Lãi lớn tại Việt Nam, một công ty bảo hiểm nhân thọ mới chuyển hơn 5.000 tỷ về nước, lợi nhuận tích lũy vẫn còn 19.000 tỷ

Tại báo cáo tài chính giữa niên độ 2026 vừa được công bố, Prudential Việt Nam cho biết đã chuyển 5.104 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ tại nước ngoài. Khoản chi này khiến dòng tiền thuần trong nửa đầu năm của doanh nghiệp âm hơn 1.500 tỷ đồng, trái ngược với dòng tiền vào hơn 1.000 tỷ của cùng kỳ 2025.

Nguồn: BCTC Prudential Việt Nam

Khoản chi hơn 5.100 tỷ đồng diễn ra đúng vào thời điểm kết quả kinh doanh của Prudential Việt Nam tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 2.430 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với mức 812 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 2.347 tỷ đồng, cao gấp gần 3,5 lần mức 678 tỷ đồng của cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential đạt 8.219 tỷ đồng, giảm từ 9.576 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 9.044 tỷ đồng khiến doanh nghiệp này lỗ trong mảng kinh doanh bảo hiểm.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 6.078 tỷ đồng, tăng mạnh so với 4.221 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là khoản thu quan trọng trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Sau khi trừ chi phí hoạt động tài chính 381 tỷ đồng, chi phí bán hàng 666 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 1.769 tỷ đồng và các khoản chi phí khác, Prudential đạt 2.430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Với kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2026 và những năm trước, dù đã chi 5.104 tỷ đồng cho chủ sở hữu, Prudential vẫn còn một lượng lợi nhuận tích lũy rất lớn. Tại ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 19.019 tỷ đồng, giảm từ mức 21.776 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, quy mô tài sản của Prudential Việt Nam đạt 196.755 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 198.855 tỷ đồng cuối năm 2025.

Đáng chú ý, phần lớn tài sản được phân bổ vào các khoản đầu tư tài chính. Prudential có 41.758 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 140.465 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Tổng cộng, hai khoản mục này đạt hơn 182.200 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Prudential có 3.484 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 2.265 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và 4.724 tỷ đồng tài sản dài hạn khác.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 169.269 tỷ đồng, trong đó riêng dự phòng nghiệp vụ lên tới 155.842 tỷ đồng.

Prudential Việt Nam là thành viên 100% vốn góp của Tập đoàn Prudential, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới được thành lập từ năm 1848, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh. Với hơn hàng chục năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có thị phần lớn nhất.



