Lãi suất ngân hàng 30/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân được tổng hợp tại 35 ngân hàng ngày 30/8, mặt bằng lãi suất tiền gửi vẫn có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà băng.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất, đạt 7,8%/năm.

Không chỉ dẫn đầu ở kỳ hạn này, ACB còn áp dụng lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Như vậy, cả ba kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng tại ACB đều có lãi suất từ 7,6%/năm trở lên.

Đứng thứ hai là Sacombank với 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, đồng thời áp dụng 7,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

LPBank và Saigonbank cùng đứng ở mức 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, LPBank niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng. Saigonbank áp dụng lần lượt 6,9%, 6,7% và 7%/năm tại các kỳ hạn này.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Các ngân hàng MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, có 9 ngân hàng trong bảng khảo sát đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với lãi suất cao nhất tại ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng thấp nhất trong bảng, ở mức 3,7%/năm.

Dù lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng của SCB chỉ ở mức 3,7%/năm, ngân hàng này đã điều chỉnh lãi suất cho sản phẩm Tiền gửi thông thường 13 tháng lên 8,7%/năm. Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn còn lại và cho thấy sự khác biệt rất lớn khi so sánh theo từng sản phẩm.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm tại kỳ hạn này gồm KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm, PVcomBank 5,6%/năm, Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm.

Lãi suất cao tập trung ở nhóm kỳ hạn dài

Bên cạnh kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng cũng đang niêm yết mức lãi suất cao ở kỳ hạn 18 tháng.

Sacombank áp dụng 7,5%/năm, LPBank 7,15%/năm; trong khi Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm.

Lưu ý khi so sánh lãi suất

Mức lãi suất niêm yết cao có thể tạo ra khoản chênh lệch đáng kể về tiền lãi, đặc biệt với các khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, người gửi tiền cần so sánh trên cùng kỳ hạn và cùng điều kiện áp dụng.

Ngoài lãi suất, khách hàng nên kiểm tra số tiền gửi, hình thức gửi trực tuyến, phương thức trả lãi và quy định khi rút trước hạn trước khi quyết định.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 30/8/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.