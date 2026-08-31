Cậu bé quê Hải Phòng bẽn lẽn ngồi trong tay bố, 20 năm sau thành “nhà vua” không ngai của bóng đá Đông Nam Á

Đó chính là cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1998, Hải Phòng).

Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, Hoàng Đức được đánh giá là một mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam với tỷ lệ chuyền bóng thành công cực cao, phong cách thi đấu điềm tĩnh, làm chủ tuyến giữa. Thậm chí giới chuyên môn còn cho rằng trong đội hình ĐTQG hiện tại, ai cũng có thể thiếu nhưng Hoàng Đức thì không và tiếc nuối khi cầu thủ này không được vinh danh ở vị trí Cầu thủ xuất sắc nhất.

Theo cập nhật của Transfermarkt vào tháng 6/2026, giá trị chuyển nhượng hiện tại của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là 325.000 euro (gần 9,9 tỷ đồng).

Nguyễn Hoàng Đức (Ảnh: FBNV)

Mới đây, một khoảnh khắc thời thơ ấu của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức được cư dân mạng chia sẻ.

Trong hình ảnh này, cậu bé Hoàng Đức ngồi lọt thỏm trong lòng bố. Cậu mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, mái tóc cắt ngắn và gương mặt nhỏ xíu. Giữa khung hình gia đình, cậu bé nhìn thẳng vào ống kính với vẻ bẽn lẽn.

Hoàng Đức (mặc áo đỏ) ngồi bẽn lẽn trong vòng tay bố

Nhìn lại bức ảnh, ít ai nghĩ cậu bé năm nào sau này lại có một hành trình dài với trái bóng.

Niềm đam mê của Hoàng Đức bắt đầu khá sớm. Từ năm học lớp 2, cậu bé cùng bạn bè thường rủ nhau ra một góc phố để đá bóng sau mỗi giờ cơm trưa. Hai năm sau, năng khiếu của Hoàng Đức được các thầy ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hải Dương (cũ) phát hiện và ngỏ ý đưa cậu vào tập luyện.

Tại đây, Hoàng Đức dần bộc lộ khả năng của mình. Anh được đánh giá cao về kỹ thuật cũng như ý chí tập luyện, thường được giao làm đội trưởng khi đội tham gia các giải đấu thiếu niên. Năm 2016, Hoàng Đức để lại dấu ấn tại vòng chung kết U19 Quốc gia tổ chức ở Nha Trang và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Những bước tiến của Hoàng Đức sau đó diễn ra khá nhanh. Năm 2017, anh chính thức gia nhập CLB Viettel và dần trở thành gương mặt quen thuộc trong đội hình.

Mùa giải 2018 là một cột mốc đáng nhớ. Hoàng Đức đá chính 17/18 trận, ghi 9 bàn và có 3 kiến tạo, góp công giúp Viettel vô địch V.League 2 để giành quyền thăng hạng lên V.League 1. Cá nhân anh cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Hai năm sau, Hoàng Đức tiếp tục cùng Viettel giành chức vô địch V.League 1 năm 2020. Từ tháng 10/2024 đến nay, Hoàng Đức thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Ở cấp độ đội tuyển, Hoàng Đức cũng sớm được chú ý. Năm 2017, anh được triệu tập vào U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc.

Tại SEA Games 30 ở Philippines, Hoàng Đức là một trong những gương mặt chơi nổi bật của U22 Việt Nam. Anh ghi bàn trong trận thắng ngược dòng trước U22 Indonesia và sau đó cùng các đồng đội giành tấm huy chương vàng.

Sau đó, Hoàng Đức dần trở thành gương mặt quen thuộc ở đội tuyển quốc gia. Anh có thêm nhiều cơ hội thi đấu, đặc biệt từ vòng loại World Cup 2022 và từng bước khẳng định vai trò của mình trong đội hình, góp mặt trong nhiều chức vô địch của tuyển Việt Nam như 2 chức vô địch ASEAN Cup, 2 HCV SEA Games. Cá nhân Hoàng Đức đã giành được 3 quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp.

Hoàng Đức phát biểu khi nhận Quả bóng Vàng 2023

Những năm gần đây, bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Hoàng Đức cũng khiến nhiều người chú ý với những cột mốc tài sản của mình.

Năm 2021, nam cầu thủ từng xây một căn nhà khang trang cho bố mẹ ở quê. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng chú ý với Hoàng Đức khi sự nghiệp bắt đầu ổn định hơn. Mẹ Hoàng Đức cho biết cho biết con trai góp khoảng 80% tiền làm nhà cho bố mẹ.

Đến cuối năm 2025, Hoàng Đức tiếp tục hoàn thành một mục tiêu cá nhân khác: sở hữu căn nhà riêng đầu tiên tại Hà Nội. Căn hộ rộng gần 120m², nằm ở khu vực Mỹ Đình, có tầm nhìn hướng ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tông trắng - xám chủ đạo. Không gian có sàn gỗ xương cá, hệ thống đèn âm trần, rèm cửa tự động và nhiều thiết bị thông minh. Phòng khách còn có một khu vực riêng để trưng bày bộ sưu tập Bearbrick.

Căn hộ của Hoàng Đức ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Về chuyện tình cảm, ngoài bạn gái cũ Gia Hân, Hoàng Đức chưa có cập nhật công khai nào về mối quan hệ của mình. Vì vậy hiện tại có thể xem Hoàng Đức là cầu thủ độc thân đắt giá nhất nhì trong làng bóng đá.