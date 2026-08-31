Sinh viên thời nay ở trọ sướng lắm: Có như lời đồn?

Từng có thời, nhắc đến phòng trọ sinh viên là người ta nghĩ ngay đến những căn phòng chật hẹp, vài mét vuông kê vừa chiếc giường, một chiếc bàn học và chiếc quạt quay cả ngày.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh ấy đang dần thay đổi. Chỉ cần lướt qua các tin đăng cho thuê phòng tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những căn phòng dành cho sinh viên có điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bếp riêng, thậm chí có thang máy, khóa vân tay và không gian được thiết kế chẳng khác gì một căn studio thu nhỏ.

Một số căn hộ hiện nay còn đưa ra mức giá từ khoảng 1,5-3,5 triệu đồng/tháng cho phòng sinh viên, trong khi các căn hộ dạng chung cư mini có thể lên tới 4,5-8 triệu đồng/tháng. So với hình dung về đời sống sinh viên của một thế hệ trước, khi nhiều người phải ở phòng nhỏ, dùng nhà vệ sinh chung hay xoay xở với những điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cuộc sống của sinh viên hiện nay quả thực đã có nhiều thay đổi.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những món đồ có trong căn phòng để kết luận rằng sinh viên ngày nay “ở trọ sướng lắm” thì có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi đằng sau một căn phòng sạch sẽ, có điều hòa hay máy giặt là tiền thuê nhà, tiền điện nước, phí dịch vụ và cả bài toán cân đối thu nhập mỗi tháng. Với mỗi sinh viên, mức độ “sướng” cũng được định nghĩa khác nhau, tùy vào nơi ở, khả năng tài chính và nhu cầu cá nhân.

Tấm biển "Phòng cho thuê" là thứ mà bất kỳ tân sinh viên hay phụ huynh nào cũng đỏ mắt tìm kiếm mỗi mùa nhập học. (Ảnh minh họa)

Điều hòa, máy giặt, khóa vân tay: Sinh viên ở trọ “sướng” đến đâu?

Ngày càng nhiều sinh viên không còn xem phòng trọ đơn thuần là nơi để ngủ sau giờ học. Với một bộ phận sinh viên hiện nay, chỗ ở còn phải đáp ứng những yêu cầu như có điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh, bếp riêng, thang máy, khóa vân tay, camera an ninh hay không gian đủ yên tĩnh để học tập và làm thêm. Không ít bạn chấp nhận mức chi phí 2-4,5 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí để tiền thuê nhà chiếm tới 40-45% tổng chi tiêu, miễn là đổi lại được sự riêng tư và chất lượng sống tốt hơn.

Điều đáng chú ý là để có được căn phòng như mong muốn, nhiều sinh viên không hoàn toàn dựa vào tiền gia đình. Có bạn chọn ở ghép để chia nhỏ tiền phòng, có bạn đi làm thêm, gia sư hoặc nhận các công việc tự do để tự bù phần chi phí còn thiếu.

Cụ thể hơn, cái “sướng” của sinh viên thời nay đôi khi không phải được bố mẹ chi trả toàn bộ, mà là các bạn chủ động lựa chọn mức sống mình muốn và tìm cách để chi trả cho lựa chọn đó.

Thanh Thúy, sinh viên năm 3 đang thuê trọ tại khu vực Chùa Láng, Hà Nội, hiện ở ghép hai người trong một phòng khép kín có giá 5 triệu đồng/tháng. Sau khi chia tiền phòng cùng các khoản điện, nước, dịch vụ, mỗi người mất hơn 2,5 triệu đồng. Khoảng 70% chi phí của Thúy do gia đình hỗ trợ, phần còn lại được cô bạn tự kiếm từ công việc gia sư.

