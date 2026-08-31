Đừng vội mua iPhone 18 Pro sắp ra mắt, xuống tiền cho chiếc iPhone đời cũ này hóa ra tốt hơn nhiều

iPhone 17 vẫn tuyệt vời

Thông thường, tháng 8 là thời điểm người dùng thường nhận được lời khuyên nên hoãn kế hoạch mua iPhone mới để chờ đợi thế hệ kế tiếp. Thế nhưng, tình hình năm 2026 lại hoàn toàn khác.

Khi thời điểm ra mắt thế hệ iPhone mới vào ngày 9/9 đang đến rất gần, iPhone 17 vẫn sẽ là chiếc iPhone cơ bản tốt nhất của Apple. Theo các tin đồn, máy sẽ tiếp tục chinh chiến cho đến tận tháng 3/2027, bởi iPhone 18 chỉ có thể trình làng vào thời điểm đó cùng với iPhone 18E.

Vậy nếu bạn đang cần mua một chiếc iPhone mới trước tháng 3 năm sau, hoặc đơn giản là không muốn chi từ 1.100 USD trở lên cho một chiếc iPhone 18 Pro, việc cứ tiếp tục sắm iPhone 17 hóa ra lại hợp lý đến ngỡ ngàng.

Màn hình, độ bền và camera: Những nâng cấp giữ vững sức hút

iPhone 17 ra mắt năm ngoái mang theo hàng loạt nâng cấp lớn, trong đó có nhiều điểm người dùng sẽ cảm nhận được sự hữu ích mỗi ngày.

Màn hình máy cuối cùng cũng đạt tới đẳng cấp tương đương với các dòng Pro của Apple hay bất kỳ đối thủ Android nào khác. Với tần số quét 120Hz mượt mà, màn hình còn có khả năng tự động điều chỉnh theo nội dung hiển thị để tiết kiệm pin.

Khi đặt cạnh iPhone 15, sự mượt mà thể hiện rõ rệt ngay từ thao tác vuốt chạm ngoài màn hình chính, mang lại cảm giác phản hồi nhanh chóng và mượt mà hơn hẳn.

Bên cạnh đó, khả năng hiển thị ngoài trời cũng được cải thiện nhờ độ sáng cao hơn và giảm thiểu tình trạng phản chiếu so với thế hệ trước.

Apple từng khẳng định các dòng iPhone 2025 có độ bền cao nhất từ trước đến nay. Ngay cả khi sử dụng thực tế mẫu iPhone 17 Pro Max làm máy chính mà không hề đeo ốp lưng trong suốt 10 tháng qua theo phong cách sử dụng "trần trụi", kết quả cho thấy độ bền rất ấn tượng.

So với chiếc iPhone 16 Pro bản 2024, iPhone 17 Pro chống chịu va đập và trầy xước tốt hơn rõ rệt nhờ lớp kính Ceramic Shield 2 — công nghệ cũng được trang bị trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn.

Nhiều người có thể coi đây là một tính năng nhỏ, nhưng trên thực tế, camera selfie của iPhone 17 lại là nâng cấp đáng giá nhất. Cảm biến vuông 18 megapixel mới không chỉ đơn thuần là việc tăng thông số, mà thực sự cải thiện chất lượng trải nghiệm người dùng: nó cho phép bạn chụp ảnh tự sướng theo chiều ngang mà không cần phải xoay ngang điện thoại. Màn hình xem trước sẽ tự động căn chỉnh khung hình dựa trên số lượng người xuất hiện trong ảnh.

Camera này đặc biệt gây ấn tượng mạnh vì hai lý do. Thứ nhất, nó hỗ trợ tính năng Center Stage — tự động theo dõi và giữ người dùng ở trung tâm khung hình (ngay cả khi di chuyển) trong các cuộc gọi video (trên cả FaceTime lẫn các ứng dụng bên thứ ba như WhatsApp). Đây là tính năng rất tiện lợi khi vừa đi lại làm việc nhà vừa gọi video, giúp người ở đầu dây bên kia không bị khó chịu vì góc quay liên tục bị lệch.

