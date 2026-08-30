Hàng triệu khách hàng sân bay Anh bị lộ dữ liệu

Tập đoàn Sân bay Manchester (MAG) ngày 27/8 xác nhận hệ thống của 3 sân bay lớn tại Anh đã bị tấn công mạng, khiến thông tin cá nhân của khoảng 8,7 triệu khách hàng bị rò rỉ. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng đến các chuyến bay và hoạt động khai thác hàng không.

MAG, đơn vị quản lý các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands, cho biết vụ tấn công do một “bên thứ ba không được ủy quyền” thực hiện. Tin tặc đã đánh cắp một số thông tin cá nhân, gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu điện.

Theo điều tra ban đầu, dữ liệu bị đánh cắp chủ yếu liên quan đến các giao dịch đặt chỗ bãi đỗ xe, dịch vụ phòng chờ, vé đi lối ưu tiên (Fast Track) và thông tin đăng nhập mạng WiFi tại các sân bay.

Vụ tấn công xảy ra vào cuối tuần qua và được hệ thống an ninh của MAG phát hiện ngày 25/8. Tập đoàn này sau đó phối hợp với các chuyên gia an ninh mạng để khoanh vùng rủi ro và triển khai các biện pháp bảo vệ khách hàng.

MAG khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến an toàn hành khách hay an ninh hàng không. Thông tin tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán của khách hàng không bị xâm phạm. Hoạt động tại cả 3 sân bay hiện diễn ra bình thường.