Từ căn phòng chật chẹp chỉ vừa kê chiếc giường và cái quạt máy năm nào, phòng trọ sinh viên nay đã khoác lên những diện mạo hoàn toàn mới. (Ảnh minh họa)

Đổi lại khoản tiền ấy, Thúy có một căn phòng với điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh mini, ban công riêng, cùng tòa nhà có thang máy và khóa vân tay. Với nữ sinh, những tiện ích tưởng như rất nhỏ lại tạo ra khác biệt đáng kể trong cuộc sống hàng ngày.

“Với mình, điều khiến mình thấy ‘sướng’ nhất là khóa vân tay và máy giặt chung trên tầng thượng. Không phải dắt xe đi gửi ở nơi khác, cũng không phải giặt đồ bằng tay giữa mùa đông Hà Nội”, Thúy chia sẻ.

Cô bạn cho rằng nếu so với thời sinh viên của thế hệ trước, khi nhiều người phải sống trong ký túc xá đông đúc hoặc những phòng cấp 4 thiếu thốn, sinh viên hiện nay rõ ràng có điều kiện vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, sự tiện nghi ấy đi kèm một cái giá không nhỏ, đặc biệt tại Hà Nội.

“Đúng là sinh viên bây giờ có thể ‘sướng’ hơn về mặt vật chất, nhưng cái ‘sướng’ đó cũng phải đánh đổi bằng chi phí. Giá thuê nhà ở Hà Nội khá cao, nếu không có gia đình hỗ trợ một phần thì tiền nhà hàng tháng sẽ trở thành áp lực rất lớn. Với mình, ‘ở trọ sướng’ không nhất thiết phải là một căn hộ cao cấp, mà đơn giản là nơi an toàn, riêng tư, mùa hè có điều hòa, mùa đông có nước nóng và không phải sống trong tâm trạng lo lắng về an ninh hay phòng cháy chữa cháy”, Thúy nói.

“Sướng” đến đâu còn tùy túi tiền

Nếu Thanh Thúy lựa chọn ở cùng bạn để tiết kiệm chi phí, Đình Huy, một sinh viên năm cuối tại Hà Nội, lại chọn cách khác. Huy đang thuê một căn chung cư mini tại khu vực Nam Từ Liêm, gần Mỹ Đình, nơi có mức giá mềm hơn so với một số khu vực trung tâm như Đống Đa hay Cầu Giấy nhưng vẫn thuận tiện để đi học, đi thực tập.

Huy ở một mình trong căn studio và chi khoảng 4,5 triệu đồng mỗi tháng cho chỗ ở. Khác với nhiều sinh viên vẫn cần gia đình hỗ trợ, nam sinh đã đi làm và có thu nhập nên tự trang trải toàn bộ khoản tiền này. Việc sống một mình cũng xuất phát từ nhu cầu có không gian đủ yên tĩnh để tập trung làm khóa luận, đồng thời làm việc tự do vào buổi tối.

Mức tiền này không hề nhỏ đối với một sinh viên. Tuy nhiên, Huy đã có thu nhập từ công việc nên tự trang trải 100% chi phí thuê nhà. Với nam sinh, khoản tiền hơn 4 triệu đồng mỗi tháng được xem như một khoản đầu tư cho sự tập trung, đặc biệt trong giai đoạn vừa làm việc vừa hoàn thành khóa luận.

“Điều khiến mình cảm thấy sinh viên bây giờ ‘sướng thật’ là có thể sống trong một căn hộ gần như thu nhỏ. Đi làm về mệt, mình có máy giặt riêng, có bếp để nấu ăn, có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và làm việc.

Nhưng sự tiện nghi đó không tự nhiên mà có. Mỗi tháng bỏ ra hơn 4 triệu đồng tiền nhà là một khoản đầu tư lớn, đổi lại mình có không gian để tái tạo năng lượng và kiếm tiền. Với mình, đó là một sự đánh đổi ngang giá”, Huy nói.

