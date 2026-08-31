Nên đóng hay mở cửa khi dùng máy hút mùi?

Máy hút mùi là thiết bị quen thuộc trong căn bếp hiện đại, giúp hút bớt khói, hơi dầu mỡ và mùi thức ăn phát sinh trong quá trình nấu nướng. Tuy nhiên, để thiết bị hoạt động hiệu quả, cách đóng mở cửa trong lúc nấu cũng rất quan trọng. Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa bếp để mùi thức ăn không bay ra ngoài. Ngược lại, có nhà lại mở toang cửa sổ hoặc cửa ban công với suy nghĩ càng thông thoáng thì mùi càng nhanh bay đi. Thực tế, cả hai cách này đều chưa hẳn tối ưu. Khi dùng máy hút mùi, không nên đóng kín mít cũng không cần mở toang cửa, mà nên mở hé cửa sổ hoặc cửa bếp một chút để không khí có đường lưu thông.

Vì sao không nên đóng kín cửa khi bật máy hút mùi?

Máy hút mùi hoạt động bằng cách hút không khí có khói, mùi thức ăn và hơi dầu mỡ ra khỏi khu vực bếp. Khi máy liên tục hút không khí nhưng căn phòng lại đóng kín hoàn toàn, lượng không khí bên trong sẽ bị thiếu hụt. Lúc này, không khí từ bên ngoài vẫn cần tìm cách đi vào qua những khe hở nhỏ quanh cửa, cửa sổ hoặc các vị trí thông thoáng khác. Điều này có thể khiến quá trình hút và lưu thông không khí kém hiệu quả hơn. Vì vậy, nếu gia đình đang nấu ăn và bật máy hút mùi, không nhất thiết phải đóng kín tất cả các cửa với suy nghĩ như vậy sẽ “nhốt” mùi vào trong bếp. Một khe cửa nhỏ để không khí lưu thông sẽ hợp lý hơn.

Vì sao không nên mở toang cửa khi bật máy hút mùi?

Nghe có vẻ mở càng rộng thì bếp càng thoáng, nhưng với máy hút mùi, điều này chưa chắc đã tốt. Đặc biệt nếu cửa sổ hoặc cửa ban công nằm ngay cạnh khu vực nấu, việc mở rộng có thể khiến gió bên ngoài thổi trực tiếp vào bếp. Luồng gió này có thể làm khói và mùi thức ăn bị phân tán, thay vì tập trung trong khu vực để máy hút mùi xử lý. Chẳng hạn, khi đang chiên rán và có nhiều khói bốc lên, một luồng gió mạnh từ cửa sổ có thể đẩy khói sang hướng khác, khiến một phần khói thoát khỏi vùng hút của máy. Kết quả là dù máy vẫn chạy, mùi thức ăn vẫn có thể vương trong bếp hoặc lan sang những khu vực khác.

Lời khuyên: Nên mở hé cửa khi bật máy hút mùi

Với những căn bếp có máy hút mùi, gia đình có thể thử cách đơn giản là để hé cửa sổ hoặc cửa bếp trong lúc nấu. Một khe mở vừa phải giúp tạo đường cho không khí bên ngoài đi vào, trong khi vẫn hạn chế gió thổi mạnh trực tiếp vào khu vực nấu. Máy hút mùi cũng có điều kiện hút và đưa không khí ra ngoài thuận lợi hơn, đặc biệt với những loại máy được kết nối với đường ống thoát khí. Nếu bếp nằm gần ban công, có thể hé cửa ban công thay vì mở rộng. Trong trường hợp có gió mạnh, nên điều chỉnh độ mở của cửa sao cho phù hợp, tránh để gió thổi trực tiếp vào bếp.

Với những căn nhà có bếp liền phòng khách, một vấn đề thường gặp là mùi thức ăn dễ lan khắp nhà. Trong trường hợp này, gia đình có thể đóng cửa ngăn giữa bếp và phòng khách nếu có, đồng thời hé một cửa sổ hoặc cửa thông ra bên ngoài. Cách này giúp hạn chế mùi thức ăn đi vào các khu vực sinh hoạt khác nhưng vẫn tạo được đường lưu thông không khí cho căn bếp. Nếu không có cửa ngăn bếp, việc sử dụng máy hút mùi đúng cách càng quan trọng. Nên bật máy trước hoặc ngay khi bắt đầu nấu, thay vì chờ đến khi khói và mùi đã lan ra khắp phòng mới bật.

Đừng quên vệ sinh máy hút mùi định kỳ

Dù đóng hay mở cửa đúng cách, hiệu quả của máy hút mùi vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng của thiết bị. Sau một thời gian sử dụng, dầu mỡ và bụi bẩn có thể bám vào lưới lọc. Khi bộ phận này quá bẩn, khả năng hút có thể bị ảnh hưởng và máy cũng phải hoạt động nhiều hơn. Vì vậy, gia đình nên vệ sinh lưới lọc định kỳ, đồng thời kiểm tra đường ống thoát khí nếu sử dụng loại máy hút mùi xả khí ra ngoài. Khi thấy máy hút yếu hơn trước, phát ra tiếng động bất thường hoặc có mùi dù đã bật máy, cũng nên kiểm tra lại thiết bị.

Bật máy hút mùi đúng lúc cũng là yếu tố quan trọng

Một mẹo nhỏ là không nên đợi đến khi bếp đầy khói mới bật máy hút mùi. Có thể bật máy trước khi bắt đầu nấu một chút để thiết bị bắt đầu tạo luồng hút, sau đó điều chỉnh công suất tùy theo món ăn. Với các món luộc hoặc nấu thông thường, có thể sử dụng mức hút vừa phải. Trong khi đó, khi chiên, xào hoặc chế biến những món có nhiều khói và dầu mỡ, nên tăng công suất hút. Sau khi nấu xong, cũng không nhất thiết phải tắt máy ngay lập tức. Có thể để máy tiếp tục chạy thêm một khoảng thời gian ngắn để hút bớt lượng mùi và hơi còn lại trong không khí.