"Ông lớn" ngân hàng Việt đóng cửa 135 phòng giao dịch

Theo báo cáo tài chính sau soát xét, cuối tháng 6/2026, mạng lưới giao dịch của VietinBank có 157 chi nhánh và 822 phòng giao dịch, giảm 5 phòng giao dịch so với tháng 3/2026.

Như vậy, trong nửa đầu năm nay, ngân hàng đã đóng cửa 23 phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch bị chấm dứt hoạt động từ năm 2023 đến nay lên con số 135.

Quy mô nhân sự VietinBank không có nhiều biến động. Tổng số cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con cuối tháng 6/2026 là 24.490 người, giảm 93 người so với cuối năm 2025.

VietinBank là một trong những ngân hàng cắt giảm mạng lưới mạnh nhất trong vài năm gần đây, xuất phát từ kế hoạch kiện toàn bộ máy hoạt động gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động. Tại Chi nhánh, ngân hàng này cũng rút giảm số lượng phòng thông qua sáp nhập bộ phận Kế toàn – Kho Quỹ, Tổ chức – Tổng hợp nhằm dịch chuyển cơ cấu nhân sự, tập trung nguồn lực tối đa cho hoạt động kinh doanh và tinh gọn bộ phận hỗ trợ cùng với lộ trình chuyển đổi số.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank đang tiến sát mốc 3 triệu tỷ đồng về tổng tài sản. Cuối tháng 6/2026 tổng tài sản ngân hàng đạt 2,96 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025, hiện là ngân hàng lớn thứ 2 hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam.

Ngân hàng báo lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 25,9 nghìn tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt Top 2 toàn ngành, sau Vietcombank. Các chỉ tiêu hiệu quả NIM, ROA, ROE lần lượt là 2,86%; 1,82% và 22,02%.

Tương tự VietinBank, một số ngân hàng khác cũng có xu hướng cắt giảm mạng lưới giao dịch trong thời gian qua.

Tại Agribank trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đóng cửa 1 chi nhánh loại I, 19 chi nhánh loại II và 2 phòng giao dịch. Theo đó, cuối quý 2, ngân hàng còn 158 chi nhánh loiaj I, 758 chi nhánh loại II và 1.276 phòng giao dịch.

Trước đó trong năm 2025, Agribank đã giảm 6 chi nhánh loại 1; tăng 4 chi nhánh loại 2 và cắt giảm 6 phòng giao dịch trên toàn mạng lưới.

Tại BIDV cuối năm 2025, ngân hàng có 175 chi nhánh và 928 phòng giao dịch, cắt giảm 6 chi nhánh so với năm 2024.

Tại Sacombank, đến cuối tháng 6/2026, ngân hàng có 109 chi nhánh và 426 phòng giao dịch, cắt giảm 11 phòng giao dịch so với năm 2024 và giảm tới 17 phòng giao dịch so với năm 2023.

Theo các chuyên gia, xu hướng tái cơ cấu mạng lưới đến từ nguyên nhân chuyển đổi số đã làm thay đổi hành vi giao dịch của khách hàng. Phần lớn các nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm hay vay tiêu dùng nhỏ lẻ hiện có thể thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng số, khiến tần suất khách hàng đến quầy giao dịch trực tiếp giảm mạnh so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh đó, việc duy trì một mạng lưới phòng giao dịch vật lý dày đặc không còn mang lại hiệu quả tương xứng với chi phí vận hành, bao gồm chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và quản lý.

Thực tế, việc "co hẹp" mạng lưới vật lý không đồng nghĩa với việc ngân hàng thu hẹp quy mô hoạt động, mà ngược lại, nhiều nhà băng trong nhóm cắt giảm mạnh mẽ mạng lưới vẫn ghi nhận tổng tài sản và lợi nhuận tăng trưởng tích cực.