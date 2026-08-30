Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 30/8

Theo khảo sát, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý và PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.



Như vậy, giá vàng miếng giữa các thương hiệu lớn hiện không có sự chênh lệch. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thị trường vàng nhẫn ghi nhận sự phân hóa rõ hơn.

DOJI đang là thương hiệu có giá vàng nhẫn cao nhất, niêm yết ở mức 147,7-151,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu duy nhất trong bảng khảo sát có giá mua vào vàng nhẫn lên tới 147,7 triệu đồng/lượng.

Đứng sau là Bảo Tín Minh Châu, với giá vàng nhẫn ở mức 147,2-151,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mức 147,1-151,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Phú Quý và PNJ cùng được giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng.

SJC hiện có giá vàng nhẫn thấp nhất ở chiều bán ra trong nhóm khảo sát, ở mức 149,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào là 146,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, vàng vừa khép lại một tuần biến động mạnh khi chuỗi tăng kéo dài 5 tuần bị chấm dứt. Sau khi có thời điểm tiến sát 4.700 USD/ounce, giá vàng giao ngay đã lao dốc về quanh 4.473,8 USD/ounce, giảm gần 3% trong cả tuần.

Áp lực bán gia tăng sau bài phát biểu mang tính "diều hâu" của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole. Ông tái khẳng định ưu tiên đưa lạm phát về mục tiêu 2% và cho rằng Fed vẫn "còn việc phải làm" nếu chưa chắc chắn lạm phát cơ bản đang hạ nhiệt đủ nhanh.

Sau phát biểu này, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Theo CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất đã tăng lên 55%, từ khoảng 40% trước đó. Đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên cũng gây thêm áp lực lên kim loại quý.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đợt giảm mạnh này chưa làm thay đổi triển vọng tăng giá dài hạn của vàng.

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định vàng đã rơi vào trạng thái mua quá mức sau đợt tăng mạnh kéo dài, và phiên giảm sâu có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh lớn hơn. Tuy vậy, ông cho rằng việc giá giảm cũng có thể giúp thị trường "loại bỏ những nhà đầu tư yếu tay", thiết lập nền giá mới trước khi lấy lại động lực tăng.

Đáng chú ý, Morrison cho rằng vẫn có rất nhiều lý do để nắm giữ vàng và nhắc tới con số 40.000 tỷ USD – quy mô nợ công hiện nay của Mỹ – như một trong những yếu tố hỗ trợ dài hạn.

Cùng quan điểm, Neil Welsh, Giám đốc bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho rằng một bài phát biểu "diều hâu" có thể kích hoạt hoạt động chốt lời nhưng khó đủ sức đảo ngược một xu hướng tăng được thúc đẩy bởi các yếu tố vĩ mô lớn hơn như rủi ro tài khóa, nợ công và nhu cầu đa dạng hóa danh mục.

Trong khi đó, Simon-Peter Massabni từ XS.com nhận định cuộc chiến của vàng hiện không còn đơn thuần là giữa kim loại quý và lãi suất, mà là sự giằng co giữa chính sách tiền tệ thắt chặt với các vấn đề ngày càng lớn về nợ công, rủi ro tài khóa và bất ổn kinh tế.

Ở góc độ kỹ thuật, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại FOREX.com, cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng sau khi giá vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. Theo ông, các vùng hỗ trợ tiếp theo nằm quanh 4.436 USD/ounce và 4.400 USD/ounce.

Tuần tới, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến số liệu việc làm của Mỹ. Giới phân tích cho rằng nếu thị trường lao động tiếp tục suy yếu, quan điểm "diều hâu" của Fed có thể nhanh chóng thay đổi, qua đó tác động mạnh đến triển vọng giá vàng.