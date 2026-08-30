Lời khuyên dành cho hàng triệu người đang dùng iPhone

Dù được coi là những tiện ích miễn phí đi kèm hệ điều hành iOS, nhiều ứng dụng mặc định của Apple lại đang âm thầm chiếm dụng hàng gigabyte bộ nhớ quý giá mà người dùng ít khi để ý tới.

Kẻ đánh cắp bộ nhớ

Khi đập hộp một chiếc iPhone mới, người dùng luôn thấy màn hình chính được lấp đầy bởi hàng loạt ứng dụng cài sẵn từ Apple. Từ công cụ làm việc, bản đồ cho đến các ứng dụng giải trí, hệ sinh thái iOS được thiết kế nhằm cung cấp trải nghiệm toàn diện ngay lập tức mà không cần tải thêm công cụ bên thứ ba.

Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm lại đặt ra một bài toán khác. Không phải ai cũng sử dụng trọn vẹn hệ sinh thái ứng dụng của Apple, đặc biệt là khi các dịch vụ từ Google, Spotify hay Microsoft đã trở thành thói quen khó bỏ của đa số người dùng công nghệ.

5 ứng dụng mặc định của Apple bạn nên cân nhắc gỡ bỏ

Apple Podcasts (Ứng dụng Podcasts)

Apple Podcasts là công cụ tuyệt vời cho những ai có thói quen nghe các chương trình phát thanh hàng ngày. Ứng dụng này hỗ trợ quản lý, theo dõi và tải xuống các tập podcast một cách vô cùng tiện lợi.

Tuy nhiên, nếu bạn đã quen nghe podcast trên Spotify, YouTube Music hay đơn giản là không có thói quen nghe định dạng này, Apple Podcasts hoàn toàn là một ứng dụng dư thừa. Nguy hiểm hơn, tính năng tự động tải tập mới của ứng dụng có thể "ngốn" hàng gigabyte bộ nhớ ngoại tuyến mà bạn không hề hay biết.

Apple Notes (Ghi chú)

Không thể phủ nhận Notes là một trong những ứng dụng ghi chú nhanh tốt nhất hiện nay trên smartphone. Tính năng đồng bộ mượt mà giữa iPhone, iPad và Mac giúp nó trở thành trợ lý đắc lực cho hàng triệu người.

Mặc dù vậy, với những người dùng đã quen thuộc với Notion, Google Keep hay Evernote, ứng dụng Notes cài sẵn lại trở nên vô dụng. Việc duy trì một ứng dụng ghi chú không dùng tới chỉ khiến giao diện thêm rối rắm và lãng phí khoảng trống bộ nhớ.

Apple Maps (Bản đồ)

Apple đã có những bước tiến khổng lồ trong việc cải thiện Apple Maps suốt những năm qua. Dù vậy, tại nhiều thị trường, thói quen di chuyển của người dùng vẫn gắn liền với Google Maps hoặc Waze nhờ dữ liệu giao thông thời gian thực chính xác hơn.

Nếu bạn chưa từng mở Apple Maps để tìm đường và luôn trung thành với các giải pháp dẫn đường khác, việc giữ lại ứng dụng này không mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào. Gỡ bỏ Apple Maps sẽ ngay lập tức giải phóng một lượng dung lượng đáng kể cho thiết bị.

Voice Memos (Ghi âm)

Voice Memos là ứng dụng thu âm tiện lợi dành cho các cuộc họp, bài giảng hoặc ghi chú bằng giọng nói. Tuy nhiên, đây là nhóm ứng dụng có tính chất phân hóa người dùng rất cao: hoặc bạn sử dụng nó liên tục mỗi ngày, hoặc bạn thậm chí không biết nó tồn tại trên máy.

Các tệp ghi âm chất lượng cao thường có dung lượng không nhỏ. Nếu công việc của bạn không liên quan đến việc ghi âm hay xử lý âm thanh, hãy loại bỏ Voice Memos và chuyển sang lưu trữ ý tưởng bằng văn bản hoặc ứng dụng chuyên dụng khác khi cần.

GarageBand

Trong danh sách các ứng dụng mặc định, GarageBand chính là "trùm ngốn dung lượng" thực sự trên iPhone. Đây là phần mềm sáng tác và chỉnh sửa âm nhạc chuyên nghiệp của Apple, đi kèm với thư viện nhạc cụ, vòng lặp (loops) và các bộ âm thanh cực kỳ phong phú.

Chính vì sự phong phú đó, dung lượng ban đầu của GarageBand đã lên tới hơn 1,5GB đến 2GB, và sẽ còn tăng mạnh nếu bạn tải thêm các gói âm thanh mở rộng. Chuyên gia công nghệ Steven Athwal nhận định rằng các ứng dụng sáng tạo như GarageBand hoặc iMovie tích tụ khối lượng dữ liệu khổng lồ qua thời gian. Việc gỡ bỏ ứng dụng này – nếu bạn không phải là người làm nhạc – là cách nhanh nhất để đòi lại từ 2GB đến 5GB bộ nhớ ngay lập tức.

Cách để tối ưu hóa dung lượng iPhone toàn diện

Gỡ bỏ ứng dụng mặc định chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tối ưu hóa thiết bị. Để duy trì một không gian lưu trữ "sạch" và giúp iPhone hoạt động mượt mà hơn, người dùng nên áp dụng các thao tác quản lý chuyên sâu:

Kiểm tra sơ đồ lưu trữ định kỳ: Truy cập Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Dung lượng iPhone (iPhone Storage) để nhận diện chính xác đâu là ứng dụng đang chiếm nhiều tài nguyên nhất.

Sử dụng tính năng Gỡ bỏ ứng dụng (Offload App): Tính năng này cho phép giải phóng dung lượng của bản thân ứng dụng nhưng vẫn giữ lại toàn bộ dữ liệu cá nhân. Khi cần sử dụng lại, bạn chỉ cần tải về mà không mất đi cài đặt cũ.

Quản lý bộ nhớ đệm của ứng dụng bên thứ ba: Dù ứng dụng mặc định chiếm dung lượng, các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay ứng dụng nhắn tin mới là những "hung thần" thực sự tích tụ bộ nhớ đệm hàng chục GB.

Tận dụng bộ nhớ đám mây iCloud: Đưa hình ảnh, video và tệp tin lớn lên mây giúp giảm tải áp lực cho bộ nhớ trong của máy, tránh tình trạng đầy bộ nhớ gây giật lag hệ thống.

Những ứng dụng mặc định trên iPhone được tạo ra nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa, nhưng chúng chỉ thực sự có giá trị khi đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Việc chủ động rà soát, dọn dẹp và sẵn sàng xóa bỏ những ứng dụng cài sẵn không cần thiết như GarageBand, Podcasts hay Apple Maps là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giải phóng dung lượng, giúp chiếc iPhone của bạn luôn hoạt động trong trạng thái tối ưu nhất.