Thứ hai, cảm biến dạng vuông giúp tăng cường khả năng chống rung khi quay video selfie. Với những ai gặp chứng run tay mạn tính khiến việc tự quay video bằng điện thoại trở nên rất khó khăn, iPhone 17 hỗ trợ rất đắc lực, giúp xua tan sự tự ti và mang lại sự an tâm về những thước phim ổn định thay vì một video bị mờ nhòe.

Đối với cụm camera đôi ở mặt sau, khả năng thể hiện của chúng vượt trội hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone 17 sở hữu hai ống kính: camera góc rộng 48 megapixel và camera góc siêu rộng 48 megapixel (nâng cấp lớn từ mức 12 megapixel trên iPhone 16).

Nhờ đó, bạn sẽ có được những bức ảnh sắc nét, khả năng chụp thiếu sáng trong nhà tốt hơn cùng trải nghiệm quay video vô cùng mượt mà. Mặc dù thiếu đi camera tele như trên 17 Pro (đồng nghĩa với việc không có zoom quang học), nhưng đây đã là hệ thống camera quá đủ dùng cho nhu cầu của đại đa số người dùng.

Trong bài kiểm tra độ bền pin kéo dài 45 phút của CNET — bao gồm xem video trực tuyến, lướt mạng xã hội, tham gia cuộc gọi video và chơi game — chiếc iPhone tiêu chuẩn của Apple chỉ giảm từ 100% xuống 98%, ngang ngửa với kết quả của iPhone 17 Pro.

Đây là mẫu máy có thời lượng pin tốt thứ hai trong số tất cả điện thoại mà CNET đã thử nghiệm trong 12 tháng qua, ngang hàng với OnePlus 15 và Motorola Razr (2026), và chỉ chịu đứng sau bản iPhone 17 Pro Max.

Hiện tại vẫn rất tốt, nhưng liệu 6 tháng nữa thì sao?

Mẫu iPhone tiêu chuẩn này đang tự tin đứng vững trước các đối thủ cạnh tranh. iPhone 17 được mở bán với mức giá khởi điểm 799 USD, rẻ hơn 100 USD so với mức giá 899 USD của Samsung Galaxy S26 và Google Pixel 11 mới.

Trong bối cảnh mặt bằng giá điện thoại đang tăng lên ở mọi phân khúc và xuất hiện nhiều tin đồn về việc iPhone thế hệ mới sẽ tăng giá, mức giá hiện tại của iPhone 17 là một lựa chọn rất hợp lý nếu bạn đang có nhu cầu nâng cấp máy.

Trong khi các tin đồn cho rằng iPhone 18 tiêu chuẩn phải chờ đến năm sau mới ra mắt, thì dòng Pro nhiều khả năng sẽ bị tăng giá, dẫn đến khoảng cách về giá giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp nhất sẽ ngày càng bị nới rộng.

Đối với những ai sẵn sàng chờ đợi iPhone 18, khả năng cao đây cũng sẽ không phải là một bước nhảy vọt quá lớn. Apple được cho là sẽ giữ lại những nâng cấp đắt giá nhất — như cụm Dynamic Island thu nhỏ hay hệ thống camera đời mới — cho các phiên bản Pro.

Thêm vào đó, một rò rỉ gần đây trên Weibo gợi ý rằng iPhone 18 có thể sẽ mang nhiều đặc tính tương đồng với mẫu iPhone 18E giá rẻ. Ví dụ, máy có thể sẽ không được trang bị dòng chip xử lý mạnh mẽ như các phiên bản Pro cao cấp. Đây là nước đi tương tự cách Google đã làm với chiếc Pixel 11 bản tiêu chuẩn và bản Pixel 10A giá rẻ.

Xét đến những tin đồn không mấy đột phá về thế hệ tiếp theo, cộng với mức giá hiện tại của iPhone 17 (cùng nguy cơ tăng giá đang cận kề), mẫu máy của năm ngoái rõ ràng vẫn là một lựa chọn cực kỳ hời.

Và một lời khuyên thiết thực dành cho người dùng lúc này: Nếu đang cần một chiếc iPhone mới trước ngày 9 tháng 9, việc xuống tiền mua iPhone 17 ngay từ bây giờ là một quyết định hoàn toàn hợp lý, thay vì phải mòn mỏi chờ đợi xem phiên bản 18 Pro mang lại những gì.