Trung Quốc nhập hơn 1 tỷ USD thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền vì điều này

Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 28/8/2026.

Bản tin dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy 7 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu thủy sản với trị giá đạt 13,78 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường cung cấp thủy sản lớn cho Trung Quốc là: Nga chiếm 17,91%; Ecuador chiếm 16,07%; Việt Nam chiếm 8,28%; Na Uy chiếm 7,23%; Hoa Kỳ chiếm 5,68%; Ấn Độ chiếm 5,39%...

Trong đó, Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp lớn thứ 3 cho Trung Quốc với mức tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần của Việt Nam chiếm 8,28% trong tổng nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm. Như vậy trong 7 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,14 tỷ USD thủy sản từ Việt Nam.

Cũng theo Bộ Công thương, hiện nay người tiêu dùng Trung Quốc vẫn đang có xu hướng tăng sử dụng thủy sản như nguồn protein, trong bối cảnh nhu cầu đối với thực phẩm lành mạnh và đa dạng hơn.

Trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc ưu tiên độ tươi ngon tự nhiên nên các loại thủy hải sản cao cấp như tôm hùm, cua, hàu, sò điệp hay cá hồi sống luôn có sức hút mạnh mẽ tại các nhà hàng và đô thị lớn...

Do nhịp sống hiện đại bận rộn, các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn như cá xẻ bướm tẩm ướp, tôm bóc vỏ đông lạnh, tôm chiên bột, chả cá... gia tăng nhanh chóng nhờ sự tiện lợi cho các hộ gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ ngày càng được coi trọng. Người tiêu dùng đô thị Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao hơn cho thủy sản có nhãn chứng nhận sinh thái (như MSC Ecolabel) hoặc tiêu chuẩn an toàn rõ ràng.

“Thời gian tới, nhu cầu nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, do đó thủy sản Việt Nam còn nhiều dư địa hơn nữa tại thị trường này”, Bộ Công thương nhận định trong bản tin.

Bản tin cũng dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 1,4 triệu tấn, trị giá 6,85 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng và tăng 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó xuất khẩu các mặt hàng thủy sản lớn của Việt Nam tăng trưởng so với cùng kỳ năm gồm: Tôm các loại tăng 9,8% về lượng và tăng 13,6% về trị giá, cá tra, basa tăng 10,1% về lượng và tăng 10,3% về trị giá, cá đông lạnh tăng 12,6% về lượng và tăng 13,2% về trị giá, Cá ngừ các loại tăng 2% về lượng và tăng 2,5% về trị giá, Mực các loại tăng 1,1% về lượng và tăng 13,2% về trị giá, Cá khô các loại tăng 28,9% về lượng và tăng 27,9% về trị giá, Bạch tuộc các loại tăng 10,4% về lượng và tăng 21,2%...

Bộ Công thương nhận định thường vào giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 là thời điểm các nhà nhập khẩu thủy sản chốt đơn hàng phục vụ đợt cao điểm Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Tết Nguyên đán...

Bộ Công thương dự báo, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ tăng trưởng nhưng không đột biến, mà phụ thuộc lớn vào khả năng linh hoạt chuyển hướng sang thị trường châu Á để bù đắp cho những khó khăn về nguồn cung tại thị trường phương Tây, bên cạnh đó là khả năng nâng cao năng lực chế biến giá trị gia tăng của doanh nghiệp để vượt qua rào cản chi phí logistics và thuế quan...