Vượt Seoul và Singapore, một thành phố Việt Nam lọt top 15 nơi có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới

Thành phố Việt Nam đứng trên Seoul và Singapore

Theo bảng xếp hạng được Time Out công bố ngày 26/8, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách 20 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới năm 2026. Ngay phía sau thủ đô Việt Nam là Seoul ở vị trí 16, Bengaluru của Ấn Độ đứng thứ 17, Accra của Ghana đứng thứ 18, Singapore thứ 19 và Mexico City đứng thứ 20.

Thành phố của Việt Nam gây chú ý khi đứng trên nhiều điểm đến nổi tiếng trong bảng xếp hạng cuộc sống về đêm hàng đầu thế giới năm 2026. (Ảnh: Vinpearl)

Đứng đầu danh sách năm nay là Bangkok, Thái Lan. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Berlin của Đức, New York của Mỹ, Melbourne của Australia và São Paulo của Brazil. Những thành phố nổi tiếng khác góp mặt còn có Amsterdam, Hồng Kông, Athens và Madrid.

Để đưa ra bảng xếp hạng, Time Out cho biết đã khảo sát hơn 24.000 người dân địa phương trên thế giới. Những người tham gia được hỏi về nhiều khía cạnh của cuộc sống về đêm tại nơi họ sinh sống, từ hộp đêm, quán cocktail, chi phí vui chơi đến chất lượng tổng thể của các hoạt động giải trí.

Hà Nội đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách 20 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới năm 2026. (Ảnh: iVivu)

Các yếu tố như khả năng kết nối cộng đồng, mức độ an toàn, sự sôi động, thân thiện và đa dạng của thành phố cũng được xem xét. Sau khi tổng hợp dữ liệu, một hội đồng gồm các biên tập viên thành phố, chuyên gia văn hóa và chuyên gia về hoạt động vui chơi của Time Out tiếp tục bình chọn. Mỗi quốc gia chỉ có thành phố đạt điểm cao nhất được góp mặt nhằm đảm bảo tính đại diện toàn cầu.

Theo Thanh Niên, việc Hà Nội lọt vào vị trí thứ 15 khiến thủ đô trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách năm nay. Thành tích này đồng nghĩa Hà Nội được xếp trên một số thành phố châu Á quen thuộc với du khách Việt như Seoul và Singapore.

Điều gì khiến Hà Nội được đánh giá cao?

Một trong những điểm nổi bật giúp Hà Nội ghi dấu trong bảng xếp hạng của Time Out là khả năng kết nối cộng đồng. Theo tạp chí này, 82% người dân địa phương tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy dễ dàng kết nối với những người khác trong thành phố. Kết quả này giúp Hà Nội đồng hạng với Bengaluru và đạt mức điểm cao thứ hai trong danh sách về yếu tố cộng đồng.

Bên cạnh đó, thành phố đạt tỷ lệ 67% về chất lượng cuộc sống về đêm và 63% về mức độ hợp túi tiền.

Một trong những điểm nổi bật giúp Hà Nội ghi dấu trong bảng xếp hạng của Time Out là khả năng kết nối cộng đồng. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo Time Out, sức hút của Hà Nội sau khi trời tối đến từ sự pha trộn giữa những trải nghiệm rất đời thường và các không gian giải trí hiện đại. Du khách có thể bắt đầu buổi tối với bia hơi, đồ ăn vỉa hè hoặc những hàng quán đông đúc trong khu phố cổ, sau đó tìm đến các quán cocktail hay câu lạc bộ có phong cách kín đáo hơn.

Một số địa điểm được tạp chí Anh nhắc tên là Workshop14 và The Haflington. Trong đó, Workshop14 hiện đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng Asia's 50 Best Bars, thành tích được Time Out mô tả là thứ hạng cao nhất mà một quán bar Việt Nam từng đạt được.

Với du khách, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và phố Tạ Hiện là những điểm dễ tiếp cận nếu muốn cảm nhận không khí nhộn nhịp của thành phố sau khi trời tối. (Ảnh: iVivu)

Khu vực sông Hồng cũng mang đến một sắc thái khác của Hà Nội về đêm. Time Out giới thiệu Unmute, không gian âm nhạc nằm phía trên chợ đầu mối Long Biên, nơi các hoạt động giải trí có thể kéo dài đến gần sáng trong khi khu chợ phía dưới vẫn tấp nập người mua bán.

Với du khách, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và phố Tạ Hiện là những điểm dễ tiếp cận nếu muốn cảm nhận không khí nhộn nhịp của thành phố sau khi trời tối. Những người thích trải nghiệm mới mẻ hơn có thể tìm đến các quán bar được giới chuyên môn quốc tế chú ý hoặc khám phá khu vực Long Biên, sông Hồng. Chính sự kết hợp giữa ẩm thực, đường phố, âm nhạc và đời sống địa phương đã tạo nên nét riêng cho Hà Nội trong mắt Time Out.

Hà Nội đang muốn phát triển mạnh kinh tế đêm

Việc Hà Nội xuất hiện trong bảng xếp hạng của Time Out diễn ra trong bối cảnh thành phố đang có kế hoạch phát triển kinh tế đêm quy mô lớn.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, ngày 9/5/2026, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án "Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045".

Chính sự kết hợp giữa ẩm thực, đường phố, âm nhạc và đời sống địa phương đã tạo nên nét riêng cho Hà Nội trong mắt Time Out. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Theo đề án, đến năm 2035, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành từ 6 đến 8 khu kinh tế đêm trọng điểm cùng 15 đến 20 không gian, tuyến phố hoạt động sau 24 giờ. Trong đó, ít nhất 3 khu được định hướng đạt tiêu chuẩn khu trải nghiệm văn hóa và du lịch đêm cấp khu vực.

Xa hơn, đến năm 2045, thành phố hướng tới xây dựng thương hiệu "Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm", sở hữu những không gian và sự kiện đêm mang tầm quốc tế, đồng thời đặt mục tiêu thu hút từ 8 đến 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia các hoạt động ban đêm mỗi năm.

Đề án cũng đề cập việc khai thác các giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực, phát triển hoạt động tại khu vực phố cổ, Hồ Tây, các tuyến phố đi bộ cũng như trục cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Vinpearl)

Đề án cũng đề cập việc khai thác các giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực, phát triển hoạt động tại khu vực phố cổ, Hồ Tây, các tuyến phố đi bộ cũng như trục cảnh quan sông Hồng.

Với vị trí thứ 15 của Time Out, Hà Nội hiện không chỉ vượt Seoul và Singapore trong bảng xếp hạng cuộc sống về đêm năm 2026 mà còn trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của châu Á. Kết quả này cũng cho thấy những trải nghiệm về đêm của thành phố đang dần được truyền thông quốc tế chú ý bên cạnh những thế mạnh quen thuộc về lịch sử, văn hóa và ẩm thực.

(Theo Time Out, Thanh Niên, Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)