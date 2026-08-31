Tài khoản nhiều người dân bất ngờ nhận được khoản tiền 40 triệu, 100 triệu, 200 triệu,...: Công an xác minh làm rõ người chuyển

Ngày 29/8, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Công an xã Đồng Tâm đã hỗ trợ một người dân nhận lại hơn 40 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Người chuyển nhầm tiền là chị Đặng Thị Nhung, sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hoà, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó Công an xã Đồng Tâm tiếp nhận tin báo từ Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai về việc có số tiền hơn 40 triệu đồng của một người lạ gửi vào tài khoản của đơn vị. Vì vậy, đơn vị báo tin đến Công an xã để xác minh làm rõ vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Tâm đã chủ động phối hợp xác minh nội dung giao dịch, đồng thời hướng dẫn các bên liên quan cung cấp, kiểm tra các tài liệu cần thiết để có cơ sở giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Chị Nhung người chuyển nhầm tiền cho biết: Vụ việc xảy ra từ ngày 3/11/2025, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền 40.002.000 đồng vào tài khoản của Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Nhung đã liên hệ với chủ tài khoản để đề nghị được nhận lại tiền. Chủ tài khoản thông báo đã gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ và thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã xác định giao dịch chuyển khoản là có thật, đúng thời điểm và số tiền 40.002.000 đồng.

Tại trụ sở Công an xã Đồng Tâm, cán bộ Công an xã đã làm việc với chị Đặng Thị Nhung và đại diện Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ và đã phối hợp, hỗ trợ các bên thống nhất phương án giải quyết. Số tiền 40.002.000 đồng đã được chuyển trả cho chị Đặng Thị Nhung.

Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ vừa qua cũng đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 26/8/2026, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tại thôn Quang Trung, xã Hùng Việt, bất ngờ nhận được số tiền 100 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Thủy đã chủ động đến trụ sở Công an xã Hùng Việt trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả cho người chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hùng Việt đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên là của chị Phạm Thị Hạnh Chi, sinh năm 1978, trú tại khu Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch, do sơ suất, chị Chi đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu Thủy. Sau khi xác định rõ người chuyển và người nhận, Công an xã Hùng Việt đã hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thực hiện việc hoàn trả số tiền theo quy định.

Ngày 27/8/2026, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đã hoàn tất việc trả lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho chị Phạm Thị Hạnh Chi. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, chị Phạm Thị Hạnh Chi bày tỏ xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy và cán bộ Công an xã Hùng Việt đã nhanh chóng, trách nhiệm hỗ trợ giải quyết vụ việc. Chị Chi cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Thu Thủy vì đã chủ động trình báo và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền.

Một vụ việc tương tự tại tỉnh Cà Mau, ngày 28/8, chị Lữ Mai Linh (ấp Tân Điền, xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 200 triệu đồng từ tài khoản lạ. Nhận thấy đây là giao dịch nhầm lẫn, chị Linh đã nhờ lực lượng chức năng xác minh để trả lại chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Tân đã khẩn trương xác minh, qua đó xác định anh Nguyễn Chí Nguyện là người chuyển nhầm. Lực lượng công an đã nhanh chóng liên hệ, mời anh Nguyện đến trụ sở để đối chiếu thông tin và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại trụ sở công an, trước sự chứng kiến của cán bộ chức năng, chị Linh đã chuyển trả đầy đủ 200 triệu đồng cho anh Nguyện. Nhận lại tài sản, anh Nguyện xúc động gửi lời cảm ơn đến chị Linh cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm của Công an xã Phú Tân.

Qua những vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát sinh giao dịch chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.



