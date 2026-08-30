Người Hàn Quốc sử dụng AI cao gấp 1,7 lần mức trung bình thế giới

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Người Hàn Quốc có mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi cao gấp 1,7 lần mức trung bình toàn cầu, trong khi năng lực sử dụng AI đang trở thành một trong những kỹ năng được doanh nghiệp coi trọng khi tuyển dụng, theo báo cáo do Google Korea công bố ngày 27/8.

Theo báo cáo do công ty tư vấn chiến lược Public First của Anh thực hiện trực tuyến với 1.057 người trưởng thành Hàn Quốc trong thời gian từ ngày 17-30/4. Kết quả cho thấy 40% người lao động được khảo sát cho rằng doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có năng lực AI khi tuyển dụng. Đáng chú ý, 35% đánh giá khả năng sử dụng các công cụ AI là năng lực quan trọng nhất đối với người lao động, cao hơn khả năng thích ứng và sẵn sàng học công nghệ mới (21%) cũng như kỹ năng giao tiếp và quan hệ xã hội (12%).

Nhu cầu nâng cao kỹ năng AI cũng ở mức cao, với 74% số người được hỏi bày tỏ quan tâm đến các chương trình đào tạo AI. Trong đó, 85% phụ huynh Hàn Quốc cho rằng việc học cách sử dụng AI an toàn và hiệu quả có tầm quan trọng tương đương hoặc cao hơn các môn học chính như toán và tiếng Anh.

Báo cáo cũng cho thấy đào tạo về cách sử dụng các câu lệnh AI nâng cao có thể giúp người lao động giảm khoảng 1/3 thời gian thực hiện công việc so với việc chỉ sử dụng các câu lệnh cơ bản. Hiệu quả tăng năng suất nhờ đào tạo AI được ước tính đạt 2,3-4,7 triệu won/người/năm. Đồng thời, 82% người lao động được khảo sát dự báo năng lực AI sẽ trở thành yếu tố quan trọng hoặc thiết yếu đối với công việc của họ trong vòng 5 năm tới.

Kết quả cho thấy AI đang nhanh chóng trở thành một năng lực quan trọng đối với tuyển dụng, giáo dục và nâng cao năng suất lao động tại Hàn Quốc.