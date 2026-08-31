Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làng cổ mùa lúa chín hút khách dịp 2/9

| | Lifestyle

Những bức tường rêu phong, mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi, ngõ đá quanh co và đặc biệt là những cánh đồng lúa chín vàng đang biến Lộc Yên thành điểm check-in hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9﻿, đông đảo du khách tìm về làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng), tận hưởng không gian làng quê thanh bình với những ngôi nhà cổ rêu phong, ngõ đá quanh co và cánh đồng lúa chín vàng.

Đặc biệt, những lối đi giữa làng với hai bên là đồng lúa đang vào độ chín vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng, trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Giữa không gian xanh mát, du khách có thể thong thả dạo bước, chụp ảnh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình yên của miền quê.

Những ngày này, Lộc Yên đồng thời diễn ra Hội làng Lộc Yên - miền quê hạnh phúc, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sức hút cho điểm đến trong dịp lễ. Thông qua hội làng, người dân và du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật, thưởng thức các món ăn dân gian đậm hương vị quê, tìm hiểu nghề truyền thống và những câu chuyện gắn với đất và người nơi đây.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm là khám phá những ngôi nhà cổ, ngõ đá, đường đá, giếng đá và không gian vườn nhà đặc trưng của Lộc Yên.

Đông đảo du khách và người dân đổ về làng cổ Lộc Yên để dự hội.

Ông Dương Đức Linh - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình - cho biết địa phương xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn; khai thác phải gắn với gìn giữ môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên được đặt lên hàng đầu.

Mục tiêu được Thạnh Bình đặt ra là biến những giá trị đặc sắc của Lộc Yên thành nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn, phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Theo Hoài Văn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m²

Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m² Nổi bật

Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập chật kín người dịp lễ 2/9

Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập chật kín người dịp lễ 2/9 Nổi bật

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' lao đao vì vụ kiện hơn 110 tỷ đồng là ai?

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' lao đao vì vụ kiện hơn 110 tỷ đồng là ai?

09:51 , 31/08/2026
Cô gái trên bịch giấy ướt phổ biến nhất Việt Nam 16 năm trước: Đại mỹ nhân sở hữu nhan sắc trị giá 50 triệu USD

Cô gái trên bịch giấy ướt phổ biến nhất Việt Nam 16 năm trước: Đại mỹ nhân sở hữu nhan sắc trị giá 50 triệu USD

09:50 , 31/08/2026
6 ngõ ẩm thực náo nhiệt phố cổ Hà Nội không nên bỏ lỡ dịp 2/9

6 ngõ ẩm thực náo nhiệt phố cổ Hà Nội không nên bỏ lỡ dịp 2/9

09:38 , 31/08/2026
Con người thật của Ronaldo sau cánh cửa đóng kín

Con người thật của Ronaldo sau cánh cửa đóng kín

09:25 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên