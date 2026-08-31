Làng cổ mùa lúa chín hút khách dịp 2/9
Những bức tường rêu phong, mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi, ngõ đá quanh co và đặc biệt là những cánh đồng lúa chín vàng đang biến Lộc Yên thành điểm check-in hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
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Ông Dương Đức Linh - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình - cho biết địa phương xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn; khai thác phải gắn với gìn giữ môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên được đặt lên hàng đầu.
Mục tiêu được Thạnh Bình đặt ra là biến những giá trị đặc sắc của Lộc Yên thành nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn, phát triển du lịch theo hướng bền vững.
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