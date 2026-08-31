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Chim thiên đường quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội dịp 2/9

| | Sống

Hai cá thể chim thiên đường đuôi trắng bất ngờ xuất hiện tại một trang trại ở phía Tây ngoại thành Hà Nội. Chúng được cho là đang trên hành trình di cư, chỉ dừng chân trong thời gian ngắn, rồi không còn được ghi nhận vào ngày hôm sau.

Dịp Quốc khánh 2/9, hai cá thể chim thiên đường đuôi trắng bất ngờ được phát hiện trong những tán cây tại vùng trồng lúa phía Tây ngoại thành Hà Nội. Trong đó, một cá thể có kích thước lớn, phần đuôi dài nổi bật, cá thể còn lại nhỏ hơn.

Khoảnh khắc chim thiên đường đuôi trắng tung cánh giữa những tán cây. Bộ lông trắng tương phản với phần đầu đen ánh xanh, tạo nên vẻ ngoài đặc biệt nổi bật của loài chim này.

Chim thiên đường đuôi trắng thuộc nhóm chim ăn côn trùng, thường hoạt động trong các tầng cây, liên tục thay đổi vị trí và có thể lao khỏi cành để bắt côn trùng đang bay rồi nhanh chóng tìm điểm đậu mới.

Qua quan sát, có hai cá thể cùng xuất hiện tại khu vực, bên phải là cá thể có phần đuôi phát triển dài hơn , trong khi cá thể bên trái còn lại nhỏ hơn. Chúng chủ yếu hoạt động trong những tán nhãn cây rậm rạp.

Chiếc đuôi dài là một trong những đặc điểm gây ấn tượng mạnh nhất của chim thiên đường. Khi đậu trên cành, phần lông đuôi kéo dài phía sau càng làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát của loài chim này.

Chim thường luồn sâu vào các tầng lá và chỉ xuất hiện ở những khoảng trống trong thời gian ngắn. Khi di chuyển, chúng nhanh nhẹn chuyền cành hoặc bất ngờ tung cánh giữa tán cây, khiến việc quan sát và ghi hình không dễ dàng.

Ở khoảng cách gần có thể quan sát rõ phần đầu đen ánh xanh, mào nhỏ và vòng mắt nổi bật. Sắc trắng - đen tương phản cùng chiếc đuôi dài khiến chim thiên đường trở thành đối tượng đặc biệt thu hút những người quan sát và nhiếp ảnh chim hoang dã.

Theo các chuyên gia, thời điểm hai cá thể xuất hiện trùng với giai đoạn di cư mùa Thu của nhiều loài chim. Việc hai cá thể chim thiên đường trắng chỉ dừng chân trong thời gian ngắn cho thấy, khả năng đây là một điểm nghỉ trên hành trình di cư.

Chim thiên đường trắng trong bộ ảnh là chim trống trưởng thành thuộc nhóm đớp ruồi thiên đường (Terpsiphone), nổi bật với bộ lông trắng, đầu đen ánh xanh, vòng mắt xanh và hai lông đuôi giữa kéo dài như dải lụa. Chim chủ yếu ăn côn trùng, thường sống ở rừng, bìa rừng, vùng cây bụi và những khu vực có nhiều cây xanh. Tại Việt Nam, nhóm chim này được ghi nhận ở nhiều vùng; ở Bắc Bộ có các quần thể xuất hiện theo mùa di cư.

Theo Hiếu Duy

Tiền phong

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