Công an khuyến cáo người dân nhận được hình ảnh này, lập tức kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng

Trong thời điểm bước vào cao điểm thu hoạch nông sản, hoạt động mua bán, vận chuyển, thanh toán diễn ra sôi động, đa dạng về hình thức, trong đó thanh toán chuyển khoản ngày càng được nhiều người dân, thương lái lựa chọn vì tính nhanh chóng, tiện lợi. Lợi dụng sự chủ quan của một số người dân và tâm lý muốn giao dịch nhanh, một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tạo hình ảnh chuyển khoản thành công giả để lừa đảo, chiếm đoạt nông sản và tài sản của người dân.

Theo đó, các đối tượng thường đóng vai là người mua nông sản, liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc đến trực tiếp vườn, rẫy, điểm tập kết để hỏi mua hàng. Sau khi thỏa thuận giá cả, số lượng, đối tượng đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch thật, các đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả, phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc tạo trước hình ảnh thông báo chuyển tiền thành công rồi đưa cho chủ hàng xem để tạo lòng tin.

Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm trong mùa thu hoạch nông sản bởi việc mua bán thường diễn ra nhanh, số lượng lớn, giá trị cao, nhiều giao dịch được thực hiện ngay tại vườn hoặc điểm thu mua, trong khi người dân bận rộn, thiếu thời gian đối chiếu, xác minh. Lợi dụng sơ hở đó, các đối tượng chỉ cần vài phút để hoàn tất việc nhận hàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi bị phát hiện.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong quá trình mua bán, giao dịch nông sản. Khi nhận thanh toán chuyển khoản, người dân tuyệt đối không chỉ căn cứ vào hình ảnh chụp màn hình, tin nhắn thông báo hoặc lời xác nhận từ phía người mua. Việc quan trọng nhất là phải trực tiếp kiểm tra số dư và lịch sử giao dịch trên chính tài khoản ngân hàng của mình để xác nhận tiền đã thực sự được chuyển đến.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần bình tĩnh giữ lại toàn bộ thông tin liên quan như số điện thoại, hình ảnh chuyển khoản, biển số xe, đoạn chat, hình ảnh camera hoặc đặc điểm nhận dạng của đối tượng; đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk