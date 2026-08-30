Mẫu iPhone giảm giá chưa từng có, đáng mua hiện tại

Cuối tháng 8, giá iPhone 15 series tiếp tục được điều chỉnh tại một số đại lý, trong đó phiên bản dung lượng cao giảm tới 2,4 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng muốn mua máy VN/A mới 100% hiện không còn nhiều lựa chọn.

Ghi nhận ngày 16/8, iPhone 15 128 GB vẫn là phiên bản có giá thấp nhất trong dòng sản phẩm này. Tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, máy được bán từ 18,31 triệu đồng, cao hơn khoảng 600.000 đồng so với mức ghi nhận hồi tháng trước.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 15 512 GB vừa được điều chỉnh còn 24,99 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với trước. Đây cũng là một trong những mức giảm đáng kể nhất của dòng iPhone 15 trong thời gian gần đây.

iPhone 15 và iPhone 15 Pro. (Ảnh minh hoạ: CellPhones)

Tại CellphoneS, iPhone 15 128 GB và 256 GB hiện lần lượt có giá 18,49 triệu đồng và 20,89 triệu đồng. Mức giá này khiến phiên bản 128 GB tại hệ thống cao hơn không đáng kể so với FPT Shop và Thế Giới Di Động.

Trong khi đó, Di Động Việt đang niêm yết iPhone 15 128 GB từ 17,79 triệu đồng. Phiên bản 256 GB có giá 18,39 triệu đồng, thấp hơn khoảng 32% so với giá niêm yết. Bản 128 GB cũng được giảm khoảng 29%.

Như vậy, người dùng chỉ cần chi thêm 600.000 đồng để nâng từ iPhone 15 128 GB lên bản 256 GB tại Di Động Việt, trong khi dung lượng lưu trữ được tăng gấp đôi. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người có nhu cầu sử dụng lâu dài hoặc thường xuyên lưu ảnh, video.

Dù giá bán vẫn được điều chỉnh, nguồn cung mới của iPhone 15 series đang ngày càng thu hẹp. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max hiện không còn xuất hiện trên kệ hàng. Điều này khiến lựa chọn của người dùng muốn mua iPhone 15 VN/A mới 100% chủ yếu còn tập trung ở hai phiên bản tiêu chuẩn là iPhone 15 128 GB và 256 GB.

Ra mắt năm 2023, iPhone 15 series đánh dấu một số thay đổi đáng chú ý trong thiết kế và phần cứng của Apple. Nổi bật nhất là việc hãng chuyển từ cổng Lightning sang USB-C, giúp iPhone sử dụng chung chuẩn kết nối với nhiều thiết bị điện tử khác.

Dynamic Island cũng được đưa lên toàn bộ dòng sản phẩm thay cho thiết kế tai thỏ quen thuộc trên các thế hệ iPhone tiêu chuẩn trước đó. Trong khi iPhone 15 và 15 Plus sử dụng khung nhôm, hai phiên bản Pro được Apple chuyển sang khung titan, giúp giảm trọng lượng và tạo khác biệt về thiết kế.

Về hiệu năng, iPhone 15 và 15 Plus sử dụng chip A16 Bionic, trong khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được trang bị A17 Pro. Hệ thống camera cũng được nâng cấp với camera chính 48 MP trên các phiên bản, cải thiện khả năng thu sáng và độ chi tiết trong ảnh.

iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Plus. (Ảnh minh hoạ: Hưng Khúc)

Riêng iPhone 15 Pro Max sở hữu camera telephoto với khả năng zoom quang học 5x, một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất so với iPhone 15 Pro.

Sau gần ba năm có mặt trên thị trường, iPhone 15 vẫn có lợi thế nhờ thiết kế chưa quá lỗi thời, cổng USB-C, Dynamic Island và hiệu năng đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, với việc nguồn hàng VN/A mới ngày càng hạn chế, người dùng muốn sở hữu thế hệ iPhone này có thể không còn nhiều thời gian để lựa chọn giữa các phiên bản.

Ở thời điểm hiện tại, iPhone 15 256 GB đang trở thành phiên bản đáng chú ý khi chỉ cao hơn bản 128 GB khoảng 600.000 đồng tại một số đại lý. Trong khi đó, những người ưu tiên mức giá thấp nhất có thể chọn bản 128 GB, vốn vẫn là mẫu iPhone 15 có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường.