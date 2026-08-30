Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành?

Giá bán, xuất xứ

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Giá niêm yết 499 triệu đồng 599 triệu đồng Ưu đãi tháng 8/2026 469 triệu đồng + tặng bảo hiểm thân vỏ 499 triệu đồng Xuất xứ Nhập khẩu Malaysia Lắp ráp trong nước

Cùng phân khúc, cùng đến từ các thương hiệu Trung Quốc, Coolray Executive có giá niêm yết khởi điểm thấp hơn tới 100 triệu đồng so với J5 Premium. Ở thời điểm hiện tại, Coolray được khuyến mãi còn 469 triệu đồng, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, J5 thực tế còn 499 triệu đồng, chỉ áp dụng đến cuối tháng 8, nhưng giá lăn bánh thường sẽ tính phí trước bạ theo mốc niêm yết.

Kích thước

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Kích thước tổng thể (DxRxC) 4.380 x 1.810 x 1.615 mm 4.380 x 1.860 x 1.650 mm Chiều dài cơ sở 2.600 mm 2.620 mm Kích thước lốp 215/60 R17 215/60 R17

Hai xe có chiều dài bằng nhau tuyệt đối, nhưng J5 nhỉnh hơn về chiều rộng (50 mm) và chiều cao (35 mm), đồng thời trục cơ sở dài hơn 20 mm. Những con số này cho thấy J5 lớn hơn một chút so với Coolray, song chưa khẳng định được độ rộng bên trong có lớn hơn hay không.

Trang bị ngoại thất

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Đèn chiếu sáng LED, tự động bật/tắt LED, tự động bật/tắt Đèn hậu LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh điện, có sấy Chỉnh điện, gập điện Gạt mưa tự động - Có

Xét về ngoại thất, Coolray và J5 bản tiêu chuẩn đều có hệ thống đèn LED hiện đại. Tuy nhiên, J5 được chăm chút về tính năng hơn khi có gương gập điện và gạt mưa tự động. Thiết kế 2 mẫu xe theo 2 phong cách khác nhau. Trong khi Coolray hướng đến kiểu thể thao, mâm đen, thì J5 lại góc cạnh giống xe chuyên địa hình, mâm bạc.

Tiện nghi nội thất

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Chất liệu ghế Da Nỉ Ghế lái Chỉnh cơ Chỉnh cơ Màn hình thông tin 8,8 inch 8 inch Màn hình giải trí 8 inch 13,2 inch Kết nối thông minh Apple CarPlay/Android Auto Apple CarPlay/Android Auto (không dây) Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa Điều hòa Điều khiển bằng nút + trên màn hình, tự động Điều khiển trên màn hình Cần số Điện tử đặt ở bảng điều khiển Điện tử đặt ở sau vô-lăng Cửa gió hàng ghế sau Có - Cổng sạc phía sau Có - Hệ thống khởi động Nút bấm, đề nổ từ xa Nút bấm, đề nổ từ xa

Điểm khác biệt dễ thấy nằm ở màn hình giải trí trung tâm: J5 Premium có màn 13,2 inch đặt dọc, khác hẳn màn 8 inch đặt ngang trên Coolray Executive. Đổi lại, Coolray sẽ mang lại trải nghiệm ngồi xe hàng ngày thoải mái hơn với ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa gió phía sau, cổng USB phía sau, còn J5 dùng ghế nỉ, không có cửa gió sau.

Khả năng vận hành

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Động cơ Xăng 1.5L tăng áp Xăng 1.5L tăng áp Công suất 174 mã lực / 5.500 vòng/phút 145 mã lực / 5.500 vòng/phút Mô-men xoắn 290 Nm / 2.000-3.500 vòng/phút 210 Nm / 1.750-4.000 vòng/phút Hộp số Ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) Vô cấp (CVT) Hệ thống treo trước/sau MacPherson / Thanh xoắn MacPherson / Đa điểm Chế độ lái Eco, Comfort, Sport, Adaptive Eco, Normal, Sport

Xét về thông số, Coolray Executive mạnh hơn đáng kể so với J5 Premium. Cộng với việc có hộp số ly hợp kép, nhiều hơn một chế độ lái, Coolray Executive phù hợp với những ai đề cao trải nghiệm sau vô-lăng. Trong khi đó, hệ thống treo của J5 Premium là dạng đa điểm sẽ hướng tới sự êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn cho người ngồi.

Công nghệ an toàn

Geely Coolray Executive Jaecoo J5 Premium Túi khí 2 4 Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Kiểm soát lực kéo Có Có Phanh tay Điện tử Điện tử Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Hỗ trợ đổ đèo Có Có Cảm biến áp suất lốp - Có Camera Phía sau Phía sau Kiểm soát hành trình (Cruise Control) Có Có Giới hạn tốc độ (LIM) - Có

Về trang bị an toàn cơ bản, gồm các hệ thống hỗ trợ phanh và ổn định thân xe, cả Coolray Executive và J5 Premium đều có đủ. Tuy nhiên, J5 Premium có thêm một vài trang bị như cảm biến áp suất lốp - thứ cũng có thể lắp thêm ở ngoài, giới hạn tốc độ và hơn 2 túi khí bảo vệ cả người ngồi sau.

Kết luận

Với mức giá niêm yết cao hơn 100 triệu đồng, việc J5 Premium có những điểm hơn Coolray Executive về tính năng công nghệ là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, ở mức giá niêm yết đang thấp nhất phân khúc, Coolray Executive vẫn mang đến điểm vượt trội hơn ở tiện nghi bên trong và khả năng vận hành, hợp tinh thần thể thao mà thể hiện ngay ở thiết kế nội, ngoại thất xe.