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Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành?

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Geely Coolray và Jaecoo J5 đều là những mẫu SUV/crossover cỡ B đến từ Trung Quốc nổi bật trong năm nay. Cả hai mẫu xe này hiện có trang bị “hào phóng” hơn tầm giá khi so với các xe Nhật và Hàn Quốc cùng phân khúc.

Giá bán, xuất xứ

Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Giá niêm yết499 triệu đồng599 triệu đồng
Ưu đãi tháng 8/2026469 triệu đồng + tặng bảo hiểm thân vỏ499 triệu đồng
Xuất xứNhập khẩu MalaysiaLắp ráp trong nước

Cùng phân khúc, cùng đến từ các thương hiệu Trung Quốc, Coolray Executive có giá niêm yết khởi điểm thấp hơn tới 100 triệu đồng so với J5 Premium. Ở thời điểm hiện tại, Coolray được khuyến mãi còn 469 triệu đồng, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, J5 thực tế còn 499 triệu đồng, chỉ áp dụng đến cuối tháng 8, nhưng giá lăn bánh thường sẽ tính phí trước bạ theo mốc niêm yết.

Kích thước

Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 1.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 2.
Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Kích thước tổng thể (DxRxC)4.380 x 1.810 x 1.615 mm4.380 x 1.860 x 1.650 mm
Chiều dài cơ sở2.600 mm2.620 mm
Kích thước lốp215/60 R17215/60 R17

Hai xe có chiều dài bằng nhau tuyệt đối, nhưng J5 nhỉnh hơn về chiều rộng (50 mm) và chiều cao (35 mm), đồng thời trục cơ sở dài hơn 20 mm. Những con số này cho thấy J5 lớn hơn một chút so với Coolray, song chưa khẳng định được độ rộng bên trong có lớn hơn hay không.

Trang bị ngoại thất

Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 3.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 4.
Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Đèn chiếu sángLED, tự động bật/tắtLED, tự động bật/tắt
Đèn hậuLEDLED
Gương chiếu hậuChỉnh điện, có sấyChỉnh điện, gập điện
Gạt mưa tự động-

Xét về ngoại thất, Coolray và J5 bản tiêu chuẩn đều có hệ thống đèn LED hiện đại. Tuy nhiên, J5 được chăm chút về tính năng hơn khi có gương gập điện và gạt mưa tự động. Thiết kế 2 mẫu xe theo 2 phong cách khác nhau. Trong khi Coolray hướng đến kiểu thể thao, mâm đen, thì J5 lại góc cạnh giống xe chuyên địa hình, mâm bạc.

Tiện nghi nội thất

Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 5.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 6.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 7.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 8.
Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Chất liệu ghếDaNỉ
Ghế láiChỉnh cơChỉnh cơ
Màn hình thông tin8,8 inch8 inch
Màn hình giải trí8 inch13,2 inch
Kết nối thông minhApple CarPlay/Android AutoApple CarPlay/Android Auto (không dây)
Hệ thống âm thanh6 loa6 loa
Điều hòaĐiều khiển bằng nút + trên màn hình, tự độngĐiều khiển trên màn hình
Cần sốĐiện tử đặt ở bảng điều khiểnĐiện tử đặt ở sau vô-lăng
Cửa gió hàng ghế sau-
Cổng sạc phía sau-
Hệ thống khởi độngNút bấm, đề nổ từ xaNút bấm, đề nổ từ xa

Điểm khác biệt dễ thấy nằm ở màn hình giải trí trung tâm: J5 Premium có màn 13,2 inch đặt dọc, khác hẳn màn 8 inch đặt ngang trên Coolray Executive. Đổi lại, Coolray sẽ mang lại trải nghiệm ngồi xe hàng ngày thoải mái hơn với ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa gió phía sau, cổng USB phía sau, còn J5 dùng ghế nỉ, không có cửa gió sau.

Khả năng vận hành

Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 9.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 10.
Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Động cơXăng 1.5L tăng ápXăng 1.5L tăng áp
Công suất174 mã lực / 5.500 vòng/phút145 mã lực / 5.500 vòng/phút
Mô-men xoắn290 Nm / 2.000-3.500 vòng/phút210 Nm / 1.750-4.000 vòng/phút
Hộp sốLy hợp kép 7 cấp (7 DCT)Vô cấp (CVT)
Hệ thống treo trước/sauMacPherson / Thanh xoắnMacPherson / Đa điểm
Chế độ láiEco, Comfort, Sport, AdaptiveEco, Normal, Sport

Xét về thông số, Coolray Executive mạnh hơn đáng kể so với J5 Premium. Cộng với việc có hộp số ly hợp kép, nhiều hơn một chế độ lái, Coolray Executive phù hợp với những ai đề cao trải nghiệm sau vô-lăng. Trong khi đó, hệ thống treo của J5 Premium là dạng đa điểm sẽ hướng tới sự êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn cho người ngồi.

Công nghệ an toàn

Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 11.
Cuộc đấu bản ‘base’: Jaecoo J5 hay Geely Coolray, công nghệ hay vận hành? - Ảnh 12.
Geely Coolray ExecutiveJaecoo J5 Premium
Túi khí24
Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA
Cân bằng điện tử
Kiểm soát lực kéo
Phanh tayĐiện tửĐiện tử
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Hỗ trợ đổ đèo
Cảm biến áp suất lốp-
CameraPhía sauPhía sau
Kiểm soát hành trình (Cruise Control)
Giới hạn tốc độ (LIM)-

Về trang bị an toàn cơ bản, gồm các hệ thống hỗ trợ phanh và ổn định thân xe, cả Coolray Executive và J5 Premium đều có đủ. Tuy nhiên, J5 Premium có thêm một vài trang bị như cảm biến áp suất lốp - thứ cũng có thể lắp thêm ở ngoài, giới hạn tốc độ và hơn 2 túi khí bảo vệ cả người ngồi sau.

Kết luận

Với mức giá niêm yết cao hơn 100 triệu đồng, việc J5 Premium có những điểm hơn Coolray Executive về tính năng công nghệ là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, ở mức giá niêm yết đang thấp nhất phân khúc, Coolray Executive vẫn mang đến điểm vượt trội hơn ở tiện nghi bên trong và khả năng vận hành, hợp tinh thần thể thao mà thể hiện ngay ở thiết kế nội, ngoại thất xe.

Theo Đức Khôi

Đời sống và Pháp luật

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