Phòng trọ hiện đại, xịn sò hơn xưa nhưng đổi lại là áp lực chi phí không hề nhỏ. (Ảnh minh họa)

Ở những thành phố như Đà Nẵng, bài toán này “dễ thở” hơn đôi chút. Minh Tân, sinh viên năm 3 đang thuê trọ tại khu vực Ngũ Hành Sơn, gần Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chỉ mất khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng cho tiền phòng, điện, nước và Internet. Nam sinh ở một mình trong căn phòng có gác xép khép kín, điều hòa, bình nóng lạnh, kệ bếp và chỗ để xe miễn phí.

Khoản tiền này không đến hoàn toàn từ gia đình mà được Tân tự trang trải bằng công việc thiết kế tự do và phục vụ quán cà phê. Với nam sinh, nếu chỉ cần bỏ thêm khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, chất lượng phòng có thể thay đổi đáng kể, vì vậy cậu sẵn sàng trả thêm để đổi lấy sự thoải mái.

“Với mình, ‘ở trọ sướng’ không phải là căn phòng sang trọng mà là mức chi phí phù hợp với sức lao động của mình, chủ nhà tử tế, không gian sạch sẽ, yên tĩnh và khiến mình cảm thấy an tâm như ở nhà.

Sinh viên ở Đà Nẵng cũng may mắn hơn vì không chịu áp lực giá nhà quá lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Với một mức chi phí vừa phải, mình vẫn có thể có căn phòng đầy đủ những tiện nghi cần thiết”, Tân chia sẻ.

Tại Uông Bí, Quảng Ninh, Hoàng Mai Linh, sinh viên năm 2, cũng lựa chọn ở cùng bạn để giảm áp lực tài chính. Mỗi tháng, nữ sinh chi hơn 2 triệu đồng cho tiền phòng cùng điện, nước và Internet. Gia đình là nguồn hỗ trợ chính, nhưng thay vì thuê một căn phòng đắt tiền để ở một mình, Linh chọn chia sẻ không gian với bạn để có thể giữ mức chi phí phù hợp hơn.

Căn phòng vẫn có điều hòa, máy giặt, bình nóng lạnh, tủ lạnh, bếp nấu ăn và chỗ để xe. Với Linh, đây là minh chứng cho việc sinh viên hiện nay có thể tiếp cận những tiện nghi mà thế hệ trước có lẽ khó hình dung khi còn đi học.

“Mình nghĩ sinh viên hiện nay có điều kiện sống tốt hơn nhờ nhiều tiện nghi hiện đại, nhưng không thể nói là hoàn toàn ‘sướng’ hơn, vì để có được không gian như vậy vẫn phải trả một khoản chi phí không thấp.

Nếu được lựa chọn, mình sẽ ưu tiên phòng có giá hợp lý nhưng vẫn sạch sẽ, an toàn và đủ tiện nghi. ‘Ở trọ sướng’ với mình là có không gian thoải mái, thuận tiện cho việc học tập, sinh hoạt và phù hợp với khả năng tài chính”, Linh nói.

Hoàng Mai Linh, sinh viên năm 2 lựa chọn ở cùng bạn để giảm áp lực tài chính. (Ảnh: NVCC)

Đáng chú ý hơn cả là lựa chọn của Bách Nguyễn, sinh viên Báo chí tại Hà Nội. Bách chuyển ra ở căn hộ mini từ năm thứ hai đại học, chủ yếu vì muốn có sự tự do và riêng tư. Theo nam sinh, ký túc xá có thể bị giới hạn về giờ giấc, trong khi những phòng trọ sinh viên truyền thống đôi khi không đáp ứng được yêu cầu về an ninh, sự yên tĩnh và chất lượng không gian sống.

Hiện tiền thuê nhà, bao gồm phòng, điện, nước và các khoản dịch vụ, chiếm khoảng 40-45% tổng chi tiêu hàng tháng của Bách. Đây là tỷ lệ không nhỏ với một sinh viên, nhưng cậu có cách phân bổ khá rõ ràng: tiền gia đình chu cấp được dùng cho ăn uống và những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, còn thu nhập từ làm thêm, gia sư, công việc part-time và cộng tác viên được dành để bù vào tiền thuê căn hộ.

