Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 40.002.000 đồng của một phụ nữ

Người chuyển nhầm tiền là chị Đặng Thị Nhung, sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hoà, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó Công an xã Đồng Tâm tiếp nhận tin báo từ Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai về việc có số tiền hơn 40 triệu đồng của một người lạ gửi vào tài khoản của đơn vị. Vì vậy, đơn vị báo tin đến Công an xã để xác minh làm rõ vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Tâm đã chủ động phối hợp xác minh nội dung giao dịch, đồng thời hướng dẫn các bên liên quan cung cấp, kiểm tra các tài liệu cần thiết để có cơ sở giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Chị Nhung người chuyển nhầm tiền cho biết: Vụ việc xảy ra từ ngày 3/11/2025, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền 40.002.000 đồng vào tài khoản của Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Nhung đã liên hệ với chủ tài khoản để đề nghị được nhận lại tiền. Chủ tài khoản thông báo đã gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ và thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã xác định giao dịch chuyển khoản là có thật, đúng thời điểm và số tiền 40.002.000 đồng.

Tại trụ sở Công an xã Đồng Tâm, cán bộ Công an xã đã làm việc với chị Đặng Thị Nhung và đại diện Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ và đã phối hợp, hỗ trợ các bên thống nhất phương án giải quyết. Số tiền 40.002.000 đồng đã được chuyển trả cho chị Đặng Thị Nhung.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát sinh giao dịch chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.