất Land Cruiser 300. Ảnh: Toyota

Vẫn còn tuỳ chọn máy dầu cho Land Cruiser 300 mới

Dù động cơ xăng V6 bị loại bỏ, Land Cruiser 300 vẫn giữ lại máy diesel. Theo đó, cỗ máy V6 3.3L này sản sinh công suất 304 mã lực và 700 Nm. Điểm thú vị nhất là sự xuất hiện của phiên bản Land Cruiser GX tiêu chuẩn. Đáng chú ý, đây là lựa chọn có giá thấp nhất để sở hữu Land Cruiser. Phiên bản này được thiết kế với cấu hình 5 chỗ ngồi rộng rãi. Ngoài ra, xe trang bị ghế bọc nỉ, đồng hồ 7 inch và màn hình 8 inch.

Khách hàng cũng có thể chọn các bản máy dầu cao cấp hơn là ZX và GR Sport. Tuy nhiên, hai phiên bản này chỉ có thiết kế 5 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ. Về giá bán, bản Land Cruiser GX Diesel có giá khởi điểm từ 6,3 triệu yên (khoảng 1,026 tỷ đồng). Trong khi đó, bản GR Sport máy dầu có mức giá cao nhất là 9,15 triệu yên (khoảng 1,49 tỷ đồng).

Đối với hệ truyền động điện, bản Land Cruiser HEV ZX dự kiến có giá 9,8 triệu yên (1,59 tỷ đồng). Cuối cùng, phiên bản đắt giá nhất là chiếc Land Cruiser HEV GR Sport. Cụ thể, mẫu xe này có mức giá khởi điểm lên tới 10,2 triệu yên (khoảng 10,6 triệu đồng).