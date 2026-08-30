Ngân hàng là nhóm phát hành nhiều trái phiếu nhất từ đầu năm, lãi suất trái phiếu bất động sản lên tới 13,5%/năm

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 7 ghi nhận sự hạ nhiệt rõ nét khi tổng giá trị phát hành giảm mạnh 69% so với tháng trước, xuống gần 41.000 tỷ đồng và giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Diễn biến này chủ yếu đến từ sự sụt giảm của nhóm bất động sản. Giá trị phát hành của nhóm này trong tháng 7 giảm tới 92,5% so với tháng 6, xuống 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP Vinhomes phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 36 tháng. Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal phát hành 2.000 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 60 tháng.

Trái ngược với bất động sản, nhóm ngân hàng vươn lên dẫn dắt thị trường, chiếm 86% tổng giá trị phát hành trong tháng. Đáng chú ý, Agribank có đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 14.700 tỷ đồng, với lãi suất 7,9%/năm và kỳ hạn 120 tháng.

Vinhomes dẫn đầu về lượng trái phiếu phát hành 7 tháng đầu năm

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng giá trị TPDN phát hành đạt gần 322.300 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Xét theo phương thức phát hành, trái phiếu riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 86,6% tổng giá trị, tương đương 279.100 tỷ đồng.

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm có quy mô phát hành lớn nhất trong 7 tháng đầu năm với 156.000 tỷ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ và chiếm 48,5% tổng giá trị phát hành.

Kỳ hạn bình quân trái phiếu ngân hàng tăng lên 5,2 năm, trong đó 48% giá trị phát hành có kỳ hạn từ 5-10 năm.

Ở nhóm bất động sản, tổng giá trị phát hành trong 7 tháng đạt 141.100 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng giá trị phát hành toàn thị trường và tăng 224% so với cùng kỳ. Kỳ hạn bình quân của nhóm ở mức 3,3 năm.

Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm CTCP Vinhomes với 42.000 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với 10.200 tỷ đồng và Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội với 9.300 tỷ đồng.

Theo thống kê của MBS, HNX và FinnPro, nếu xét toàn bộ các tổ chức phát hành có khối lượng TPDN lớn nhất trong năm 2026, Vinhomes đang đứng đầu với 42.000 tỷ đồng.

Đứng sau Vinhomes là Techcombank với 25.000 tỷ đồng, Sacombank với 16.950 tỷ đồng và Agribank với 16.850 tỷ đồng. HDBank phát hành 14.000 tỷ đồng, trong khi Bac A Bank đạt 10.735 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo gồm Marina Center với 10.196 tỷ đồng, LPBank với 10.110 tỷ đồng và Hưng Phát Invest Hà Nội với 9.300 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu bất động sản lên tới 13,5%/năm

Mặt bằng lãi suất phát hành TPDN tiếp tục tăng trong tháng 7. Riêng nhóm bất động sản, cả 3 đợt phát hành trong tháng đều ghi nhận lãi suất 12,5%/năm, đưa lãi suất bình quân của nhóm tăng 120 điểm cơ bản so với tháng trước.

Trong danh sách các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất năm 2026, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land đứng đầu với lô trái phiếu trị giá 190 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất 13,5%/năm.

Một loạt doanh nghiệp khác cũng phát hành trái phiếu với lãi suất 12,5%/năm. CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn phát hành 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm; CTCP Đô Thị Du Lịch Cần Giờ và CTCP Phát triển Thành phố Xanh cùng phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.

Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal phát hành 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, trong khi Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất 12,5%/năm.

Vinhomes phát hành tổng cộng 42.000 tỷ đồng với lãi suất dao động 12-12,5%/năm. Vinpearl phát hành 4.907 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất 12%/năm. Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2,5 năm, lãi suất 12%/năm; CTCP Ea Súp 1 phát hành 660 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm.

Đối với nhóm ngân hàng, lãi suất phát hành dao động từ 7,9-10%/năm. Mức cao nhất 10%/năm thuộc về 3 lô trái phiếu do STB phát hành.

Tính chung 7 tháng đầu năm, lãi suất bình quân gia quyền toàn thị trường ước đạt khoảng 9,5%, tăng 270 điểm cơ bản so với mức 6,8% của 7 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, nhóm ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với lãi suất bình quân đạt 8,5%, tăng 276 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Mua lại TPDN trước hạn giảm mạnh trong tháng 7

Hoạt động mua lại TPDN trước hạn cũng giảm mạnh trong tháng 7. Giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt khoảng 16.500 tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ và giảm 76,7% so với tháng 6. Đây là mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây.

Đà sụt giảm chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng khi giá trị mua lại giảm 78,6% so với tháng trước, xuống còn 14.000 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, khoảng 168.800 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng đóng góp chủ yếu, chiếm 86,5% tổng giá trị mua lại và tăng 49,7% so với cùng kỳ.

Khoảng 30.900 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong quý III

MBS ước tính khoảng 30.900 tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong quý III/2026, giảm 47% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm khoảng 61%, tương đương 18.900 tỷ đồng.

Về tình hình chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tháng 7 ghi nhận 1 mã trái phiếu chậm trả lãi của CTCP Bông Sen.

Lũy kế đến hết tháng 7, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt gần 43.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3% dư nợ TPDN toàn thị trường.