Hoa hậu U45 đẹp nhất nhì Việt Nam sang Ấn Độ sống chậm, không dùng điện thoại, mạng xã hội

Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ về một tuần đặc biệt tại Ladakh (Ấn Độ), nơi cô tạm rời xa điện thoại, mạng xã hội và những kết nối thường ngày để sống chậm, tận hưởng hành trình theo cách riêng.

Jennifer Phạm viết: "Một tuần không điện thoại. Không mạng xã hội. Không kết nối với thế giới bên ngoài. Chỉ đơn giản là chọn bước ra khỏi những ồn ào quen thuộc, sống chậm lại một chút và thật sự có mặt trong từng khoảnh khắc".

Jennifer Phạm đang ở Ladakh (Ấn Độ).

Theo nàng hậu, đây là khoảng thời gian cô chủ động bước ra khỏi những ồn ào quen thuộc, sống chậm lại và thật sự có mặt trong từng khoảnh khắc. Cô lựa chọn Ladakh - vùng đất nằm giữa những dãy núi hùng vĩ - làm điểm đến cho hành trình đặc biệt này.

Jennifer Phạm cho biết cô đến Ladakh để hành hương, ghé thăm những tu viện cổ, lắng nghe những lời giảng pháp và tìm kiếm sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, chuyến đi mang đến cho cô nhiều hơn những gì ban đầu mong đợi.

Đó là những cung đường chưa biết phía trước sẽ dẫn về đâu, những ngọn núi khiến con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên, những ngôi làng đơn sơ nằm giữa mênh mông đất trời hay những cuộc gặp gỡ tình cờ, những nụ cười không cần đến ngôn ngữ.

"Cuộc sống vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ là đôi khi chúng ta mải miết tìm kiếm quá nhiều thứ bên ngoài mà quên mất cách đứng lại và cảm nhận", Jennifer Phạm chia sẻ.

Sau hành trình, nàng hậu nhận ra có những chuyến đi không nhất thiết phải mang về một điều gì cụ thể, mà chỉ cần để lại những ký ức đẹp. Với cô, điều quý giá nhất là khoảnh khắc nhận ra bản thân đã có đủ để cảm thấy bình yên.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2006 và là một trong những người đẹp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực MC, nghệ thuật. Ở tuổi U45, cô vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc và cuộc sống với khán giả.