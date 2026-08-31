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Ngân hàng thông báo phong tỏa tài khoản và tự động trích tiền với những trường hợp này

| | Tài chính - ngân hàng

Bắt đầu từ ngày 28/8/2026, ngân hàng ACB chính thức áp dụng quy định mới về dịch vụ QR Pay, trong đó nêu rõ các chế tài phong tỏa tài khoản và truy thu tiền đối với một nhóm khách hàng kinh doanh cụ thể khi có dấu hiệu vi phạm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa ban hành bộ Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ QR Pay (QR thanh toán) hướng tới các tổ chức, cá nhân đang đăng ký tư cách là Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT).

Đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này là những quy định khắt khe tại Điều 3 nhằm kiểm soát rủi ro giao dịch. Theo đó, ngân hàng nắm quyền phong tỏa tài khoản của ĐVCNTT đối với phần nghĩa vụ tương ứng, đồng thời có thể từ chối thanh toán hoặc truy đòi một phần hoặc toàn bộ số tiền đã tạm ứng trong một số trường hợp phát hiện sai phạm.

Ngân hàng thông báo phong tỏa tài khoản và tự động trích tiền với những trường hợp này- Ảnh 1.

Cụ thể, các trường hợp gồm:

- Giao Dịch mà ACB nghi ngờ là gian lận, giả mạo, Giao dịch thanh toán khống. Để làm rõ, ACB có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập, cung bằng chứng về việc xác định các Giao Dịch này.

- ĐVCNTT có hành vi gian lận, giả mạo giao dịch và/hoặc không tuân thủ các quy định tại Hợp đồng, Bản ĐKĐN này và các quy định khác đã được ACB thông báo bằng văn bản (nếu có).

- Giao Dịch không có Hóa đơn giao dịch, có Hóa đơn giao dịch không hợp lệ theo quy định của Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

- Giao Dịch phát sinh khiếu nại, tra soát của NMH/TCPL mà ĐVCNTT không cung cấp đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh về việc đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho NMH.

- Giao Dịch phát sinh khiếu nại, tra soát của NMH/TCPL mà NMH từ chối hàng hóa, dịch vụ do giao dịch không được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký với ĐVCNTT.

- ĐVCNTT yêu cầu thanh toán cho Giao Dịch được cung ứng hoặc thực hiện bởi các bên thứ ba không phải là ĐVCNTT.

- ACB ghi Có nhầm, thừa vào tài khoản của ĐVCNTT do sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống, lỗi xử lý giao dịch hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của ACB dẫn đến việc ghi Có cho ĐVCNTT không chính xác.

- TCPL từ chối thanh toán.

Ngân hàng thông báo phong tỏa tài khoản và tự động trích tiền với những trường hợp này- Ảnh 2.

Không dừng lại ở việc phong tỏa tạm thời, nếu phát sinh nghĩa vụ hoàn trả mà đơn vị kinh doanh không thực hiện đầy đủ và đúng hạn, ACB có quyền chủ động trích tiền từ bất kỳ tài khoản thanh toán hay sổ tiết kiệm nào của đơn vị đó mở tại hệ thống để thu hồi khoản nợ.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, các chủ cơ sở kinh doanh bắt buộc phải lưu trữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch trong vòng 36 tháng. Bất cứ khi nào ngân hàng có yêu cầu kiểm tra, các đơn vị này phải cung cấp đầy đủ tài liệu trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu trễ hẹn, ngân hàng có thể tự động thực hiện quyền truy đòi lại số tiền đã ghi có.

Một điểm quan trọng mà người dùng cá nhân cần đặc biệt lưu ý để tránh hoang mang là quy định khắt khe này chỉ nhắm đến các tổ chức, cá nhân đã đăng ký với tư cách là Đơn vị chấp nhận thanh toán và sử dụng dịch vụ mã QR Pay của ACB. Đây hoàn toàn không phải là chính sách áp dụng đại trà cho toàn bộ khách hàng cá nhân đang sử dụng tài khoản thanh toán thông thường tại ngân hàng này.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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