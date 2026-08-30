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QatarEnergy, tập đoàn năng lượng quốc gia của Qatar, đã thông báo với một số khách hàng rằng việc hủy các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 10, trong khi một số hợp đồng giao hàng tại châu Âu có thể bị ảnh hưởng đến đầu tháng 11.

Theo các nhà giao dịch nắm rõ tình hình, các khách hàng tại Pakistan và Bangladesh đã được thông báo về việc tiếp tục hủy các lô hàng LNG. Một số lô hàng giao cho châu Âu theo các hợp đồng dài hạn cũng bị hủy sau tháng 9.

Tại Italy, công ty năng lượng Edison cho biết tình trạng bất khả kháng và việc hủy hàng hóa từ QatarEnergy tiếp tục kéo dài. Trước đó, vào cuối tháng 7, Edison cho biết QatarEnergy đã hủy thêm 3 lô LNG và gia hạn điều khoản bất khả kháng đến tháng 9.

Tính đến ngày 28/7, tổng cộng 24 lô hàng LNG dự kiến giao cho Edison đã bị ảnh hưởng kể từ tháng 4, với tổng khối lượng khoảng 3 tỷ m³ khí tự nhiên.

Việc Qatar tiếp tục gia hạn tình trạng bất khả kháng cho thấy hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể khôi phục bình thường. Trong khi đó, lưu lượng vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này được cho là đã cải thiện trong những tuần gần đây.

Điểm khác biệt nằm ở đặc tính của LNG. Không giống dầu thô, LNG khó có thể được chuyển hướng bằng các phương thức trung chuyển giữa tàu với tàu (STS) để né tránh hoàn toàn các hạn chế tại eo biển Hormuz. Điều này khiến nguồn cung LNG của Qatar, một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, chịu ảnh hưởng đáng kể khi tuyến vận tải này bị gián đoạn.

Theo tính toán của Reuters, sau 6 tháng xung đột khiến hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar qua Hormuz bị đình trệ, doanh thu xuất khẩu của nước này có thể đã giảm khoảng 24 tỷ USD. Khối lượng xuất khẩu LNG được cho là giảm tới 96%.

Dữ liệu từ công ty phân tích ICIS được Reuters dẫn lại cho thấy số tàu chở LNG xuất khẩu từ Qatar trong giai đoạn này chỉ còn 18 tàu, so với 509 tàu trong cùng kỳ năm trước.

Việc nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn đang nhanh chóng phản ánh lên thị trường khí đốt toàn cầu. Tại châu Á, giá LNG giao ngay được các nhà giao dịch báo cáo ở mức 23,388 USD/MMBtu trong phiên cuối tuần, trong khi giá LNG giao ngay duy trì quanh vùng cao nhất trong khoảng 4 năm.

Nguồn cung LNG dài hạn từ Qatar suy giảm trong bối cảnh các quốc gia châu Á và châu Âu cùng gia tăng nhu cầu mua hàng. Tại châu Á, nhu cầu điện tăng trong mùa hè, đặc biệt trong các đợt nắng nóng, khiến các doanh nghiệp điện lực phải cạnh tranh với người mua châu Âu để đảm bảo nguồn LNG.

Tại châu Âu, giá khí đốt cũng tăng mạnh. Giá khí tự nhiên chuẩn TTF tại Hà Lan tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch buổi sáng, vượt 80 USD/MWh, trong khi giá LNG tại khu vực này lên mức cao nhất kể từ năm 2023.

Áp lực đối với thị trường châu Âu càng gia tăng khi lượng khí đốt trong các kho dự trữ chỉ đạt khoảng 63%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm khoảng 80% vào cùng thời điểm.

Qatar là một trong những nhà cung cấp LNG quan trọng nhất đối với thị trường quốc tế. Do đó, việc các lô hàng tiếp tục bị hủy hoặc trì hoãn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người mua theo hợp đồng dài hạn mà còn làm thu hẹp nguồn cung LNG giao ngay, khiến thị trường năng lượng toàn cầu nhạy cảm hơn với những biến động trên các tuyến vận tải chiến lược.