Phim Trung Quốc lập kỷ lục siêu đỉnh 20 năm nữa không ai vượt nổi: View cao như núi, đối thủ nhìn thôi đã oải

Mới đây, chủ đề những bộ phim có lượt xem cao nhất màn ảnh Trung Quốc trong những năm gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngôi vị quán quân thuộc về Khánh Dư Niên.

Phát sóng trong giai đoạn cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Khánh Dư Niên ghi nhận view trung bình nhiệt bá kỳ đạt 189,15 triệu theo dữ liệu Vân Hợp. Kể từ đó đến nay, vẫn chưa có tác phẩm nào có thể vượt qua thành tích này. Thậm chí, ngoài Khánh Dư Niên, số phim có view trung bình nhiệt bá kỳ vượt mốc 100 triệu cũng chỉ có thêm 4 tác phẩm, bao gồm Chung Cư Tình Yêu 5 với 116 triệu, Ở Rể với 112,1 triệu, Cuồng Phong với 178,65 triệu và Khánh Dư Niên 2 với 105,27 triệu.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2019 đến nay, Khánh Dư Niên vẫn là phim có view trung bình nhiệt bá kỳ cao nhất.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng nhìn vào những con số trên mới thấy sức hút của Khánh Dư Niên khủng khiếp đến mức nào. Đáng nói hơn, trong bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc những năm gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, không ít người nhận định kỷ lục 189,15 triệu sẽ trở thành "ngọn núi" rất khó vượt qua. Thậm chí có ý kiến cho rằng nếu thị trường không có sự cải thiện đáng kể, 20 năm nữa kỷ lục này vẫn có thể tồn tại.

2 mùa phim Khánh Dư Niên góp mặt trong số 5 phim Trung Quốc có view trung bình nhiệt bá kỳ từ 100 triệu trở lên kể từ 2020 đến nay.

Cho những ai chưa biết, Khánh Dư Niên là phim cổ trang giả tưởng kết hợp quyền mưu, võ hiệp và hài, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Miêu Nị. Câu chuyện xoay quanh Phạm Nhàn, chàng trai từ nhỏ được nuôi dưỡng tại Đạm Châu, được truyền dạy cả võ thuật, y thuật lẫn kỹ năng dùng độc.

Sau một vụ ám sát, Phạm Nhàn tới kinh thành để điều tra thân thế và cái chết bí ẩn của mẹ mình là Diệp Khinh Mi. Từ đây, anh bị cuốn vào bàn cờ chính trị với cuộc tranh đấu giữa Thái tử, Nhị hoàng tử, Trưởng công chúa cùng hàng loạt thế lực trong triều. Song song với đó là những bí mật xoay quanh Giám Sát Viện, kho bạc hoàng gia - những thế lực liên quan đến người mẹ quá cố của anh, đồng thời tìm thấy tình yêu định mệnh với cô nàng Lâm Uyển Nhi.

Khánh Dư Niên thành công nhờ sự xuất sắc, chỉn chu ở một yếu tố. Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm rằng phim sở hữu dàn diễn viên cực kỳ hùng hậu ít tác phẩm nào sánh kịp. Nếu như Trương Nhược Quân, Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Điền Vũ, Tân Chỉ Lôi, Tống Dật, Quách Kỳ Lân, Lý Tiểu Nhiễm, Lý Thấm... là những cái tên góp mặt trong cả 2 mùa, thì ở riêng mùa 2, đội hình còn được bổ sung những ngôi sao lưu lượng nổi tiếng như Vương Sở Nhiên, Mao Hiểu Đồng và Kim Thần. Chính vì vậy, Khánh Dư Niên thường được khán giả gọi vui là bộ phim quy tụ nửa showbiz Trung Quốc.

Hiếm có phim Trung Quốc nào có thể quy tụ dàn diễn viên khủng như Khánh Dư Niên.

Sau thành công của 2 mùa đầu, thương hiệu này sẽ tiếp tục với mùa 3. Tuy nhiên, để tập hợp một dàn sao đông đảo và chuẩn bị phần nội dung chỉn chu rõ ràng không phải chuyện đơn giản. Dẫu vậy, khán giả đang rất mong Khánh Dư Niên 3 có thể sớm lên sóng, lý tưởng nhất là ngay trong năm 2027, thay vì một lần nữa phải chờ đợi 4-5 năm như giữa mùa 1 và mùa 2.