“Đối với mình, phòng trọ không chỉ là chỗ để ngả lưng. Đó còn là không gian để học tập, làm việc và tái tạo năng lượng. Nếu phải đi học, đi làm thêm về muộn mà vẫn có thể bước vào nhà bằng khóa vân tay, không phải lo lắng quá nhiều về an ninh hay dùng chung không gian với quá nhiều người lạ, mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều”, Bách chia sẻ.

Khoản tiền cao hơn cũng đem lại cho Bách hàng loạt tiện ích như camera giám sát, khóa vân tay, thang máy, máy giặt riêng, điều hòa, bình nóng lạnh và nội thất cơ bản. Với nam sinh, thứ đáng giá nhất không hẳn là một chiếc điều hòa hay máy giặt, mà là cảm giác an tâm khi trở về nhà.

Từ những lựa chọn này, có thể thấy việc sinh viên “chịu chi” hơn cho chỗ ở không hoàn toàn đồng nghĩa với tâm lý thích hưởng thụ. Với một số bạn, đó là cách chủ động phân bổ tiền bạc để đổi lấy điều kiện học tập và làm việc tốt hơn.

Người có thu nhập sẽ đi làm thêm để bù tiền nhà; người chưa có khả năng tự chủ tài chính sẽ ở ghép với nhiều người hơn để cùng chia sẻ chi phí; còn những người ưu tiên tiết kiệm vẫn có thể chọn phòng trọ bình thường.

“Mình nghĩ nếu thường xuyên ở thư viện, tham gia câu lạc bộ và chỉ về phòng để ngủ thì không nhất thiết phải thuê một nơi quá đắt. Nhưng nếu cần không gian yên tĩnh để tự học, làm việc trên máy tính nhiều hoặc có khả năng kiếm thêm thu nhập để bù phần chênh lệch thì mình nghĩ có thể mạnh dạn đầu tư.

Quan trọng nhất là đừng vì sĩ diện hay chạy theo phong trào mà thuê một nơi vượt quá khả năng chi trả. Chỉ nên nâng cấp chỗ ở khi điều đó thực sự giúp mình học tập, làm việc tốt hơn, chứ không biến tiền nhà thành một áp lực mới mỗi tháng”, Bách nói.

Thực tế, có thể thấy đời sống của những sinh viên đi thuê trọ hiện nay thực sự đã thay đổi theo hướng tiện nghi hơn. Một chiếc điều hòa không còn quá xa lạ, máy giặt có thể nằm ngay trong phòng hoặc trong khu nhà, bình nóng lạnh trở thành nhu cầu cơ bản, còn tủ lạnh, bếp nấu, thang máy hay khóa vân tay cũng xuất hiện ngày càng nhiều ở các loại hình nhà trọ, chung cư mini.

Thế nhưng, chữ “sướng” lại không nằm ở cơ sở vật chất được trang bị trong phòng. Với sinh viên tự làm thêm kiếm tiền, 4,5 triệu đồng mỗi tháng có thể là một khoản rất lớn; với người ở ghép, 2,5 triệu đồng vẫn cần gia đình hỗ trợ phần lớn; còn ở những khu vực có giá thuê dễ chịu, một khoản tiền vừa sức đã có thể mang lại chất lượng sống khá ổn.

Có lẽ vì thế, “ở trọ sướng” đối với sinh viên thời nay không phải là sống như trong một căn hộ cao cấp. Đó là khi sau một ngày học tập, làm việc, người trẻ có thể trở về một căn phòng sạch sẽ, an toàn, đủ riêng tư, có những tiện nghi cần thiết và quan trọng nhất là mức tiền phải bỏ ra vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Nói cách khác, sinh viên ngày nay có thể đang “sướng” hơn thế hệ trước về điều kiện sống, nhưng cuộc sống ấy vẫn phải được đổi bằng tiền, bằng sự tự chủ và bằng những lựa chọn rất thực tế.